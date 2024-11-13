春金集團在2024年全球兒童論壇基準中排名前五

新聞提供者Musim Mas Holdings
13 11月, 2024, 20:09 CST
新加坡2024年11月13日 /美通社/ -- 春金集團在全球兒童論壇發佈的《2024年兒童權利與商業狀況全球基準》中取得了重要里程碑，以9.3分的成績（滿分10分）位列全球企業前五。這一評分凸顯了春金集團在支持兒童權利、倡導家庭友好實踐和促進社區福祉方面的長期承諾。
在去年的8.7分基礎上，春金集團在該基準的四個關鍵影響領域繼續取得進展。自2023年以來，該公司在「工作場所」子類別影響領域獲得了滿分10分，彰顯了其在創建家庭友好型工作環境，以及防止童工方面的有力政策。集團在「治理與合作」子類別影響領域的得分從9.4上升至10分，反映了公司在加強治理、合作夥伴關係及遵循兒童權利框架方面的努力。這也包括為內部和外部利益相關者及員工設置申訴機制。
這些成就展示了春金集團將兒童權利主動融入其商業戰略的積極舉措。集團已將其方針與聯合國《兒童權利公約》保持一致。集團的可持續發展政策及其在可持續棕櫚油圓桌倡議（RSPO）中的積極參與，進一步體現了這些承諾。
春金集團可持續發展總監Olivier Tichit表示：「我們很自豪能夠進一步提升我們的得分，並躋身全球前五，繼續在全球兒童論壇基準中保持『領導者』地位。這一認可體現了我們在業務運營和社區中保護兒童權利的堅定承諾。在春金集團，我們堅信，通過提供全面的醫療保健和教育機會來支持家庭，不僅能提升社區的福祉，還能增強我們的員工隊伍。在我們的種植園中，大約有10,700名兒童處於學齡階段，其中大多數就讀於我們通過Anwar Karim基金會建設和資助的學校。」
春金集團在印度尼西亞的種植園內建立了47個托兒中心、11所幼兒園和14所學校，所有這些設施均免費向員工家庭開放。此外，集團還提供高等教育獎學金，僅在2023年就頒發了93項獎學金。集團為新媽媽和准媽媽提供必要的醫療服務，包括產假以及產前和產後護理。
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