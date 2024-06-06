水滴公司2024年第一季度營收7.047億元，淨利潤同比增長62.2%

連續九個季度保持盈利

北京2024年6月6日 /美通社/ -- 6月5日，致力於提供具有積極社會影響的保險和醫療服務的領先技術平台水滴公司(NYSE: WDH)公布了截至2024年3月31日的2024年第一季度未經審計財報。本季度，水滴公司實現淨營業收入7.047億元，同比增長16.3%。歸屬於普通股股東的淨利潤為8060萬元，同比增長62.2%，連續九個季度保持盈利。包括銷售及營銷費用、一般及行政費用、研發費用在內的運營費用占收入的46.4%，同比下降11個百分點。

從2021年9月宣布啟動股票回購計劃以來，截至2024年5月31日，水滴公司累計從公開市場回購約4550萬股ADS（美國存托憑證）。

保險業務營業利潤共計1.292 億元，壽險占長期保險產品結構的56.4%

水滴公司的保險相關收入同比增長13.1%，達到6.07億元。2024年第一季度，保險業務營業利潤達到1.292億元。水滴保產生的首年保費達17.55億元，同比增長3.7%。

本季度，保險業務的承保質量顯著提高，尤其是長期保險服務板塊。值得一提的是，壽險產品在首年保費中的占比攀升至56.4%，同比增長9.9個百分點。此外，續保率超過95%，彰顯了公司的保險服務贏得了投保人的信任和認可。

本季度，公司在保險科技方面也取得了重大進展，尤其是通過擴展「水滴水守大模型」(ShuishouGPT)平台的功能。健康險方面，AI保險顧問現在可與用戶自主互動長達40分鍾。此外，它的保險知識問答准確率超過90%，大大提高了銷售效率和質量保證。迄今為止，水滴公司已獲得四項授權專利，並提交了十余項與該技術相關的專利申請。

水滴籌捐款638億元，服務317萬名患者，新簽88個醫療服務項目

本季度，水滴籌秉承「拯救生命」的使命，取得了不俗的成績。截至2024年3月31日，該平台自上線以來已有約4.56億用戶向超過317萬名患者捐贈638億元。盡管錄得約3220萬元的經營虧損，但虧損額已較前期有所收窄。

為提升服務質量，水滴籌發布了「守護計劃」，從籌款提效、流量扶持、資金安全、審核升級四大層面，全流程提升籌款體驗，更好地幫助經濟困難患者及家庭。此外，該平台還推出了在線 "極速打款綠色通道"，平台會先行為患者墊付費用，1小時內即可到賬，尤其適用於重症監護室住院、緊急大型手術或器官移植等危急情況。此外，該平台還對特困人群免收服務費，對意外災害、重大事故中的患者給予愛心補貼。

水滴公司的醫藥服務業務在2024年第一季度取得了重大進展，實現收入約2530萬元，同比增長7.3%。公司擴大了合作伙伴網絡，與179家藥企、合同研究組織機構合作，新簽合作項目數88個，累計入組患者約7800人。

水滴公司創始人兼CEO沈鵬表示：「剛剛過去的一個季度，我們堅持可持續發展戰略，以科技創新為核心，驅動盈利能力穩健提升。未來公司業務發展仍然面臨較大挑戰，為此我們將繼續聚焦高質量發展，圍繞公司的使命和主賽道不斷拓展業務邊界，為我們的用戶和合作伙伴提供更大的價值。」

SOURCE Waterdrop Inc.