Laporan Keberlanjutan Rockwell Automation 2025 Mencerminkan Komitmen Berkesinambungan untuk Membangun Masa Depan yang Lebih Tangguh, Adaptif, dan Berkelanjutan

"Sebagai produsen sekaligus mitra terpercaya bagi perusahaan industri di seluruh dunia, Rockwell berada pada posisi yang unik untuk memimpin transformasi operasional melalui inovasi dan keberlanjutan," ujar Blake Moret, Chairman & CEO, Rockwell Automation. "Teknologi kami membantu pelanggan mengurangi konsumsi energi, meminimalkan limbah, dan menurunkan emisi, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas. Mulai dari mesin pintar dan digital twin hingga sistem pengendali gerak canggih dan keamanan siber, solusi kami mendukung pihak produsen mencapai target keberlanjutan tanpa mengorbankan kinerja."

Laporan ini menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan Rockwell telah terintegrasi dalam seluruh aktivitas bisnis, mulai dari proses desain dan inovasi, hingga pengadaan bahan baku, produksi, serta pengiriman produk kepada pelanggan. Strategi tersebut berfokus pada tiga pilar utama: Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan.

Lingkungan Hidup: Mendorong pengelolaan energi dan emisi, merancang produk yang berkelanjutan, serta membangun rantai pasok yang bertanggung jawab.

Sosial: Menciptakan budaya kerja yang memberdayakan karyawan, mengutamakan keselamatan kerja, dan berinvestasi pada tenaga kerja masa depan.

Tata Kelola Perusahaan: Menjunjung integritas dalam setiap aspek aktivitas operasional Rockwell, mulai dari keamanan siber dan keamanan produk hingga manajemen risiko dan kepemimpinan yang beretika.

Rockwell mendorong dampak positif bagi berbagai pemangku kepentingan:

Pelanggan Berkelanjutan : Membantu pelanggan mencapai target keberlanjutan melalui solusi cerdas yang skalanya mudah dikembangkan.

Perusahaan Berkelanjutan : Terus meningkatkan keselamatan kerja, efisiensi, dan tanggung jawab dalam aktivitas operasional dan budaya perusahaan.

Komunitas Berkelanjutan: Berinvestasi di wilayah yang menjadi lokasi karyawan bermukim dan bekerja melalui pendidikan, pengembangan tenaga kerja, serta pelestarian alam.

Seluruh upaya ini ditempuh melalui perkembangan terukur:

Menetapkan target berbasiskan sains untuk mendukung penurunan emisi.

Berinvestasi pada adaptasi dan daya tahan , termasuk memperkuat rantai pasok untuk menghadapi risiko perubahan iklim.

Mengembangkan skala solusi digital dan AI guna meningkatkan efisiensi dan visibilitas risiko.

"Upaya tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban. Rockwell ingin membangun bisnis yang lebih tangguh dan menciptakan nilai jangka panjang," kata Emmanuel Guilhamon, Vice President, Sustainability, Rockwell Automation. "Keberlanjutan merupakan strategi pertumbuhan, dan laporan ini menunjukkan bagaimana Rockwell melaksanakan strategi tersebut."

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) adalah pemimpin industri global dalam otomatisasi industri dan transformasi digital. Kami menghubungkan imajinasi manusia dengan potensi teknologi demi menghadirkan terobosan yang bisa diwujudkan manusia. Dengan demikian, dunia lebih produktif dan lestari. Berkantor pusat di Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation memiliki sekitar 26.000 pegawai yang memecahkan masalah dan berdedikasi terhadap klien. Mereka tersebar di lebih dari 100 negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara kami dalam mewujudkan The Connected Enterprise bagi beragam pelaku industri, silakan mengunjungi www.rockwellautomation.com.

