Musim Mas behaalt top 5 positie in de Global Child Forum Benchmark 2024

SINGAPORE, 14 november 2024 /PRNewswire/ -- Musim Mas Group heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in de State of Children's Rights and Business 2024 Global Benchmark van Global Child Forum, met een totaalscore van 9,3 op 10, waarmee de Groep in de top vijf van bedrijven wereldwijd in de 2024 benchmark staat. Deze beoordeling bevestigt de voortdurende inzet van Musim Mas voor de rechten van kinderen, gezinsvriendelijke praktijken en het welzijn van de gemeenschap.

Voortbouwend op de score van 8,7 van vorig jaar, heeft Musim Mas opnieuw vooruitgang geboekt op de vier belangrijkste gebieden van de benchmark. Sinds 2023 heeft het bedrijf een 10 op 10 behaald in de subcategorie Werkplek, als erkenning voor het krachtige beleid van Musim Mas op het gebied van gezinsvriendelijke werkomgevingen en maatregelen om kinderarbeid te voorkomen. De score van de groep in de subcategorie Bestuur en Samenwerking steeg van 9,4 naar 10. Het versterkte bestuur, de partnerschappen en de naleving van kaders voor kinderrechten maakten dit mogelijk. Verder zijn er klachtenmechanismen beschikbaar voor interne en externe belanghebbenden en medewerkers.

Met deze succesvolle resultaten laat Musim Mas zien dat het de rechten van het kind proactief in zijn bedrijfsstrategieën integreert. De Groep heeft zijn aanpak afgestemd op het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het duurzaamheidsbeleid en de actieve deelname van Musim Mas aan de Rondetafel over duurzame palmolie (RSPO) zijn hier een goed voorbeeld van.

"We zijn er trots op dat we onze score verder hebben verbeterd en nu in de top 5 staan. Hiermee behouden we de status van "Leader" op de Global Child Forum Benchmark. Deze erkenning weerspiegelt onze inzet voor de bescherming van de kinderrechten in al onze activiteiten en gemeenschappen," aldus Olivier Tichit, directeur Duurzaamheid bij Musim Mas. "Bij Musim Mas geloven we dat uitgebreide ondersteuning, van gezondheidszorg tot en met onderwijsmogelijkheden, niet alleen het welzijn van de gemeenschap verbetert, maar ook onze beroepsbevolking versterkt. Ongeveer 10.700 kinderen op onze plantages zijn schoolgaand. De meesten van hen zitten op scholen die we hebben gebouwd en gefinancierd onder onze Anwar Karim Foundation (YAK)," voegt hij eraan toe.

Musim Mas heeft 47 kinderopvangcentra, 11 kleuterscholen en 14 scholen opgericht op zijn plantages in Indonesië, die allemaal gratis toegankelijk zijn voor de gezinnen van de werknemers. Er zijn ook beurzen beschikbaar voor hoger onderwijs. In 2023 alleen werden er 93 toegewezen. De Groep biedt essentiële gezondheidszorg voor jonge en aanstaande moeders, ouderschapsverlof en pre- en postnatale zorg.

