布魯可攜多元產品矩陣亮相2026紐約玩具展

布魯可展位迅即成為展會焦點之一，憑藉豐富產品陣容吸引各界高度關注。布魯可積木車系列的變形金剛、奧特名鑒(Ultraman)等系列人氣產品一併登場，吸引大批玩家駐足。

在積木人品類方面，布魯可主推HERO5及HERO10系列，當中包括變形金剛、聖鬥士星矢、火影忍者(Naruto)等經典IP。值得留意的是，布魯可聖鬥士星矢群星版系列04：黃道十二宮②當中的三位角色——仙女座瞬(Andromeda Shun)、天馬座星矢(Pegasus Seiya)及鳳凰座一輝(Phoenix Ikki)，更是首次公開亮相。

布魯可重點展示旗下Champion系列及Legend系列，涵蓋洛克人、聖鬥士星矢、新世紀福音戰士、火影忍者等知名IP。針對女性消費者市場，DaaLaMode系列帶來初音未來、飛天小女警(The Powerpuff Girls)等人氣IP作品。與此同時，TERRAVENTURE系列則展出以自然及生物為主題的積木人，當中包括侏羅紀世界題材，充分展現布魯可能夠照顧不同年齡層消費者的需求。

布魯可於紐約玩具展再度呈獻精彩絕倫的BFC作品，現場展出15件精選創作。當中包括一件來自美國的BFC作品，以舊化塗裝、定制披風及鎖鏈，重新演繹《變形金剛：黑月降臨》麥加登(Megatron)造型，驚豔全場。

自2024年起，布魯可持續登陸全球多個大型玩具展，充分展現品牌的產品創新實力與日益提升的國際影響力。展望未來，布魯可將繼續發揮研發優勢與創新產品體系，為全球消費者帶來更豐富的產品選擇及更優質的體驗。

