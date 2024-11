Musim Mas se classe parmi les 5 premiers au classement du Global Child Forum Benchmark 2024

SINGAPOUR, 14 novembre 2024 /PRNewswire/-- Le groupe Musim Mas a franchi une étape importante dans l'étude State of Children's Rights and Business 2024 Global Benchmark de Global Child Forum, en obtenant une note globale de 9,3 sur 10, ce qui place le groupe dans le top 5 des sociétés à l'échelle mondiale dans l'étude de référence 2024. Cette note souligne l'engagement durable de Musim Mas à soutenir les droits de l'enfant, les pratiques favorables à la famille et le bien-être de la communauté.

S'appuyant sur le score de 8,7 de l'année dernière, Musim Mas a continué à progresser dans les quatre domaines d'impact clés du benchmark. Depuis 2023, la société a obtenu un 10 sur 10 dans le domaine d'impact de la sous-catégorie Lieu de travail, reconnaissant les politiques robustes de Musim Mas sur les environnements de travail favorables à la famille et les mesures visant à prévenir le travail des enfants. La note du groupe dans le domaine d'impact de la sous-catégorie Gouvernance et collaboration est passée de 9,4 à 10, reflétant le renforcement de la gouvernance, des partenariats et de l'adhésion de la société aux cadres relatifs aux droits de l'enfant. Cela inclut la mise en place de mécanismes de réclamation pour les parties prenantes internes et externes et pour le personnel.

Ces réalisations témoignent de l'intégration proactive des droits de l'enfant dans les stratégies commerciales de Musim Mas. Le groupe a aligné son approche sur la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. La politique de développement durable de Musim Mas et sa participation active à la Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) illustrent ces engagements.

« Nous sommes fiers d'avoir encore amélioré notre score et d'être désormais classés dans le top 5, continuant ainsi à obtenir le statut de "Leader" au Global Child Forum Benchmark. Cette reconnaissance reflète notre engagement à sauvegarder les droits des enfants dans l'ensemble de nos opérations et de nos communautés », a indiqué Olivier Tichit, directeur du développement durable chez Musim Mas. « Chez Musim Mas, nous pensons que le soutien aux familles, des soins de santé exhaustifs aux possibilités d'éducation, améliore non seulement le bien-être de la communauté, mais renforce notre main-d'œuvre. Environ 10 700 enfants vivant dans nos plantations sont en âge d'aller à l'école. La plupart d'entre eux fréquentent des écoles que nous avons construites et financées dans le cadre de notre fondation Anwar Karim (YAK) », a-t-il ajouté.

Musim Mas a créé 47 garderies, 11 jardins d'enfants et 14 écoles dans ses plantations d'Indonésie, qui sont toutes accessibles gratuitement aux familles des employés. Des bourses d'études sont également disponibles pour l'enseignement supérieur, 93 d'entre elles ayant été attribuées au cours de la seule année 2023. Le groupe fournit des services de santé essentiels aux nouvelles et futures mères, des congés parentaux et des soins prénataux et postnataux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556248/globalchildforum_linkedin.jpg