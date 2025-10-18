Nexteer、2025年AutoTech Breakthrough Awardsの「年間最優秀自動車ソフトウェア・ソリューション」を受賞

オーバーンヒルズ（米ミシガン州）、2025年10月18日 /PRNewswire/ -- Nexteer AutomotiveのMotionIQ™ソフトウェア・スイートが、今日の世界の自動車・輸送市場におけるトップ企業とテクノロジーを表彰する第6回年次AutoTech Breakthrough Awardsプログラムで「年間最優秀自動車ソフトウェア・ソリューション（Automotive Software Solution of the Year）」に選ばれました。

NexteerのMotionIQソフトウェア・スイートは、世界中で1億2,000万台以上の車両に導入されている実証済みのアルゴリズムに基づいて設計されており、シャーシ制御、開発、車両状態監視を1つの強力なスイートに統合し、OEMの立ち上げを迅速化し、品質を向上させ、コストを削減するのに役立ちます。

「MotionIQソフトウェア・スイートは、アジャイル開発とシームレスな統合のための高度な機能とソフトウェア・ツールを組み合わせることで、OEM各社が、より安全でスマート、かつパーソナライズされた運転体験を、これまで以上に迅速かつ効率的に提供し、自社ブランドを差別化できるように支援します」と、Nexteer Automotiveの社長、最高技術責任者、最高戦略責任者兼取締役のRobin Milavec氏は述べています。「MotionIQは、モーション・コントロールの未来を推進するインテリジェンスです。当社は、AutoTech Breakthrough 社より『年間最優秀自動車ソフトウェア・ソリューション（Automotive Software Solution of the Year）』賞を受賞できたことを大変光栄に思います。この評価は、安全性がきわめて重要なソフトウェアにおける当社の実績と、世界中のOEMが直面するソフトウェア定義型シャーシの課題解決に対する当社の専門知識を証明するものです。」

インテリジェント・モーション・コントロール用のMotionIQ ™ソフトウェア・スイート

Nexteerの新しいソフトウェア・スイートは3つの製品グループで構成されており、これらがシームレスに連携することで、高精度なモーション・コントロール、シャーシ開発の加速、高度な予知保全を実現します。これらには次のものが含まれます。

MotionIQ/Control ™： ステア・バイ・ブレーキ（Steer-by-Brake）、ハンズオフ検出（Hands-Off Detection）、Quiet Wheel™ステアリング、路面検出（Road Surface Detection）などの高度な車両ダイナミクス機能により、より安全でユニークな運転体験を実現します。

ステア・バイ・ブレーキ（Steer-by-Brake）、ハンズオフ検出（Hands-Off Detection）、Quiet Wheel™ステアリング、路面検出（Road Surface Detection）などの高度な車両ダイナミクス機能により、より安全でユニークな運転体験を実現します。 MotionIQ/Dev ™： 高度なソフトウェア開発ツールは、自動化されたコーディングと統合を通じて機能開発を数日から数分に加速します。OEMが独自の社内ステアリング制御アルゴリズムを安全に設計し、新しい機能をシームレスに統合できるように支援します。これらはすべて、コード不要のモデルベースの環境内で行われます。

高度なソフトウェア開発ツールは、自動化されたコーディングと統合を通じて機能開発を数日から数分に加速します。OEMが独自の社内ステアリング制御アルゴリズムを安全に設計し、新しい機能をシームレスに統合できるように支援します。これらはすべて、コード不要のモデルベースの環境内で行われます。 MotionIQ/Health ™：予測ソフトウェアとAI搭載の仮想センサーを活用して、ステアリングやその他のシャーシ・コンポーネント、タイヤの電気的および機械的機能を継続的に監視し、診断時間、エラー、費用を軽減します。

Nexteer の安全性重視の専門知識に裏打ちされたOEM ソフトウェア所有権

MotionIQ は、ソフトウェア製品だけでなく、ソフトウェア開発プロセス、そしてOEMとサプライヤーが新しい機能を市場に投入する際の協業の方法においても画期的なブレークスルーをもたらしています。この革新的なアプローチにより、OEMはソフトウェア開発においてより大きな主体性と柔軟性を手にすることができます。それを支えるのが、Nexteerの安全性重視のソフトウェアに関する専門知識です。この「両方の長所を活かす」アプローチは、社内ソフトウェア開発とアウトソーシングされたソフトウェア開発の長所を融合し、ソフトウェア定義車両を実現する上でOEMが直面する多くの課題に対処します。

「OEMは、開発コストを削減しながら、高品質のソフトウェア定義車両をより早く市場に投入したいと考えています。しかし、シャーシ・システムの大規模な設計および統合方法が原因で課題に直面しています」と語るのは、AutoTech Breakthroughのマネージング・ディレクター、Bryan Vaughn氏。「NexteerのMotionIQソフトウェア・スイートが自動車のイノベーションにとって非常に重要なのは、これが理由です。NexteerのMotionIQは、インテリジェントなモーション制御、予測メンテナンス、迅速な機能開発ツールを1つのスイートに統合することで、あらゆるモビリティ・タイプでソフトウェア定義型シャーシへの移行を加速します。」

AutoTech Breakthrough について

AutoTech Breakthrough Awardsは、世界的な技術革新とリーダーシップのため主要なマーケット・インテリジェンスおよび認識プラットフォームであるTech Breakthroughの一部で、自動車関連の優れた技術、サービス、企業、製品を表彰することを目的としています。AutoTech Breakthrough Awardsは、コネクテッドカー、電気自動車、エンジン技術、オートモーティブ・サイバーセキュリティ、センサー技術、交通技術、車両テレマティクスなどのカテゴリーにおいて、AutoTech企業やソリューションの功績を広く認知してもらう場を提供しています。詳細については、AutoTechBreakthrough.comをご覧ください。

MotionIQ ™製品または販売については、Nexteer担当者（[email protected]）までお問い合わせください。詳細については、Nexteer.com/Softwareをご覧ください。

Nexteer Automotive について

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境に優しく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。同社の革新的な製品ポートフォリオは、電動および油圧パワー・ステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤおよびリア・ホイール・ステアリング・システム、ステアリング・コラムおよび中間シャフト、駆動系システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤなど、バイ・ワイヤによるシャーシ制御をサポートしています。同社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWなど世界中のグローバルおよび国内OEM、およびBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどインドと中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、シェアード・モビリティなど、あらゆるメガトレンドにおけるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

Nexteer Media CenterおよびNexteer Awardプレスキットへのリンク

