布魯克林籃網隊與鳳凰城太陽隊將於2025年10月在澳門進行兩場季前賽

在今日金沙集團於澳門倫敦人綜藝館舉辦的活動中，NBA副主席兼首席運營官Mark Tatum、拉斯維加斯金沙集團（LVS）總裁兼首席營運總裁 及 達拉斯獨行俠隊主席Patrick Dumont以及金沙中國有限公司（SCL）行政總裁兼執行董事鄭君諾共同宣佈達成合作。布魯克林體育娛樂公司（BSE）全球合作夥伴部執行副總裁凱瑟琳•卡爾森、鳳凰城太陽隊執行副總裁兼首席營收官丹•科斯特洛以及NBA傳奇球星雷•阿倫、德瑪卡斯•卡森斯、史蒂芬•馬貝利、崔斯•麥基迪、卡天奴•莫比利及東尼•柏加亦一同亮相。

布魯克林籃網隊目前擁有2023年FIBA世界盃金牌得主丹尼士•舒洛達（德國）、2023 年美國國家男子籃球隊隊員卡馬朗•莊臣（美國）及三屆NBA全明星賓•西蒙斯（澳洲）。鳳凰城太陽隊目前擁有四屆奧運會金牌得主和兩屆NBA總冠軍奇雲•杜蘭特（美國）、兩屆奧運會金牌得主和四屆NBA全明星戴雲•卜克（美國）以及三屆NBA全明星布萊德利•比爾（美國）。

由88VIP呈獻的NBA中國賽2025將透過電視、數字媒體和社交媒體覆蓋200多個國家和地區的球迷。門票銷售資訊將於稍後公佈。

除首席合作夥伴88VIP外，是次比賽及周邊活動還將獲得螞蟻國際、攜程、蒙牛、Nike和瑞士天梭表等眾多市場合作夥伴的支持。NBA中國官方綜合度假村合作夥伴金沙中國也將擔任是次比賽的官方推廣合作夥伴。

管理層發言：

NBA 副主席兼首席運營官 Mark Tatum ：

「把季前賽帶到澳門，將向這個全球新興體育中心之一城市的球迷呈現NBA比賽的精彩。籃網隊和太陽隊有著令人興奮的陣容組合，有已成名的巨星，也有冉冉升起的新星。我們期待透過這些比賽和各種互動活動、青少年發展計畫和社區公益項目，吸引球迷、有抱負的球員和澳門當地社區參與其中。 」

拉斯維加斯金沙集團總裁兼首席營運總裁及達拉斯獨行俠隊主席 Patrick Dumont ：

「NBA籃球是一項全球性運動，吸引著不同年齡、背景和文化的人群。NBA創造的激動人心的體驗將人們彼此相連，同時在社區中發揮著積極作用。金沙集團很榮幸將NBA中國賽帶到澳門，讓熱愛籃球運動的球迷能夠直接體驗最頂級的籃球比賽。我們期待明年10月在澳門舉辦NBA賽事。」

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾：

「今天的宣佈標誌著金沙中國開啟與NBA激動人心的多年合作夥伴關係。我們很高興將NBA中國賽帶到澳門，為世界各地的籃球迷創造機會，共同參與最精彩的體育賽事。今次合作展現了金沙中國致力於透過全年提供多元化的體育和旅享活動，為賓客和本地社區打造非凡體驗的承諾。」

布魯克林籃網隊總經理 Sean Marks ：

「我們一直樂於在國際舞台上競爭。能夠參加NBA中國賽2025，我們深表感激。布魯克林籃網隊在全球擁有龐大的球迷群體，我們迫不及待地想把我們對籃球的熱愛直接呈現給我們的球迷，同時也讓我們的球員和教練們有機會沉浸在不同的文化中。」

鳳凰城太陽隊首席執行官 Josh Bartelstein ：

「我們很高興明年能將鳳凰城太陽隊帶到澳門，在熱情的當地球迷面前進行比賽。球隊所有者 Mat Ishbia的願景是讓太陽隊受到全球觀眾的關注並激勵世界各地的球迷，參加 NBA 2025中國賽即是實現這一願景的重要一步。」

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

關於 NBA

美國職業籃球協會（NBA）是一個國際體育及媒體集團，旨在通過籃球激勵和連接世界各地的人們。協會由五個職業體育聯盟組成：美國職業籃球聯盟（NBA）、美國女子職業籃球聯盟（WNBA）、NBA G聯盟、NBA 2K職業電競聯賽以及非洲籃球聯盟（BAL），具有重大國際影響力。NBA賽事通過60種語言在214個國家和地區播出，NBA的授權產品在七大洲200個國家和地區有售。在2024-25賽季開始時，NBA共有125名來自於43個國家和地區的國際球員，這兩個數字均與歷史最高紀錄持平。NBA數字媒體平台包括NBA TV，NBA.com，NBA App以及NBA聯盟通。NBA已打造出世界上最大的社交媒體社區之一，聯盟、球隊以及球員在社交媒體平台擁有超過23億點讚和粉絲。作為NBA的全球社會責任平台，NBA關懷行動與全球知名的社區機構合作，致力於解決教育、包容、青年和家庭發展以及健康領域的重要社會問題。

SOURCE 金沙中國