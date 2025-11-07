復星國際榮獲《財資》雜誌頒發的「2025年財資企業永續領導獎金獎」及「最佳可持續發展團隊獎」

香港 2025年11月7日 /美通社/ -- 2025年11月6日晚上，亞太區知名金融財經行業雜誌《財資》於新加坡舉行「2025年財資企業永續領導獎」頒獎典禮。復星國際有限公司（簡稱「復星國際」或「公司」）（香港聯交所股份代號：00656）獲該雜誌授予的「2025年財資企業永續領導獎金獎」（The Asset Corporate Sustainability Leadership Awards 2025 – Gold Award）及「最佳可持續發展團隊獎」（Best Sustainability Team）。

恰逢《財資》創刊25周年，原本備受矚目的「ESG企業大獎」於今年更名為「財資企業永續領導獎」，彰顯得獎企業在推動永續發展方面展現出更全面、更深層的承諾。該獎項歷經多年評選機制的淬煉，已成為亞太地區最具權威與影響力的 ESG 獎項之一。本次復星國際獲評「2025年財資企業永續領導獎金獎」，表彰公司在財務業績、企業管治、社會責任、環境保護、投資者關係、信息披露及企業傳播等範疇的卓越表現。

復星 ESG 表現獲國際市場廣泛認可

回顧過往，復星一直關注全球可持續發展領域的變革和發展，已建立完善的ESG管治架構及管理體系。多年來，復星將可持續發展理念融入經營管理中，並積極響應國家及全球可持續發展戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造。

憑藉多年來在ESG領域的持續努力，復星國際全球ESG評級方面屢獲佳績。截至目前，復星國際MSCI ESG評級持續保持AA；復星國際於2025年再度成功入選標普全球《可持續發展年鑑2025》，並在《可持續發展年鑑》（中國版）2025名列最佳1%；恒生可持續發展評級持續取得AA-，並連續入選恒生可持續發展企業基準指數成份股；富時羅素FTSE ESG評分保持領先，並持續入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。

創新驅動，積極回饋社會

復星堅持創新驅動戰略，推動旗下業務不斷結出創新成果，以更好服務社會。截至目前，復星旗下生物藥創新產品已觸達近60個國家和地區，惠及全球超85萬患者。其中，乳腺癌治療核心產品漢曲優，是中國、歐盟、美國獲批的「中國籍」單抗生物類似藥，累計在全球50多個國家和地區獲批上市。此外，復星自主研發的創新型抗PD-1單抗H藥漢斯狀，是全球首個獲批用於一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗。截至目前，H藥已在中國、歐盟、英國、新加坡、印度等近40個國家和地區獲批上市，惠及全球逾11萬名患者。

今年以來，復星在創新藥領域實現多點破局。HLX43是一款靶向PD-L1的抗體偶聯藥物（ADC），正在中、美、日、澳等國家開展非小細胞肺癌、胸腺癌等實體瘤的臨床研究。目前，全球範圍內尚無PD-L1 ADC獲批上市，HLX43有潛力成為高效、安全的「廣譜抗癌藥」。此外，在小分子創新藥方面，復星自研的靶向藥物復邁寧獲批兩項罕見病適應症，填補了相關罕見病腫瘤領域的治療空白。

復星醫藥亦持續為援非抗瘧貢獻「中國方案」。截至2025年6月底，自主研發的注射用青蒿琥酯已累計救治全球逾8,400萬重症瘧疾患者，累計供應超過4.2億支。

為更好地推動企業社會責任的履行和實施，復星基金會於2012年成立，在全球應急馳援、鄉村振興、健康、教育、文化藝術及青少年發展等領域不懈努力，創造社會價值。當中，復星基金會的鄉村醫生項目自2017年底開展以來，已覆蓋全國16個省、市、自治區的78個縣守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬戶農村家庭。

積極應對氣候變化，推動低碳轉型發展

面對氣候變化，復星已從被動適應轉為通過創新主動引領氣候行動。在頂層架構方面，在董事會與碳中和委員會引領下，復星國際已達成多個關鍵階段性目標，如將碳中和指標納入管理層績效考核；建立碳排放管理體系與審核標準；開展集團範圍的溫室氣體盤查培訓等。在推進低碳轉型過程中，復星正以創新技術為驅動，借助創新技術推動產業鏈低碳轉型，為消費者提供更多可持續產品與服務。

面對氣候變化這個嚴峻的長期風險，復星深刻認識到全球協作應對這一挑戰的重要性。復星一方面積極響應國家「雙碳」目標，推動碳中和與節能減排，另一方面，已於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支持《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。

建立完善 ESG 管理體系，全面落實 ESG 策略及行動

復星一直積極關注如何承擔更多社會責任，也致力推進公司管治的進一步優化，圍繞可持續業務健康發展，由董事會至各個日常營運環節層層滲透。復星在董事會下設立了ESG董事委員會，協助董事會指導及監察集團發展及落實ESG工作。在管理及決策層面，復星設立ESG決策委員會，對ESG戰略落地提供決策支持。在執行層面，集團亦成立了ESG管理委員會及ESG工作小組，確保設立合適及有效的ESG風險管理及內部監控系統，全面落實本公司的ESG策略及相關行動。

復星將可持續發展作為優先事項，上行下效培養ESG文化。復星ESG管理委員會和ESG工作小組，更會定期舉辦會議及工作坊，包括ESG全球網絡工作坊、ESG文化周、ESG學堂數字平台等，在集團各成員企業之間分享最佳實踐，建立開放、透明的溝通渠道，增進員工的參與，並與各個附屬公司分享ESG最佳實踐案例，從而協助推動附屬公司ESG專項的發展。此次獲《財資》授予復星國際「最佳可持續發展團隊獎」，足見市場對公司ESG管理及公司積極推動環境保護、社會責任、公司治理各項工作的認可。

面向未來，作為一家植根中國的全球化企業，復星將繼續秉承「助天下」的初心，繼續通過創新和負責任的全球運營，積極承擔更多社會責任，矢志創造更加負責任、包容和可持續的未來。

