凱愛瑞發佈《2026全球風味圖譜》，以數據洞察驅動未來風味創新

亞太、中東及非洲(APMEA)風味趨勢

「甜辣風潮」興起 甜辣組合正迅速流行，尤其是在Z世代中。東南亞地區出現了辣味水果飲品和辣椒風味糖果，而南非則見證了甜辣醬、辣味蜂蜜零食和辛辣番茄薯片的廣受歡迎。

精妙辣感與全球-本土融合

非洲多地喜愛在零食、醬料和烤肉中採用辣椒粉主導的混合風味。在澳大利亞和新西蘭，法士達調味粉正成為增長迅猛的新寵，廣泛應用於料理套裝、醃製肉類及鹹味零食。

果味煥新體驗 西瓜風味持續引領東南亞和非洲的飲品創新。與此同時，柑橘風味在澳大利亞和新西蘭增長最快，並拓展至酒精飲品、無醇仿酒飲品及茶咖品類。

傳統風味現代化演繹 經典風味正通過現代創意煥發新生，例如東南亞的椰漿飯芝士蛋糕和牛油果布朗尼冰淇淋，以及中東的棗味芥末、扎塔爾香料冰淇淋和駱駝奶開心果冰咖啡。

微縱享時刻

小巧便捷的零食在中東和南非日益流行，包括辣椒檸檬零食、能量球、迷你布丁、即烹蛋白質等產品。

療愈與功能性風味 中國市場持續融合東西方養生智慧，將薑黃、黃芪、陳皮、螺旋藻和巴西莓等成分融入到飲料、乳製品和零食中。

極致主義與植物風味：

在中國和中東，濃郁的超濃奶茶、醇厚抹茶與可可風味、以及奢華的巧克力主題新品不斷湧現。同時，南非和亞太地區則流行橙花、木槿、路易波士和接骨木花等植物風味元素。

從洞察到行動

《2026風味圖譜》得到了凱愛瑞端到端數字平台KerryNow™的支持。客戶可通過該平台即時訂購樣品、探索風味組合、並獲得應用與法規支持，從而加速從概念到上市的創新進程。

凱愛瑞產品技術副總裁Leigh Anne Vaughan表示：「《2026風味圖譜》反映了當下消費者的飲食方式——他們追求風味的對比感、舒適感、層次感和意義。報告融合了感官科學、文化理解和真實消費數據，揭示了全球風味趨勢及其在地化詮釋。通過KerryNow™平台，我們將這些洞察與實際應用支持及快速樣品服務相結合，幫助客戶更自信地將創意轉化為產品，從容應對瞬息萬變的風味潮流。」

SOURCE Kerry Group