QS 世界大學排名：可持續發展 2026

19 11月, 2025, 23:15 CST
瑞典學府首奪冠，亞洲崛起英院校報捷，美排名倒退
倫敦 2025年11月19日 /美通社/ -- 國際高等教育權威機構 QS Quacquarelli Symonds 今日公佈 2026 年版《QS 世界大學排名：可持續發展》。
瑞典隆德大學首度榮登榜首。多倫多大學退居次席，倫敦大學學院則升至第三位。
今年共有來自 106 個高等教育體系、超過 2,000 所院校上榜。
美國上榜院校數目最多（240 所），其次為中國（163 所）、英國（109 所）、印度（103 所）及法國（76 所）。
|
Top-10
|
2026
|
2025
|
|
|
1
|
=3
|
隆德大學
|
瑞典
|
2
|
1
|
多倫多大學
|
加拿大
|
3
|
=5
|
倫敦大學學院
|
英國
|
4
|
=7
|
愛丁堡大學
|
英國
|
5
|
=5
|
不列顛哥倫比亞大學
|
加拿大
|
6
|
=39
|
倫敦政治經濟學院
|
英國
|
=7
|
=7
|
倫敦帝國學院
|
英國
|
=7
|
=12
|
新南威爾斯大學
|
澳洲
|
9
|
=15
|
麥基爾大學
|
加拿大
|
10
|
=9
|
曼徹斯特大學
|
英國
|
|
|
|
|
QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：「《QS 可持續發展排名》的發佈正值關鍵時刻。在全球 169 個可持續發展目標中，目前只有 17% 能按計劃於 2030 年前實現，針對環境與社會挑戰加快行動的迫切性前所未見。」
重點概覽
- 加州大學柏克萊分校（第 11 位）蟬聯全美首位。紐約大學成功躋身全球前 20 名。
- 英國在十大、前 50 名及前 200 名中的院校數目均領先群雄。
- 加拿大擁有全球最高比例的十大院校（7%）
- 新南威爾斯大學重返十大行列（第 7 位）。澳洲共有四所大學打入前 20 名。
- 巴黎薩克雷大學（第 45 位）是唯一躋身前 50 名的法國學府。
- 德國共有 65 所大學上榜，由漢堡大學（第 46 位）
領銜
- 代爾夫特理工大學（第 35 位）為荷蘭排名最高的院校
- 本屆共有 58 所西班牙大學上榜，以巴塞隆拿自治大學（第 83 位）
表現最佳
- 首爾國立大學（第 37 位）超越東京大學（第 48 位），榮膺亞洲表現最佳學府。
- 中國新上榜院校數目冠絕全球——新增 49 所，幾近主要競爭對手印度（新增 26 所）的兩倍。復旦大學排名最高（第 140 位）。
- 印度理工學院德里分校保持印度最佳表現（第 205 位）。
- 新加坡國立大學（第 69 位）與南洋理工大學（第 99 位）在環境研究領域並列全球第一
- 聖保羅大學是唯一進入前 200 名（第 90 位）的拉丁美洲大學。
- 南非包辦了非洲排名前四的大學。開普敦大學（第 59 位）
領跑
- 貝魯特美國大學（第 176 位）繼續在阿拉伯地區排名最高。
完整排名可於此處查閱。
