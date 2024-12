BROOKLYN NETS DAN PHOENIX SUNS BERMAIN DALAM DUA PERTANDINGAN PRAMUSIM DI MAKAU PADA OKTOBER 2025

NBA dan Sands juga akan menggelar rangkaian aktivitas interaktif bagi para penggemar, program penyuluhan komunitas "NBA Cares", serta ajang gaya hidup yang menghadirkan pengalaman NBA di Makau sepanjang 2025, termasuk "NBA Fan Day" yang berlangsung pada minggu penyelenggaraan pertandingan pramusim, mempersembahkan penampilan para selebritas, serta kesempatan menonton pertandingan, melibatkan selebritas dan influencer dalam sejumlah kegiatan di lapangan basket, serta kompetisi unjuk keahlian. Menjelang pertandingan berlangsung, "NBA Flagship Store" akan dibuka di The Londoner® Macao agar para penggemar di Makau dan pengunjung dari seluruh dunia bisa memperoleh produk-produk NBA yang autentik dan dapat dikustomisasi dari sejumlah merek, seperti Nike, Mitchell & Ness, New Era, Wilson, dan NBA Kids.

Sands turut mengadakan sebuah acara hari ini di The Londoner Arena, Makau, yang mengumumkan kabar tersebut bersama Deputy Commissioner & Chief Operating Officer, NBA, Mark Tatum; President & Chief Operating Officer, Las Vegas Sands (LVS), serta Governor, Dallas Mavericks, Patrick Dumont; serta, President & Chief Executive Officer, Sands China Ltd. (SCL), Grant Chum. Sejumlah sosok lain yang turut bergabung, antara lain Global Executive Vice President, Global Partnerships, Brooklyn Sports & Entertainment (BSE), Catherine Carlson; Executive Vice President & Chief Revenue Officer, Phoenix Suns, Dan Costello; serta, para legenda NBA, Ray Allen, DeMarcus Cousins, Stephon Marbury, Tracy McGrady, Cuttino Mobley, dan Tony Parker.

The Nets saat ini diperkuat Peraih Medali Emas Piala Dunia FIBA 2023, Dennis Schröder (Jerman); Anggota Tim Nasional Basket Amerika Serikat 2023, Cam Johnson (Amerika Serikat); serta, pebasket yang telah tiga kali tercantum dalam "NBA All-Star" Ben Simmons (Australia). The Suns kini diperkuat pebasket yang telah empat kali meraih Medali Emas Olimpiade dan dua kali gelar Juara NBA Kevin Durant (Amerika Serikat); pebasket yang telah dua kali meraih Medali Emas Olimpiade dan empat kali tercantum dalam "NBA All-Star" Devin Booker (Amerika Serikat); serta, pebasket yang telah dua kali tercantum dalam "NBA All-Star" Bradley Beal (Amerika Serikat).

NBA China Games 2025 yang disponsori 88VIP akan menjangkau para penggemar di lebih dari 200 negara dan wilayah lewat televisi, media digital, dan media sosial. Informasi penjualan tiket segera diumumkan.

Selain sponsor 88VIP, pertandingan dan rangkaian kegiatan terkait juga didukung sejumlah mitra pemasaran, termasuk Ant International, Ctrip, Mengniu, Nike, dan Tissot. Sands China, Mitra NBA China pada Segmen Resor Terintegrasi, akan menjadi Promotor Resmi ajang tersebut.

Sejumlah Pernyataan:

Deputy Commissioner & Chief Operating Officer , NBA, Mark Tatum :

"Kehadiran pertandingan pramusim di Makau akan menghibur para penggemar di salah satu lokasi yang menjadi destinasi baru untuk ajang olahraga dunia. The Nets dan The Suns diperkuat oleh bintang-bintang berpengalaman dan baru. Maka, kami ingin menghibur para penggemar, calon-calon pebasket, dan masyarakat lokal di Makau lewat pertandingan dan rangkaian kegiatan interaktif, program pembinaan generasi muda, serta inisiatif sosial."

President & Chief Operating Officer , LVS, serta Governor, Dallas Mavericks, Patrick Dumont :

"Pertandingan NBA merupakan ajang olahraga global yang menarik minat audiens dari berbagai kelompok usia, latar belakang, dan kebudayaan. Lebih lagi, pertandingan NBA menciptakan pengalaman menarik yang menghubungkan berbagai orang, sekaligus memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Kami mendapat kehormatan untuk menghadirkan NBA China Games ke Makau sehingga pertandingan basket elite bisa disaksikan langsung para penggemar. Kami ingin segera mengusung NBA di Makau pada Oktober tahun depan."

President & Chief Executive Officer , SCL, Grant Chum :

"Pengumuman hari ini mengawali kolaborasi menarik yang terjalin selama beberapa tahun antara Sands China dan NBA. Kami gembira menghadirkan NBA China Games ke Makau, serta memberikan kesempatan bagi para penggemar di seluruh dunia untuk menyaksikan ajang olahraga terbaik. Kolaborasi ini melambangkan komitmen Sands China dalam mewujudkan pengalaman yang luar biasa bagi para tamu dan masyarakat lokal melalui berbagai jenis ajang olahraga dan kegiatan gaya hidup sepanjang tahun."

General Manager , Brooklyn Nets, Sean Marks :

"Kami selalu ingin bersaing di pentas dunia. Maka, kami gembira berpartisipasi dalam NBA China Games 2025. Brooklyn Nets memiliki basis penggemar yang luar biasa di seluruh dunia. Kami ingin segera menyapa para penggemar sekaligus memberikan kesempatan bagi para pemain dan pelatih untuk mengeksplorasi kebudayaan yang berbeda."

Chief Executive Officer , Phoenix Suns, Josh Bartelstein:

"Kami gembira mendatangkan Phoenix Suns ke Macau pada tahun depan, serta bermain di hadapan para penggemar setempat. Partisipasi kami dalam NBA China Games 2025 merupakan visi pemilik klub Mat Ishbia untuk menghadirkan The Suns di hadapan audiens global, serta menghibur fan di seluruh dunia."

Tentang Sands China Ltd.

Sands China Ltd. (Sands China atau perusahaan) terdaftar di Cayman Islands dengan perseroan terbatas. Sands China terdaftar di Bursa Efek Hong Kong (HKEx: 1928). Sands China adalah pengelola resor terintegrasi terbesar di Makau. Resor-resor Sands China yang terletak di Cotai Strip terdiri atas The Venetian® Macao, The Plaza® Macao, The Parisian Macao, dan The Londoner® Macao. Sands China juga memiliki dan mengelola Sands® Macao di semenanjung Makau. Portofolio Sands China mencakup atraksi rekreasi dan kawasan bisnis, serta fasilitas transportasi, termasuk fasilitas pertemuan dan konvensi berskala besar; berbagai jenis restoran; mal; fasilitas hiburan kelas dunia di The Venetian Arena, The Londoner Arena, The Venetian Theatre, The Parisian Theatre, the Londoner Theatre, serta Sands Theatre; layanan feri cepat Cotai Water Jet antara Hong Kong dan Makau. Portofolio properti Sands China di Cotai Strip berkontribusi terhadap transformasi Makau sebagai destinasi pariwisata dan kebudayaan dunia. Sands China adalah anak usaha pengembang resor dunia, Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS).

Tentang NBA

National Basketball Association (NBA) adalah perusahaan olahraga dan media global yang menginspirasi dan menyatukan berbagai orang di seluruh dunia lewat permainan bola basket. Selain mengelola lima kompetisi profesional: NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League, dan Basketball Africa League, NBA juga membangun jangkauan internasional lewat berbagai pertandingan dan program yang tersedia di 214 negara dan wilayah dalam 60 bahasa, serta penjualan produk di lebih dari 200 negara dan wilayah di tujuh benua. Para pemain NBA pada musim 2024-2025 memecahkan rekor pemain internasional, yakni 125 pemain asing yang berasal dari 43 negara. Aset-aset media NBA Digital meliputi NBA TV, NBA.com, NBA App, serta NBA League Pass. NBA telah membangun salah satu komunitas media sosial terbesar dunia, memiliki jumlah like dan follower sebanyak 2,3 miliar di seluruh dunia yang mencakup seluruh liga, tim, dan platform pemain. NBA Cares, sarana tanggung jawab sosial NBA yang berskala global, bermitra dengan berbagai organisasi sosial terkemuka di seluruh dunia untuk menjawab berbagai isu penting dalam bidang pendidikan, inklusi, pembinaan generasi muda dan keluarga, serta kesehatan dan kesejahteraan.

SOURCE Sands China Ltd