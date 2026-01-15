Kerry Luncurkan "Global Taste Charts 2026" sebagai Analisis Berbasiskan Data yang Mendukung Perkembangan Cita Rasa Produk Makanan dan Minuman pada Masa Depan

Global Taste Charts edisi tahun ini memiliki cakupan yang semakin luas, berkembang dari enam menjadi delapan kategori, yaitu: Minuman Segar; Minuman Beralkohol dan Minuman yang Terinspirasi Alkohol; Teh, Kopi & Kakao; Camilan Gurih; Produk Manis; Sup & Saus; Daging & Hidangan Siap Saji; serta Suplemen. Hal tersebut mencerminkan perpaduan yang kian erat antara kenikmatan dan kesehatan, serta inspirasi global dan identitas lokal.

Tren Cita Rasa Makanan dan Minuman di Asia Pasifik, Timur Tengah & Afrika (APMEA)

Popularitas Rasa "Swicy" (Manis dan Pedas)

Kombinasi rasa manis dan pedas (sweet–and–spicy) semakin digemari, terutama di kalangan Gen Z. Di Asia Tenggara, tren ini terlihat pada produk minuman buah pedas (spicy fruit) dan produk manisan dengan bumbu cabai. Sementara, di Afrika Selatan, popularitas rasa ini tercermin pada saus cabai manis, camilan madu pedas, dan keripik tomat pedas.

Sensasi Pedas yang Lebih Lembut & Perpaduan Global–Lokal

Di kawasan Afrika, perpaduan cita rasa dari bahan paprika banyak digunakan pada camilan, saus, dan daging panggang. Di Australia dan Selandia Baru, bumbu fajita muncul sebagai favorit baru yang berkembang pesat pada meal kit, daging marinasi, dan camilan gurih.

Kesegaran dari Bahan Buah-Buahan:

Buah semangka terus mendominasi inovasi produk minuman di Asia Tenggara dan Afrika. Sementara, jeruk mandarin menjadi rasa sitrun dengan pertumbuhan tercepat di Australia dan Selandia Baru, merambah kategori minuman beralkohol, minuman yang terinspirasi alkohol, teh, dan kopi.

Tradisi yang telah Diperbarui

Cita rasa tradisional diolah kembali dalam format modern, mulai dari nasi uduk cheesecake dan es krim avocado brownie di Asia Tenggara, hingga date mustard, es krim za'atar, serta es kopi camel milk pistachio di Timur Tengah.

Momen Kecil untuk Kelezatan dari Produk Makanan

Produk camilan berukuran kecil dan praktis semakin diminati di Timur Tengah dan Afrika Selatan, seperti camilan lemon pedas, energy ball, puding mini, hingga protein siap masak.

Manfaat untuk Kesehatan dan Fungsi Tubuh

Di Tiongkok, tren kesehatan dunia Timur dan Barat terus mengalami perpaduan melalui penggunaan kunyit, astragalus, kulit jeruk mandarin tua, spirulina, dan açai dalam produk-produk minuman, susu, serta camilan.

Profil Maksimalis & Nabati:

Teh susu dengan rasa yang lebih kuat, matcha dan kakao yang cita rasanya semakin diperkaya, serta produk cokelat yang lebih intens semakin berkembang di Tiongkok dan Timur Tengah. Di sisi lain, bahan-bahan nabati seperti bunga jeruk, hibiscus, rooibos, dan elderflower semakin marak digunakan di Afrika Selatan dan Asia Pasifik.

Mengubah Analisis Pasar Menjadi Langkah Praktis

Taste Charts 2026 didukung oleh KerryNow™, platform digital terpadu milik Kerry. Lewat platform ini, pelanggan dapat memesan sampel secara langsung, mempelajari portofolio cita rasa, serta memperoleh dukungan aplikasi dan regulasi. Platform ini turut mempercepat inovasi dari tahap ide hingga peluncuran produk.

"Global Taste Charts 2026 mencerminkan selera konsumen yang menikmati produk makanan dan minuman—mencari kontras, kenyamanan, kedalaman, dan makna dalam rasa," ujar Leigh Anne Vaughan, Vice President, Product Technologies, Kerry. "Laporan ini menggabungkan ilmu sensori, pemahaman budaya, dan data konsumen untuk menunjukkan tren cita rasa makanan dan minuman yang tengah berkembang, serta penerapannya di berbagai wilayah. Kami menghubungkan analisis tersebut dengan dukungan aplikasi dan pengambilan sampel instan melalui KerryNow™. Lewat langkah ini, kami membantu pelanggan melangkah dengan lebih percaya diri untuk beralih dari ide ke produk, sejalan dengan cepatnya perubahan selera konsumen."

SOURCE Kerry Group