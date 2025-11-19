QS 世界大學排名：可持續發展 2026

新聞提供者

QS Quacquarelli Symonds

19 11月, 2025, 23:15 CST

瑞典學府首奪冠，亞洲崛起英院校報捷，美排名倒退

倫敦 2025年11月19日 /美通社/ -- 國際高等教育權威機構 QS Quacquarelli Symonds 今日公佈 2026 年版《QS 世界大學排名：可持續發展》

瑞典隆德大學首度榮登榜首。多倫多大學退居次席，倫敦大學學院則升至第三位。 

今年共有來自 106 個高等教育體系、超過 2,000 所院校上榜。
美國上榜院校數目最多（240 所），其次為中國（163 所）、英國（109 所）、印度（103 所）及法國（76 所）。

Top-10

2026

2025



1

=3

隆德大學

瑞典

2

1

多倫多大學

加拿大

3

=5

倫敦大學學院

英國

4

=7

愛丁堡大學

英國

5

=5

不列顛哥倫比亞大學

加拿大

6

=39

倫敦政治經濟學院

英國

=7

=7

倫敦帝國學院

英國

=7

=12

新南威爾斯大學

澳洲

9

=15

麥基爾大學

加拿大

10

=9

曼徹斯特大學

英國






QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：QS 可持續發展排名》的發佈正值關鍵時刻。在全球 169 個可持續發展目標中，目前只有 17% 能按計劃於 2030 年前實現，針對環境與社會挑戰加快行動的迫切性前所未見

重點概覽

  • 加州大學柏克萊分校（第 11 位）蟬聯全美首位。紐約大學成功躋身全球前 20 名。

  • 英國在十大、前 50 名及前 200 名中的院校數目均領先群雄。

  • 加拿大擁有全球最高比例的十大院校（7%）

  • 新南威爾斯大學重返十大行列（第 7 位）。澳洲共有四所大學打入前 20 名。

  • 巴黎薩克雷大學（第 45 位）是唯一躋身前 50 名的法國學府。

  • 德國共有 65 所大學上榜，由漢堡大學（第 46 位）

    領銜
  • 代爾夫特理工大學（第 35 位）為荷蘭排名最高的院校

  • 本屆共有 58 所西班牙大學上榜，以巴塞隆拿自治大學（第 83 位）

    表現最佳
  • 首爾國立大學（第 37 位）超越東京大學（第 48 位），榮膺亞洲表現最佳學府。

  • 中國新上榜院校數目冠絕全球——新增 49 所，幾近主要競爭對手印度（新增 26 所）的兩倍。復旦大學排名最高（第 140 位）。

  • 印度理工學院德里分校保持印度最佳表現（第 205 位）。

  • 新加坡國立大學（第 69 位）與南洋理工大學（第 99 位）在環境研究領域並列全球第一

  • 聖保羅大學是唯一進入前 200 名（第 90 位）的拉丁美洲大學。

  • 南非包辦了非洲排名前四的大學。開普敦大學（第 59 位）

    領跑
  • 貝魯特美國大學（第 176 位）繼續在阿拉伯地區排名最高。

完整排名可於此處查閱。

SOURCE QS Quacquarelli Symonds

來自同一來源

2026 年 QS 亞洲大學排名

2026 年 QS 亞洲大學排名

QS Quacquarelli Symonds 今天公佈 2026 年 QS 世界大學排名：亞洲，揭示一個不斷擴大規模、多樣化質素，以及加速研究與國際合作的地區。 香港大學躍居榜首，超越北京大學（第二名）。南洋理工大學躍升，並與新加坡國立大學並列第三。今年排名評估 25 個高等教育體系，總共超過...
2026年 QS世界大學排名

2026年 QS世界大學排名

在今日公布的2026年QS世界大學排名中，來自臺灣的27所大學中，有14所大學的排名有所提升，並有一所大學首次入榜。 國立臺灣大學（NTU）再次成為臺灣排名最高的大學，排名上升5個位次，並列第63名。國立清華大學和國立陽明交通大學也進入了前200名，這意味著臺灣有三所大學進入了前200名。...
此來源更多新聞稿

探索

教育

教育

相關題材的新聞稿