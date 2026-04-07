布魯可攜多款產品亮相2026 Thailand Toy Expo

在「積木人」品類板塊，布魯可展出了超越版、傳奇版、奇跡版三大系列，涵蓋變形金剛、DC、洛克人、聖鬥士星矢、新世紀福音戰士、火影忍者等熱門IP，共帶來50餘款產品。其中，布魯可聖鬥士星矢超越版12號鳳凰座一輝、布魯可聖鬥士星矢超越版14號仙女座瞬、布魯可DC超越版05號蝙蝠俠（緘默）、布魯可DC超越版06號貓女（緘默）四款全新首發產品，引發粉絲高度關注。

同時，布魯可還展示了HERO5、HERO10兩大系列，集結了變形金剛、聖鬥士星矢、火影忍者等知名IP，滿足英雄主題收藏模型愛好者的需求。

DaaLaMode系列圍繞初音未來等熱門IP打造了多款產品，旨在吸引女性消費群體；而TERRAVENTURE系列則以侏羅紀世界為藍本，推出自然與動物主題拼裝模型，進一步完善布魯可面向不同消費群體的產品佈局。

集拼搭、玩樂、定制於一體的「積木車」品類，分為C、E、S三大系列，目前已推出變形金剛、奧特曼、蝙蝠俠等IP聯名款，後續還將與《速度與激情》(Fast & Furious)、福特(Ford)展開合作。

此外，布魯可還展示了其全球用戶生態——BFC (Blokees Family Creator)。2025年第三屆BFC創作賽「星耀賽季」的優秀作品首次登陸泰國，盡顯用戶的創意巧思與參與熱情；而2026年第四屆BFC創作賽「覺醒賽季」也已正式啟動，進一步鼓勵全球用戶參與其中。

依托「全人群、全價位、全球化」的策略，布魯可持續拓展東南亞、歐洲、北美及拉美市場。泰國正迅速成為其區域擴張的戰略樞紐，與此同時，品牌在全球範圍內不斷強化產品創新，並以社群運營推動業務增長。

SOURCE Blokees