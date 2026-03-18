Le Clarence 在 Andrea Capasso 的帶領下榮獲米芝蓮二星榮譽

Le Clarence 坐落於大皇宮 (Grand Palais) 附近，環境集宏偉與溫馨於一身。餐廳由家族集團 Domaine Clarence Dillon 於 2015 年 11 月創立，該集團名下擁有多個頂級酒莊，包括傳奇色彩洋溢的 Château Haut-Brion。 此地完美體現精緻雋永的法式生活藝術，其理念由盧森堡羅伯特親王殿下 (H.R.H. Prince Robert of Luxembourg) 倡導。他是家族的第四代傳人，也是集團總裁。

嘉許 Andrea Capasso 廚藝的星級榮譽

Andrea Capasso 年僅三十出頭，卻已累積十四年經驗。他為 Le Clarence 帶來沉穩而有活力的動能。 他已在此服務七年，如今的他既體現餐廳傳統，亦推動餐廳不斷向前。 他的烹飪超越純熟技藝，直達情感深處，需要用心感受。 他的廚藝創作猶如一段層次分明的樂章，循序展開。他精挑細選食材，探其精髓，以精準手法烹調，再將其昇華，呈現出食材的多元面貌，時有驚喜，卻始終鮮明易辨。 細膩的風味與清新的酸度貫穿每一口，為味覺增添層次，而 Le Clarence 所珍視的海陸配搭則呈現出全新維度。 Andrea Capasso 以情入饌，盼能觸動人心並帶來慰藉。這份真誠，讓客人留下深刻印象，期盼再次到訪。

Andrea Capasso 表示：「出任行政總廚第一年，便能取得米芝蓮二星，實在是莫大的榮幸。 這份榮耀，為團隊的努力帶來了肯定，是全體員工日復一日的投入，讓 Le Clarence 充滿生機，同時也體現了大家對我的信任。 這份殊榮將激勵我們繼續用心烹調，追求真摯情感，為每位客人帶來值得珍藏的愉悅時刻。」

Andrea Capasso 細心觀察客人喜好，在嚐味餐單外，還推出隨四季變化的平日午市餐單。 這份餐單專為步履匆匆的現代人度身訂造，讓客人可在短短一小時內體驗 Le Clarence 的精髓，而絕不犧牲半分滋味與格調。 此等難得體驗，源於精準服務與烹調創意並駕齊驅。

卓越服務提升整體體驗

此等體驗的核心非 Charles Weyland 莫屬。他營造出優雅而從容的待客之道。 他曾於多間頂尖食府受訓，為 Le Clarence 的服務理念注入新意：一切服務，皆源於用心聆聽和敏銳洞察每位客人的需要。 他摒棄一切繁文縟節，營造溫暖親切的氣氛。在他的帶領下，廚房與用餐區的配合天衣無縫，讓置身這棟私人大宅的每分每秒體驗都得到昇華。

Le Clarence 坐擁巴黎數一數二的頂級酒窖，收藏近 2,000 個酒款，薈萃法國各大最優秀產區的風土精髓。 侍酒師團隊悉心安排每一次的葡萄酒服務，使之成為亮點。個人化建議、醒酒過程及餐酒搭配，在美饌與名酒之間展開一場獨特對話，讓每一道菜、每一刻都更加出色。

米芝蓮二星榮耀，印證 Andrea Capasso 與眾不同的廚藝，以及 Le Clarence 無懈可擊的整體用餐體驗。如今，它比以往任何時候都更加穩固地躋身巴黎頂尖美食殿堂之列。

關於 Domaine Clarence Dillon

家族集團 Domaine Clarence Dillon 創立於 1935 年，旗下擁有多個世界頂級酒莊，包括 Château Haut-Brion、Château La Mission Haut-Brion、Château Quintus、Clarendelle 及 Klara。 自 2015 年起，Domaine Clarence Dillon 更在巴黎開設據點，宣揚法式生活藝術。這份理念，由集團總裁、家族第四代傳人盧森堡羅伯特親王 (Prince Robert of Luxembourg) 所珍視並推動。 這個巴黎據點內，設有米芝蓮二星餐廳 Le Clarence，以及頂級精品店 La Cave du Château，專門搜羅法國各風土產區的頂級佳釀與烈酒，在波爾多同樣設有分店 (https://www.lacaveduchateau.com)。

自 2018 年起，盧森堡羅伯特親王與 Domaine Clarence Dillon（克蘭斯帝龍酒業集團）正式加入 Primum Familiae Vini（頂級葡萄酒家族聯盟），成為這個國際頂級酒莊家族聯盟的成員。該聯盟由 12 個家族組成，旗下酒莊皆出產舉世公認的上乘佳釀。 Domaine Clarence Dillon 亦秉承創辦人的仁愛精神，積極贊助位於其府邸對面的大皇宮，延續其慈善傳統。 自 2023 年起，集團旗下的葡萄酒更成為奧斯卡電影博物館 (Academy Museum of Motion Pictures) 的官方合作夥伴，並於奧斯卡 (Oscars®) 頒獎典禮上獨家供應。

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SOURCE Domaine Clarence Dillon