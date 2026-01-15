凱愛瑞發佈《2026全球風味圖譜》，以數據洞察驅動未來風味創新

新加坡2026年1月15日 /美通社/ -- 全球領先的風味科學與營養解決方案提供商凱愛瑞(Kerry)今日發佈《2026全球風味圖譜》，為食品飲料行業呈現了迄今為止最全面、最具前瞻性的風味演變全景。該報告基於1200多名科學家、上百位風味專家的研究以及廣泛的跨區域消費者調研，為製造商提供了一份基於數據的快速風味趨勢指引。

今年的圖譜由六大品類擴展至八大品類：清爽型飲料、酒精及酒精風味飲品、茶飲咖啡可可、鹹味零食、甜味食品、湯品與調味醬料、肉製品與主餐以及營養補充品。圖譜旨在展示當下市場「縱享體驗」與「健康需求」相互融合、全球靈感與本土特色交織並存的動態趨勢。

As consumer expectations continue to fragment and intensify, the 2026 Taste Charts captures the crossover between indulgence and wellness, tradition and novelty, and global inspiration and local identity that are increasingly shaping flavour decisions (PRNewsfoto/Kerry Group)
亞太、中東及非洲(APMEA)風味趨勢

「甜辣風潮」興起 甜辣組合正迅速流行，尤其是在Z世代中。東南亞地區出現了辣味水果飲品和辣椒風味糖果，而南非則見證了甜辣醬、辣味蜂蜜零食和辛辣番茄薯片的廣受歡迎。

精妙辣感與全球-本土融合
非洲多地喜愛在零食、醬料和烤肉中採用辣椒粉主導的混合風味。在澳大利亞和新西蘭，法士達調味粉正成為增長迅猛的新寵，廣泛應用於料理套裝、醃製肉類及鹹味零食。

果味煥新體驗 西瓜風味持續引領東南亞和非洲的飲品創新。與此同時，柑橘風味在澳大利亞和新西蘭增長最快，並拓展至酒精飲品、無醇仿酒飲品及茶咖品類。

傳統風味現代化演繹 經典風味正通過現代創意煥發新生，例如東南亞的椰漿飯芝士蛋糕和牛油果布朗尼冰淇淋，以及中東的棗味芥末、扎塔爾香料冰淇淋和駱駝奶開心果冰咖啡。

微縱享時刻
小巧便捷的零食在中東和南非日益流行，包括辣椒檸檬零食、能量球、迷你布丁、即烹蛋白質等產品。

療愈與功能性風味 中國市場持續融合東西方養生智慧，將薑黃、黃芪、陳皮、螺旋藻和巴西莓等成分融入到飲料、乳製品和零食中。

極致主義與植物風味：

在中國和中東，濃郁的超濃奶茶、醇厚抹茶與可可風味、以及奢華的巧克力主題新品不斷湧現。同時，南非和亞太地區則流行橙花、木槿、路易波士和接骨木花等植物風味元素。

從洞察到行動

《2026風味圖譜》得到了凱愛瑞端到端數字平台KerryNow™的支持。客戶可通過該平台即時訂購樣品、探索風味組合、並獲得應用與法規支持，從而加速從概念到上市的創新進程。

凱愛瑞產品技術副總裁Leigh Anne Vaughan表示：「《2026風味圖譜》反映了當下消費者的飲食方式——他們追求風味的對比感、舒適感、層次感和意義。報告融合了感官科學、文化理解和真實消費數據，揭示了全球風味趨勢及其在地化詮釋。通過KerryNow™平台，我們將這些洞察與實際應用支持及快速樣品服務相結合，幫助客戶更自信地將創意轉化為產品，從容應對瞬息萬變的風味潮流。」

