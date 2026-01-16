凱愛瑞發布《2026營養補充劑風味圖譜》：開創補充劑與運動營養品風味新時代

全球營養補充劑市場預計到2029年將達1070億美元規模，亞太、中東及非洲地區持續展現強勁增長勢頭。在健康意識提升、生活日益繁忙及個性化營養需求增長的推動下，中國、印度、東南亞及中東地區正成為市場擴張的主要驅動力。

風味創新趨勢重塑補充劑市場格局

消費者正逐漸摒棄傳統片劑形態，轉而青睞更具風味吸引力的產品形式，如果凍軟糖、咀嚼片、沖飲粉劑、速溶條及復合粉末等。在這一轉變中，風味發揮著關鍵作用：既能有效掩蓋功能性成分的苦味，又能強化情感聯結，並傳遞天然健康或功效感知。亞太及中東地區凸顯出三大核心風味趨勢：

簡約本味

消費者愈發青睞成分透明與原料本真的產品。源自天然食材、植物草本、發酵風味以及清甜微酸口感的風味設計，傳遞出純淨與營養密集的簡約理念。柑橘、柚子、生姜、姜黃、抹茶、接骨木花、發酵乳品及酸奶等風味備受追捧。這些風味與當下便捷的生活方式友好型產品形態天然契合，通過風味設計有效提升了產品的健康價值感知。

品類跨界

隨著用餐時間模糊化與生活節奏變化，消費者不再拘泥於傳統食品、飲料或補充劑的品類界限。品類跨界趨勢突顯了打破常規的混合型產品興起：鹹味能量棒、糖果靈感補充劑、咖啡風味佐劑等創新形態不斷湧現。這些混合產品通過創意劑型與非常規搭配，呼應著當代飲食方式的多元演變。

極致風味

受年輕消費群體推動，2026年極致風味趨勢占據主流 —— 他們追求層次豐富、感官沖擊力強的大膽風味組合。甜點風格、高酸強度、辛辣點綴等風味設計，以及提拉米蘇百香果、布朗尼巧克力等復合風味疊加，創造出令人印象深刻的高強度味覺體驗。這一趨勢將補充劑重塑為生活化的愉悅享受，而非功能性負擔。

在此趨勢背景下，運動營養品市場持續從專業運動員向追求功能與風味並重的活躍消費者拓展。簡約本味體現於清爽柑橘風味補水配方、草本萃取恢復飲品及天然乳源風味的高蛋白體系中；品類跨界催生出咖啡風味能量產品、蘇打靈感電解質飲料及果味能量濃縮液；極致風味則凸顯於極限酸辣口感的訓練前補劑，以及層次豐富的蛋白奶昔復合風味設計中。

凱愛瑞亞太、中東及非洲地區健康與療法業務副總裁Olivier De Salmiech表示: 「亞太、中東及非洲地區的消費者對主動健康產品提出了更高要求，不僅需要臨床實證的功效支撐，更期待令人心動的風味體驗。當產品兼具卓越口感、科學驗證的功效以及與日常生活的自然融合，它們便升華為消費者期盼的健康儀式。」

