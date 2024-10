Prince Robert de Luxembourg reçoit le prix Wine Spectator Distinguished Service Award 2024

PARIS, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Prince Robert de Luxembourg, Président Directeur Général de l'entreprise familiale Domaine Clarence Dillon, a eu l'honneur de recevoir le prestigieux prix Wine Spectator Distinguished Service Award. Ce prix est décerné aux personnes ayant contribué significativement et durablement à l'industrie viticole internationale.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/domaine-clarence-dillon/9298651-fr-prince-robert-awarded-wine-spectator-service-award-2024

H.R.H Prince Robert of Luxembourg, Chairman and CEO Domaine Clarence Dillon

Le 19 octobre, le Prince Robert de Luxembourg était l'un des intervenants principaux lors de la New York Wine Experience, organisé au New York Marriott Marquis. Son intervention revêtait une signification particulière, car il a reçu le Wine Spectator Distinguished Service Award après plus de 30 ans d'implication au sein du Domaine Clarence Dillon.

Depuis 1982, le Wine Spectator récompense des leaders exceptionnels du monde du vin avec ce prix, honorant ceux dont les réalisations ont élevé le vin en tant que source de plaisir, d'inspiration et d'importance culturelle.

« Je suis profondément touché et honoré de recevoir cette distinction prestigieuse de la part de Marvin Shanken et de ses équipes exceptionnelles chez The Wine Spectator ! Représentant la quatrième génération à la tête de notre entreprise familiale viticole, il est particulièrement émouvant d'être la deuxième génération de ma famille à recevoir cet honneur, d'autant plus que ma mère, Joan de Mouchy, a reçu cette distinction ici à New York il y a presque exactement vingt ans.

Je dédie ce prix à toutes nos équipes au sein de ce qui est devenu le groupe Domaine Clarence Dillon, sans qui cette récompense n'aurait pas été possible, alors que nous avons évolué d'un seul vignoble en 1983 à un groupe d'entreprises excellant chacune dans leurs domaines respectifs de la gastronomie, de l'hospitalité, de la vente au détail, du négoce… et bien sûr de vins exceptionnels ! Nous ne pouvons jamais nous reposer sur nos lauriers et devons être à la hauteur pour chaque client, chaque millésime et chaque repas ! Je rends hommage à ma famille proche pour leur patience envers un passionné de vin… et à ma famille élargie pour m'avoir confié la tâche fantastique de gérer et de développer notre entreprise exceptionnelle. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude immense aux amateurs de vin du monde entier... car mes décennies de service ont été inspirées par le désir de toujours vous offrir le meilleur, alors que nous partageons notre passion commune pour cette sensation magique et éthérée que nous éprouvons en savourant des vins exceptionnels. Merci ! »

S.A.R. Le Prince Robert de Luxembourg

Des décennies de passion et d'innovation

Ce prix célèbre plus de 30 ans de passion et de dévouement de la part de Prince Robert au développement du groupe familial Domaine Clarence Dillon, fondé par son arrière-grand-père, Clarence Dillon, avec l'acquisition de Château Haut-Brion en 1935. Dès son plus jeune âge, le Prince Robert a été plongé dans l'entreprise familiale, assistant à des étapes clés comme l'acquisition de Château La Mission Haut-Brion à seulement 15 ans.

À l'instar de son grand-père et arrière-grand-père, Robert de Luxembourg est un fervent amateur d'art. Après avoir étudié la sculpture et brièvement travaillé comme scénariste, il a mis de côté ses ambitions hollywoodiennes pour rejoindre l'entreprise familiale. Il s'est impliqué activement dans la gestion de Domaine Clarence Dillon, prenant un poste à temps plein à l'été 1997, avant d'être nommé Directeur Général en 2002, puis Président Directeur Général en 2008.

Prince Robert de Luxembourg a constamment démontré un engagement envers l'excellence, combinant son appétit pour l'innovation avec un respect pour la tradition. En 2005, il a créé Clarence Dillon Wines, un négociant en vins fins indépendant. Parallèlement, il a lancé Clarendelle, la première famille de vins "super-premium" de Bordeaux. Plus récemment, début 2024, le Prince Robert de Luxembourg a lancé Klara, une nouvelle famille de vins biologiques du sud de la France.

Sous sa direction, Domaine Clarence Dillon s'est agrandi avec l'acquisition de trois magnifiques vignobles à Saint-Émilion, fusionnés pour créer Quintus, un domaine exceptionnel de la rive droite. Son ambition l'a également conduit à l'ouverture du restaurant parisien Le Clarence en novembre 2015, doublement étoilé au Michelin et classé à trois reprises dans la liste du World's 50 Best Restaurants. Le restaurant est niché dans un superbe hôtel particulier près des Champs-Élysées. Au rez-de-chaussée se trouve l'entrée de La Cave du Château, une boutique de vins fins offrant une sélection méticuleusement choisie des meilleurs vins et spiritueux des terroirs français, également disponible en ligne. En 2021, Prince Robert a inauguré un nouveau centre d'accueil pour les visiteurs et une boutique de vins au Château Haut-Brion à Pessac (Bordeaux), avant d'ouvrir une quatrième boutique pour La Cave du Château au cœur de Bordeaux en 2024. Depuis 2023, Clarendelle et les vins du groupe sont partenaires officiels de l'Académie des Oscars et sont les vins rouges et blancs exclusifs servis lors de la cérémonie des Oscars®.

Une longue tradition de mécénat et de philanthropie

Domaine Clarence Dillon s'engage depuis longtemps dans des activités de mécénat, promouvant l'influence culturelle du patrimoine français et des arts, ainsi que des initiatives philanthropiques. En 2009, Prince Robert incita sa famille à jouer un rôle pionnier dans la création de la Cité du Vin, premier centre culturel au monde entièrement dédié à la culture et à l'art international du vin, qui a ouvert ses portes en juin 2016. Sous son impulsion, la fondation familiale Dillon est devenue l'un des quatre membres fondateurs de la Cité. Dès le début, Robert de Luxembourg a siégé au conseil d'administration et a été nommé Président du Comité culturel. Il a également joué un rôle clé en tant que Membre Fondateur des American Friends of La Cité du Vin.

À l'international, Domaine Clarence Dillon soutient chaque année de jeunes talents à travers la Montreux Jazz Artists Foundation, ainsi que des causes liées à la santé (Sidaction), aux droits humains (Human Rights Watch), à l'environnement (One Drop, The Nature Conservancy) et plus encore. La société familiale perpétue également la tradition de mécénat chère à son fondateur avec la récente participation à la restauration du Grand Palais à Paris. En reconnaissance de ce soutien, l'entrée VIP de la rotonde du Grand Palais, face au Pont Alexandre III, a été renommée Rotonde Clarence Dillon.

Prince Robert est aussi un membre actif du conseil d'administration de deux fondations familiales basées aux États-Unis, mises en place par son arrière-grand-père et son grand-père, qui ont soutenu des causes internationales notables au fil des générations. En 2021, Prince Robert, son épouse la Princesse Julie et leur fils Frederik ont créé la PolG Foundation, une organisation caritative américaine dédiée à accélérer la recherche pour des traitements efficaces et trouver un remède aux maladies mitochondriales liées au gène PolG. Cette maladie génétique rare a été diagnostiquée à Frederik à l'adolescence et il s'efforce de transformer son combat en une force positive pour aider d'autres personnes comme lui. La Fondation collabore avec des scientifiques de premier plan du monde entier afin de s'assurer qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et accomplir leur mission. https://polgfoundation.org/

Construire un avenir durable

En octobre 2018, le Prince Robert de Luxembourg et Domaine Clarence Dillon ont rejoint Primum Familiae Vini (PFV), une association internationale des plus grandes familles productrices de vin au monde, complétant ainsi son groupe de 12 membres. PFV célèbre les contributions exceptionnelles des domaines familiaux dans les régions viticoles réputées et représente l'excellence dans la vinification et la continuité des traditions familiales—des valeurs chères à Domaine Clarence Dillon. Robert de Luxembourg devrait prendre la présidence de cette organisation à partir de l'été 2025.

Un important projet de construction et de rénovation est en cours au Château Haut-Brion, mené par l'architecte Annabelle Selldorf en collaboration avec les architectes locaux A3A. Cette structure discrète en "pisé" est conçue pour recentrer l'attention visuelle sur le Château d'origine tout en devenant la première installation entièrement neutre en carbone parmi les Premiers Grands Crus de Bordeaux. Les nouvelles installations comporteront des murs réalisés à partir de blocs moulés avec les sols alluvionnaires de Haut-Brion. À l'intérieur, l'espace abritera non seulement de nouvelles installations vinicoles, mais aussi la Bibliothèque du Château Haut-Brion, une collection unique d'artefacts, d'anciens outils de vinification, une collection croissante de menus, de lettres, de documents, et l'une des plus grandes et prestigieuses collections de livres anciens sur le vin et la gastronomie au monde. Comme sa collection d'art grandissante, cette bibliothèque rare et exceptionnelle, assemblée sous la direction de Prince Robert, résulte d'une vaste quête internationale pour rassembler ces trésors inestimables, tous inspirés par les 2000 ans d'héritage vinicole de Château Haut-Brion. Ces nouvelles installations seront ouvertes au public à partir de 2026.

Certaines des réalisations récentes d'Annabelle Selldorf incluent la Collection Frick à New York, la National Gallery à Londres et une partie de la Fondation LUMA à Arles, en France.

Après avoir commencé sa carrière à Londres pour comprendre le marché des vins fins le plus important au monde, le Prince Robert, la Princesse Julie et leur famille ont déménagé en Suisse en 2004, où ils ont élevé et éduqué leurs trois enfants, et où ils vivent toujours, entourés de beaux paysages viticoles.

Le prix Wine Spectator Distinguished Service Award décerné au Prince Robert de Luxembourg souligne son engagement indéfectible envers la qualité et l'innovation dans l'industrie viticole, ainsi que son engagement philanthropique, social et culturel continu au sein du Domaine Clarence Dillon et au-delà.

Contact:

Cécile Riffaud / Eline Huet / Tatianna Thurik / mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535908/Domaine_Clarence_Dillon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1457431/4978876/Domaine_Clarence_Dillon_Logo.jpg