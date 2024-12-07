布魯可亮相變形金剛2024塞伯坦年會

自2023年初合作以來，布魯可已攜手變形金剛開發了眾多系列產品，依靠全球化的IP、產品和渠道布局，這些產品已銷往中國、美國、歐洲、東南亞等全球多個國家和地區，是布魯可全球化進程中的代表產品之一。

全系列變形金剛積木人亮相

變形金剛2025年鑒版全球首發引圍觀

本次年會作為變形金剛粉絲的一次盛大集會，布魯可攜旗下全系列變形金剛積木人登場。一踏進布魯可展位，特別設計的電視機裝置便抓住「剛絲」們的視線，屏幕上播放著變形金剛積木人的相關視頻，高IP還原度的形象、豐富的角色，立刻引起他們的興趣。走進展位，多個系列、多種尺寸變形金剛積木人，按照產品上市的時間脈絡依次展出，呈現出布魯可該IP線產品的豐富布局。從5cm-18cm+，高低錯落、眾多角色齊亮相，「剛絲」們無論是收集、塗裝還是把玩都有合適的選擇。

本次活動首發的變形金剛2025年鑒版 金礁湖守護更是引起眾多「剛絲」圍觀，時隔一年上新，攜全新玩法歸來。本彈產品結合前1彈發光特色的同時，配備全新的地台貼片及特效件，個性化設計為「剛絲」打造出別具一格的金礁湖冒險體驗。大量經典品及新品的展出，獲得了眾多「剛絲」的青睞，活動現場升級為「剛絲」與布魯可變形金剛積木人之間的「追星」盛會。

鼓勵創造

一萬個玩家眼中有一萬個變形金剛積木人

在年會現場，布魯可BFC（Blokees Figures Creator，布魯可積木人創作者）展區同樣吸引了大量「剛絲」的駐足和熱烈討論。在該區域，陳列著眾多由BFC二創的變形金剛積木人。其中「後期喵」改造的變形金剛傳奇版擎天柱——戰損版，不僅整體做了舊化塗裝，還在散熱口、胸口、肩膀、跨部等多個部分做了破損處理，細節豐富令人贊歎；而「卓B畫不動了」改造的漫畫版擎天柱則是和「後期喵」的形成鮮明對比，明艷的色彩、獨特的筆觸，創造出一個完全不一樣的「領袖」……

這些積木人以大膽有趣的塗裝和二改形式，展現了BFC對變形金剛積木人的熱愛，他們以豐富的想象力創造了他們心目中的變形金剛。在以用戶需求為核心的理念下，布魯可積極鼓勵和支持BFC的創作，持續吸收用戶反饋，致力於產品研發的創新，正因如此，布魯可BFC社區吸引了越來越多的用戶加入。

以IP為引擎

驅動布魯可全球化征程

2023年初，布魯可正式取得變形金剛的IP授權合作，依靠在拼搭體系、技術工藝、生產方式等多方面的創新及對IP角色的深刻理解，布魯可在高度還原變形金剛角色神韻與細節的同時，更以創新的產品結構為用戶創造更流暢自如的拼搭體驗。布魯可變形金剛積木人自推出以來，深受用戶喜愛，出新的呼聲持續高漲，截至目前已上市群星版、閃耀版、超越版、傳奇版以及星辰版多個系列，每個系列又出新了多彈產品，以群星版系列為例，本次展出的新品已是第六彈。

此外，與變形金剛IP的合作也是布魯可全球化戰略的一個重要體現。目前，布魯可已獲得變形金剛在中國、美國、歐洲和東南亞等主要玩具市場的銷售授權，產品銷往多個國家，成為布魯可眾多IP系列中首個實現全球上市的產品。

展望未來，布魯可將繼續深化與變形金剛IP的全球合作，基於用戶需求和研發創新，推出更多還原度高、玩法豐富的變形金剛積木人，實現消費體驗和情緒價值的持續提升，向全球用戶傳遞拼的快樂。

SOURCE Blokees