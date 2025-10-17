넥스티어, 2025 오토테크 브레이크스루 어워드에서 "올해의 자동차 소프트웨어 솔루션" 부문 수상

오번 힐스, 미시간 2025년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)의 MotionIQ™ 소프트웨어 제품군은 제6회 연례 오토테크 브레이크스루 어워드 프로그램에서 "올해의 자동차 소프트웨어 솔루션"으로 선정되었다. 이 어워드는 오늘날 글로벌 자동차 및 운송 시장에서 최고의 회사와 기술을 선정해 시상하는 프로그램이다.

1억 2000만 대가 넘는 전 세계 자동차에 배포되어 이미 효과가 입증된 알고리즘을 기반으로 설계된 넥스티어의 MotionIQ 소프트웨어 제품군은 셰시 제어, 개발 및 차량 상태 모니터링을 강력한 단일 제품군으로 통합하여 OEM 업체들이 출시를 앞당기고, 품질을 개선하고, 비용을 절감하는 데 큰 역할을 하고 있다.

넥스티어 오토모티브에서 사장, 최고기술책임자, 최고전략책임자, 사내이사를 겸하고 있는 로빈 밀라벡(Robin Milavec)은 "MotionIQ 소프트웨어 제품군은 빠른 개발과 원활한 통합을 위해 첨단 기능과 소프트웨어 도구를 결합함으로써 OEM 업체들이 더욱 안전하고, 스마트하고, 개인화에 가까운 주행 경험을 구현할 수 있도록 설계되었기 때문에 그 어느 때보다 빠르게 효율적으로 브랜드를 차별화하는 데 효과적이다."라고 말하고, "MotionIQ는 모션 제어의 미래를 열어갈 지능형 솔루션이다. 우리는 오토테크 브레이크스루(AutoTech Breakthrough) 어워드에서 "올해의 자동차 소프트웨어 솔루션"을 수상하게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 이번 수상으로 안전 필수 소프트웨어는 물론이고 전 세계 OEM 업체들이 마주하고 있는 소프트웨어 정의 셰시 문제를 해결할 수 있는 넥스티어의 전문성을 인정 받은 셈이다."라고 덧붙였다.

지능형 모션 제어를 위한 MotionIQ™ 소프트웨어 제품군

넥스티어의 새로운 소프트웨어 제품군은 3가지 제품 그룹으로 구성되며, 각각 유기적인 상호작용으로 정밀한 모션 제어, 섀시 개발 가속화, 고급 예측 유지보수를 제공한다. 각 제품 그룹은 다음과 같다.

MotionIQ/Control ™ : 스티어-바이-브레이크, 핸즈-오프 감지, Quiet Wheel™ 스티어링, 노면 상태 감지 등 최첨단 자동차 동역학 기능을 비롯한 기타 기능으로 더욱 안전하고 특별한 주행 경험을 제공한다.

스티어-바이-브레이크, 핸즈-오프 감지, Quiet Wheel™ 스티어링, 노면 상태 감지 등 최첨단 자동차 동역학 기능을 비롯한 기타 기능으로 더욱 안전하고 특별한 주행 경험을 제공한다. MotionIQ/Dev ™ : 최첨단 소프트웨어 개발 도구가 자동 코딩 및 통합을 통해 기능 개발에 걸리는 시간을 일 단위에서 분 단위로 앞당긴다. 이로서 OEM 업체들은 노-코드 모델 기반 환경에서 스티어링 제어 알고리즘을 직접 안전하게 설계할 뿐만 아니라 새로운 기능까지 원활하게 통합할 수 있다.

최첨단 소프트웨어 개발 도구가 자동 코딩 및 통합을 통해 기능 개발에 걸리는 시간을 일 단위에서 분 단위로 앞당긴다. 이로서 OEM 업체들은 노-코드 모델 기반 환경에서 스티어링 제어 알고리즘을 직접 안전하게 설계할 뿐만 아니라 새로운 기능까지 원활하게 통합할 수 있다. MotionIQ/Health ™ : 예측 소프트웨어와 AI 기반 가상 센서를 사용해 스티어링을 비롯한 기타 셰시 구성품과 타이어의 전기/기계적 기능을 지속적으로 모니터링하여 진단 시간과 오류를 줄이고 비용을 절감한다.

OEM 소프트웨어 오너십을 뒷받침하는 넥스티어의 안전 필수 전문성

MotionIQ는 소프트웨어 제품은 물론이고 소프트웨어 개발 프로세스와 OEM 업체들과 공급업체들이 협력하여 새로운 기능을 출시하는 방식에서도 획기적인 발전을 이루었다. 이러한 혁신적 접근법에 힘입어 OEM 업체들은 넥스티어의 안전 필수 소프트웨어 전문성을 바탕으로 소프트웨어를 주도적으로 유연하게 개발할 수 있게 되었다. 이처럼 소프트웨어 개발 인소싱과 아웃소싱의 이점을 결합한 "일거양득" 접근 방식은 OEM 업체들이 소프트웨어 정의 차량에 구현하면서 마주하는 문제점들을 해결하는 데 효과적이다.

오토테크 브레이크스루 전무 이사 브라이언 본(Bryan Vaughn)은 "오늘날 OEM 업체들은 개발 비용을 절감하는 동시에 품질 높은 소프트웨어 정의 차량을 빠르게 출시할 방법을 찾고 있지만 셰시 시스템의 대규모 설계 및 통합 방식으로 인해 여러 가지 난항을 겪고 있다."고 밝히고 나서, "넥스티어의 MotionIQ 소프트웨어 제품군이 자동차 혁신에 중요한 이유도 바로 여기에 있다. 넥스티어의 MotionIQ는 지능형 모션 제어, 예측 유지보수, 빠른 기능 개발 도구를 단일 제품군으로 결합하여 모든 모빌리티 유형에서 소프트웨어 정의 셰시의 길을 빠르게 열어가고 있다."라고 강조했다.

오토테크 브레이크스루 소개

오토테크 브레이크스루 어워드 프로그램은 글로벌 기술 혁신과 리더십을 선정하는 시장 인텔리전스 및 어워드 플랫폼인 테크 브레이크스루가 주관하는 행사로 자동차 기술, 서비스, 회사 및 제품의 우수성을 인정하고 상을 수여한다. 또한 커넥티드 카, 전기 자동차, 엔진 기술, 자동차 사이버보안, 센서 기술, 교통 기술, 자동차 텔레매틱스 등 다양한 카테고리에서 오토테크 회사 및 솔루션의 성과를 사람들에게 알릴 수 있는 포럼도 제공한다. 자세한 내용은 AutoTechBreakthrough.com에서 확인할 수 있다.

MotionIQ ™ 제품 또는 판매에 대해 알고 싶다면 넥스티어 담당자에게 [email protected]으로 문의할 수 있다. 자세한 내용은 Nexteer.com/Software에서 확인할 수 있다.

넥스티어 오토모티브 소개

넥스티어 오토모티브(HKEX 종목 코드: 1316)는 안전하고 환경친화적이며 흥미로운 자동차 기술로 모션 제어 기술 분야를 선도하는 세계 선두 기업이다. 넥스티어 오토모티브의 혁신적인 포트폴리오는 전기 구동식 및 유압 구동식 조향 보조 시스템, Steer-by-Wire 및 후륜 조향 시스템, 스티어링 컬럼 및 인터미디에이트 샤프트, 드라이브라인 시스템, 소프트웨어 솔루션, 브레이크-바이-와이어 등 바이-와이어 섀시 제어를 지원한다. BMW, 포드(Ford), GM, RNM, 스텔란티스(Stellantis), 토요타(Toyota), 폭스바겐(VW) 같은 전 세계의 다국적 및 국내 OEM뿐만 아니라, BYD, 샤오미(Xiaomi), 창안(ChangAn), 리오토(Li Auto), 체리(Chery), 장성(Great Wall), 지리(Geely), 샤오펑(Xpeng) 등 인도 및 중국 자동차 제조업체들도 전기화, 소프트웨어/연결성, ADAS/자율주행, 공유 모빌리티를 포함해 자동차 산업의 모든 메가트렌드와 관련된 모션 제어 기술 문제로 고민 중인데, 넥스티어 오토모티브가 바로 그러한 고민을 해결하고 있다. www.nexteer.com

