「2025 Yahoo亞洲創意大獎」得獎名單揭曉！

Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示：「面對快速變動的數位環境，Yahoo始終致力成為用戶信賴的網路指南，並為合作夥伴打造兼具品質與品牌安全的優質平台。我們將持續深化對專業內容、數據能力與 AI 創新的投入，全面提升內容體驗，並優化整合行銷解決方案，協助品牌創造可衡量的成效。此外，我們也將因應產業發展精進『Yahoo亞洲創意大獎』整體規劃，並結合 AI 技術推動產品與服務升級，期許為品牌開拓更多成長動能。」

本屆評審團及支持單位來自台灣與香港的產業協會與組織，涵蓋台北市廣告業經營人協會（4A）、台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）、國際廣告協會台北分會（IAA）、台北媒體服務代理商協會（MAA）、台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）、香港互動市務商會（HKAIM）、香港廣告商會（HK4As）、香港廣告客戶協會（HK2A）、香港管理專業協會數碼營銷會(HKMA DMC)、香港互動廣告協會（IAB HK）等共11位評審來自行銷、廣告與媒體公協會、以及品牌與媒體代理商的代表。評選標準涵蓋創意創新、媒體應用、內容價值與實際行銷成效，從眾多參賽作品中選出具指標意義的年度作品。

本屆大獎共吸引超過百位廣告行銷業產業代表、品牌主及廣告媒體服務代理商共襄盛舉，並揭曉多家傑出得獎品牌主，包含：

Yahoo亞洲區創意大獎全場最大獎（傑出） 得獎者：Toyota

Toyota挑戰傳統賞車模式，聯手Yahoo打造汽車產業首見的「1000支直播馬拉松」，整合全台100家經銷據點，培訓百位業務轉型為直播主，並透過Yahoo策劃專業直播內容引爆聲量。專案成功結合跨平台資源與數據策略，強化品牌創新形象，並為展間賞車人次與銷售成長帶來實質成果。





Yahoo亞洲區創意大獎全場最大獎（優異） 得獎者：香港旅遊發展局

面對競爭激烈的短程旅遊市場，香港旅遊發展局透過Yahoo數據洞察重新定義香港旅遊魅力。台港編輯團隊以「在地人帶路」為策展主軸，挖掘美食、文化與秘境主題內容，並整合Yahoo新聞、旅遊頻道、社群媒體與原生廣告進行跨平台布局。活動期間創造逾1.3億次曝光與近百萬次專區瀏覽量，有效提升受眾關注度與出遊意願，展現數據驅動內容策略的實質效益。





Yahoo亞洲區創意大獎全場最大獎（優異） 得獎者：建華集團 （品牌： 香港街市）

因應後疫情消費模式轉變，建華集團旗下「香港街市」攜手 Yahoo 推動 Eshop 上線，透過投放優化與受眾分群，加速傳統市場數位轉型。藉由 Yahoo App 獎賞計劃精準吸納核心客群，結合 Yahoo 購物節與橫額、影片、原生廣告等曝光資源及優惠機制，有效帶動會員增長與銷售提升。首波優惠券亦於短時間內全數兌換，展現強勁轉換效能與市場熱度。



除了表彰卓越行銷與頂尖創意案例外，Yahoo亦持續深化品牌與消費者之間的連結。今年《Yahoo最佳品牌大賞》再度攜手全球知名市調公司Kantar進行專業提名，並結合Yahoo關鍵字搜尋熱度綜合評估，舉辦台灣市場票選活動，累積超過30萬次有效投票。最終自八大主題類別中評選出24個年度最佳品牌，聚焦信任、創新、年輕與永續四大核心價值，包括最佳顧客體驗數位金融品牌、最具創新汽車品牌、最具信賴保健與藥品品牌、最具信賴食品飲料品牌、最佳服務體驗產物保險品牌、MIT成長潛力品牌、Z世代最愛年輕化品牌及最具ESG承諾品牌。透過搜尋數據與消費者投票的雙重驗證機制，也讓《Yahoo最佳品牌大賞》成為觀察品牌聲量與市場影響力的重要參考指標。

隨著AI應用蓬勃發展與數位環境快速變遷，品牌行銷正迎來全新的整合時代。Yahoo將持續深化AI與數據科技應用，優化產品與廣告解決方案，攜手品牌主與代理商夥伴共創更具影響力的內容與整合策略，共同推動亞洲數位行銷生態穩步向前。

如欲了解更多關於「2025 Yahoo Asia Big Idea Chair Awards亞洲創意大獎」，請瀏覽官方網站： 2025 Yahoo Asia Big Idea Chair Awards

關於2025「Yahoo Asia Big Idea Chair Awards 亞洲創意大獎」

Yahoo Asia Big Idea Chair (BIC) Awards成立於2008年，今年已邁入第17屆，獎項旨在表彰過去一年來，在亞洲 Yahoo 平台上所有卓越的廣告案例與傑出創意。

關於Yahoo

過去30年來，Yahoo作為全球數億用戶信賴的網路指南，致力於透過我們的指標性產品，協助用戶實現各種上網目標。針對廣告主，Yahoo提供多元的數位行銷解決方案及強大的數據，吸引廣告主與我們的產品服務互動並取得成效。更多關於Yahoo訊息歡迎瀏覽 Yahoo奇摩官方部落格 。

