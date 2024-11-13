春金集團在2024年全球兒童論壇基準中排名前五

這些成就展示了春金集團將兒童權利主動融入其商業戰略的積極舉措。集團已將其方針與聯合國《兒童權利公約》保持一致。集團的可持續發展政策及其在可持續棕櫚油圓桌倡議（RSPO）中的積極參與，進一步體現了這些承諾。

春金集團可持續發展總監Olivier Tichit表示：「我們很自豪能夠進一步提升我們的得分，並躋身全球前五，繼續在全球兒童論壇基準中保持『領導者』地位。這一認可體現了我們在業務運營和社區中保護兒童權利的堅定承諾。在春金集團，我們堅信，通過提供全面的醫療保健和教育機會來支持家庭，不僅能提升社區的福祉，還能增強我們的員工隊伍。在我們的種植園中，大約有10,700名兒童處於學齡階段，其中大多數就讀於我們通過Anwar Karim基金會建設和資助的學校。」

春金集團在印度尼西亞的種植園內建立了47個托兒中心、11所幼兒園和14所學校，所有這些設施均免費向員工家庭開放。此外，集團還提供高等教育獎學金，僅在2023年就頒發了93項獎學金。集團為新媽媽和准媽媽提供必要的醫療服務，包括產假以及產前和產後護理。

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SOURCE Musim Mas Holdings