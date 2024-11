Musim Mas erreicht einen Top-5-Platz im Global Child Forum Benchmark 2024

SINGAPUR, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Musim Mas Group hat einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des State of Children's Rights and Business 2024 Global Benchmark (Globaler Benchmark für Kinderrechte und Unternehmen 2024) des Global Child Forum erzielt und eine Gesamtpunktzahl von 9,3 von 10 erreicht. Damit gehört die Gruppe zu den fünf bestplatzierten Unternehmen weltweit im Benchmark 2024. Diese Bewertung unterstreicht das anhaltende Engagement von Musim Mas für die Rechte von Kindern, familienfreundliche Praktiken und das Wohlergehen der Gemeinschaft.

Aufbauend auf dem letztjährigen Ergebnis von 8,7 hat Musim Mas in den vier wichtigsten Wirkungsbereichen des Benchmarks weitere Fortschritte erzielt. Seit 2023 hat das Unternehmen 10 von 10 Punkten im Wirkungsfeld der Unterkategorie Workplace (Arbeitsplatz) erreicht, was die strengen Richtlinien von Musim Mas für familienfreundliche Arbeitsumgebungen und Maßnahmen zur Verhinderung von Kinderarbeit würdigt. Die Bewertung der Gruppe im Wirkungsfeld der Unterkategorie Governance and Collaboration (Unternehmensführung und Zusammenarbeit) stieg von 9,4 auf 10, was die gestärkte Unternehmensführung, die Partnerschaften und die Einhaltung der Kinderrechtsrahmen widerspiegelt. Dazu gehört auch die Einrichtung von Beschwerdemechanismen für interne und externe Interessengruppen und Mitarbeiter.

Diese Erfolge zeigen, dass Musim Mas die Rechte der Kinder proaktiv in seine Geschäftsstrategien integriert. Die Gruppe hat ihren Ansatz an der UN-Kinderrechtskonvention ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsrichtlinie von Musim Mas und die aktive Teilnahme am Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sind weitere Beispiele für diese Verpflichtungen.

„Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Punktzahl weiter verbessern konnten und nun zu den Top 5 gehören und weiterhin den „Leader"-Status beim Global Child Forum Benchmark erreichen. Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement für den Schutz der Rechte von Kindern in unseren Betrieben und Gemeinden wider", sagte Olivier Tichit, Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung bei Musim Mas. „Wir bei Musim Mas sind der Meinung, dass die Unterstützung von Familien, von umfassender Gesundheitsversorgung bis hin zu Bildungsmöglichkeiten, nicht nur das Wohlergehen der Gemeinschaft fördert, sondern auch unsere Belegschaft stärkt. Rund 10.700 Kinder, die in unseren Plantagen leben, sind im schulpflichtigen Alter. Die meisten von ihnen besuchen Schulen, die wir im Rahmen unserer Anwar Karim Foundation (YAK) gebaut und finanziert haben", fügte er hinzu.

Musim Mas hat auf seinen Plantagen in Indonesien 47 Kinderbetreuungszentren, elf Kindergärten und 14 Schulen eingerichtet, die den Familien der Mitarbeiter kostenlos zur Verfügung stehen. Auch für die Hochschulbildung stehen Stipendien zur Verfügung, von denen allein 93 im Jahr 2023 vergeben werden. Die Gruppe bietet grundlegende Gesundheitsdienstleistungen für junge und werdende Mütter, Elternzeit sowie vor- und nachgeburtliche Betreuung an.

