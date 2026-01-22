로크웰 오토메이션 2025 지속가능성 보고서 발간… 더 회복력 있고 민첩하며 지속 가능한 미래 구축 의지 반영
뉴스 제공처Rockwell Automation
2026년 01월 23일 08:01 KST
싱가포르, 2026년 1월 23일 /PRNewswire/ -- 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)이 기술과 제조를 결합해 보다 지속가능한 내일을 만들어가는 자사의 노력을 담은 2025 지속가능성 보고서(2025 Sustainability Report)를 발간했다.
로크웰 오토메이션의 블레이크 모렛(Blake Moret) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "로크웰은 제조기업인 동시에 전 세계 산업 기업의 신뢰받는 파트너로서, 혁신과 지속가능성을 통해 운영 혁신을 이끌 수 있는 독보적인 위치에 있다"고 전하면서 "당사의 기술은 고객이 에너지 사용량을 줄이고, 폐기물을 최소화하고, 배출량을 감축하는 동시에 생산성과 품질을 향상할 수 있도록 지원한다. 스마트 머신과 디지털 트윈부터 첨단 모션 제어와 사이버보안에 이르는 로크웰의 솔루션은 성능 저하 없이 제조업체가 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있다"고 덧붙였다.
이번 보고서에는 제품 설계와 혁신부터 자원 조달, 제조, 고객 솔루션 제공에 이르는 사업 전반에 로크웰의 지속가능성 전략이 어떻게 반영되어 있는지 보여준다. 이 전략은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)라는 세 가지 핵심 중점 분야를 중심으로 구성됐다.
- 환경(Environment): 에너지 및 배출 관리 강화, 지속가능한 제품 설계, 책임 있는 공급망 구축
- 사회(Social): 직원 역량 강화, 안전 중심 문화, 미래 인재 양성 투자
- 지배구조(Governance): 사이버보안과 제품 안전부터 기업 리스크 관리와 윤리적 리더십에 이르는 모든 영역에서 청렴성 실천
로크웰 오토메이션은 이해관계자에게 다음과 같은 성과를 제공하기 위해 노력하고 있다.
- 지속가능한 고객: 확장 가능한 지능형 솔루션을 통해 고객이 지속가능성 목표를 달성하도록 지원
- 지속가능한 기업: 더욱 안전하고 효율적이며 책임감 있는 운영 및 조직 문화를 만들기 위한 끊임없는 개선
- 지속가능한 지역사회: 교육, 인력 개발, 환경 보호 활동을 통해 임직원이 생활하는 지역사회에 투자함으로써 장기적인 사회적 가치 창출
이러한 활동은 측정 가능한 성과를 토대로 추진되고 있다.
- 배출 감축 이행을 지원하기 위한 과학 기반 목표 설정
- 공급망의 기후 위기 대응력 강화 및 적응과 회복탄력성에 대한 투자
- 효율성을 높이고 리스크 가시성을 개선하는 디지털 및 AI 솔루션 확장
로크웰 오토메이션의 엠마누엘 길하몬(Emmanuel Guilhamon) 지속가능성 담당 부사장은 "이러한 노력은 단순히 점검표의 항목을 채우기 위한 것이 아니라, 더 회복력 있는 비즈니스를 구축하고 장기적인 가치를 창출하기 위한 것"이라며 "지속가능성은 성장 전략이며, 이번 보고서는 그 전략이 실제로 어떻게 실현되고 있는지 보여주는 수단"이라고 밝혔다.
로크웰 오토메이션 소개
로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK))은 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 선도기업이다. 로크웰 오토메이션은 사람들의 상상력과 기술의 잠재력을 연결함으로써 인간의 가능성을 확대하며, 세상을 더 생산적이고 지속 가능하도록 만들고 있다. 위스콘신주 밀워키에 본사가 있는 로크웰 오토메이션은 2025년 회계연도 말 기준으로 26,000여 명의 직원이 전 세계 100여 개국에서 고객을 위해 일하고 있다. 로크웰 오토메이션의 커넥티드 엔터프라이즈(The Connected Enterprise) 비전에 대한 더 자세한 사항은 웹사이트 www.rockwellautomation.com에서 확인할 수 있다.
SOURCE Rockwell Automation
이 기사 공유