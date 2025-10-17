耐世特榮獲2025 年汽車技術突破獎年度汽車軟件解決方案獎

密西根州奧本山 2025年10月17日 /美通社/ -- 耐世特汽車系統的 MotionIQ™軟件套件在第六屆年度汽車技術突破獎（AutoTech Breakthrough Awards）評選中，被評為 「年度汽車軟件解決方案」。該獎項旨在表彰當今全球汽車和交通運輸市場中的頂尖企業和技術。

耐世特的 MotionIQ™ 基於全球超過 1.2 億輛汽車所采用的成熟算法設計而成，將線控底盤控制、開發和車輛健康監測工作流程整合到一個套件中，有助於整車廠加快產品上市速度，同時提高質量和成本效益。

「MotionIQ軟件套件集成了先進功能與軟件工具，能實現敏捷開發和無縫集成。它旨在幫助整車廠比以往更快速、更高效地打造更安全、更智能、更個性化的駕乘體驗，從而使他們的品牌脫穎而出。」 耐世特汽車系統總裁、首席技術官、首席戰略官兼執行董事Robin Milavec表示，「MotionIQ 是驅動未來運動控制的智能力量。耐世特很榮幸能獲得汽車技術突破獎的『年度汽車軟件解決方案』獎，這肯定了我們在安全關鍵軟件方面成熟的專業能力，以及為全球整車廠解決軟件定義底盤挑戰的實力。」

耐世特全新軟件套件包含三個產品系列，它們協同運作，可實現精准運動控制、加速底盤開發以及先進的預測性維護。具體包括：

MotionIQ/Control™： 先進的車輛動力學功能，包括制動轉向、脫手檢測、靜默方向盤™轉向、路面探測等功能，以提供安全、卓越的駕駛體驗。

先進的車輛動力學功能，包括制動轉向、脫手檢測、靜默方向盤™轉向、路面探測等功能，以提供安全、卓越的駕駛體驗。 MotionIQ/Dev™： 先進的軟件開發工具，通過自動代碼生成和集成，將功能開發時間從數天縮短至數分鍾。賦能整車廠使其能夠在無手工代碼、基於模型開發的環境中安全地進行自研轉向控制算法設計，並無縫集成新功能。

先進的軟件開發工具，通過自動代碼生成和集成，將功能開發時間從數天縮短至數分鍾。賦能整車廠使其能夠在無手工代碼、基於模型開發的環境中安全地進行自研轉向控制算法設計，並無縫集成新功能。 MotionIQ/Health™：利用預測軟件和人工智能驅動的虛擬傳感器，持續監測轉向系統、其他底盤部件以及輪胎的電子和機械功能，從而縮短診斷時間、減少誤差並降低成本。

耐世特安全關鍵技術賦能整車廠軟件自主

MotionIQ™ 不僅是軟件產品的突破，更是軟件開發流程，以及整車廠與供應商如何攜手將新功能推向市場方面的革新。這一創新方案使整車廠在軟件開發中能夠獲得更高的軟件自主權與靈活性，並始終享有耐世特在安全關鍵軟件領域的專業保障。這種 「雙向賦能」 的方式融合了自主開發與外包軟件開發的優勢，助力整車廠有效應對實現軟件定義汽車過程中的諸多挑戰。

「整車廠希望更快地將高質量的軟件定義汽車推向市場，同時降低開發成本。然而，由於底盤系統在規模化設計與集成方面的現有模式，使他們面臨諸多挑戰。」 汽車技術突破獎董事總經理Bryan Vaughn表示，「這就是耐世特的 MotionIQ 軟件套件對汽車創新如此重要的原因。通過將智能運動控制、預測性維護和快速功能開發工具整合在一個套件中，耐世特的 MotionIQ 正推動全平台車型加速向軟件定義底盤轉型。」

關於汽車技術突破獎

作為領先的全球技術創新與領導力市場洞察及表彰平台「Tech Breakthrough」的重要組成部分，汽車技術突破獎 AutoTech Breakthrough致力於表彰汽車技術、服務、企業及產品領域的卓越成就。該獎項為行業提供公開展示平台，認可汽車科技企業與解決方案在智能網聯汽車、電動汽車、發動機技術、汽車網絡安全、傳感器技術、交通科技、車輛遠程信息處理等領域的突破性成果。了解更多信息請訪問AutoTechBreakthrough.com。

如您對 MotionIQ™產品有疑問或有銷售相關咨詢，可通過郵箱 [email protected] 聯系耐世特代表。欲了解更多信息，請訪問Nexteer.com/Software。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合為底盤的「線控運動控制」 （Motion-by-Wire™）提供助力，包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向和後輪轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統、軟件解決方案以及線控制動，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60余家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、小米、長安、理想、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車制造商。www.nexteer.com

