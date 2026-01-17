케리, 2026년 보충제 맛 차트 발표: 보충제 및 스포츠 영양의 다음 시대 규정

싱가포르 2026년 1월 17일 /PRNewswire/ -- 맛과 영양 분야의 글로벌 리더인 케리(Kerry)가 아시아 태평양 및 중동 지역을 대상으로 한 2026년 영양 보충제 맛 차트(2026 Supplements Taste Charts)를 발표했다. 이 차트는 해당 지역에서 진화하는 맛 선호도를 강조하고 풍미를 중시하며 라이프스타일이 주도하는 보충제와 스포츠 영양 제품의 부상을 조명했다.

아시아 태평양, 중동 및 아프리카(APMEA) 전역에서 보충제는 일시적인 건강 지원 수단이 아닌 일상적인 웰빙의 일부로 인식되는 경향이 커지고 있다. 소비자들은 수면, 면역력, 소화, 스트레스 관리, 에너지 및 정서적 균형과 같은 혜택에 집중하고 있으며, 이제 맛과 식감이 지속적인 구매와 장기 복용에 강력한 영향을 미치고 있다.

Consumers are moving away from traditional pills toward more flavour-forward formats such as gummies. (PRNewsfoto/Kerry Group)

글로벌 보충제 시장은 2029년까지 미화 1070억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, APMEA 지역은 계속해서 강한 성장세를 보이고 있다. 중국, 인도, 동남아시아 및 중동 지역은 높아지는 건강 의식, 바쁜 라이프스타일, 그리고 개인 맞춤형 영양에 대한 관심이 증가함에 따라 시장 성장을 주도하고 있다.

보충제의 개념을 바꿔 놓고 있는 풍미 중심 트렌드

소비자들은 전통적인 알약 형태에서 벗어나 구미, 츄어블, 드링크 믹스, 용해성 스트립, 분말 블렌드 등 풍미를 더 중시하는 형태로 이동하고 있다. 여기서 맛은 기능성 성분의 쓴맛을 가리고, 정서적 암시를 강화하며, 천연 성분이나 효능을 나타내는 중요한 역할을 한다. 아시아 태평양 및 중동 전역에서는 세 가지 주요 맛 트렌드가 두드러진다.

단순함의 확대(Simplicity Amplified)

소비자들은 투명성과 원료의 진정성에 끌리고 있다. 자연 식품, 식물성 원료, 발효 노트, 그리고 가벼운 단맛이나 신맛에서 영감을 받은 맛은 순수함과 영양 밀도가 높은 단순함을 나타낸다. 인기 있는 맛으로는 시트러스, 유자, 생강, 강황, 말차, 엘더플라워, 배양 유제품 및 요거트 등이 있다. 이러한 맛은 오늘날의 라이프스타일 친화적 제형과 자연스럽게 어우러지면서 제품의 건강 혜택을 더 부각한다.

카테고리 파괴자(Category Crashers)

식사 시간이 모호해지고 일상이 변화하면서 소비자들은 전통적인 식품, 음료 또는 보충제의 경계에 얽매이지 않고 있다. 카테고리 파괴자(Category Crasher)는 틀을 깨는 하이브리드 제품의 출현을 조명한다. 짭짤한 맛의 에너지 바, 제과류에서 영감을 받은 보충제 제형, 커피가 가미된 양념 등이 그 예다. 이러한 하이브리드 제품은 오늘날 사람들의 식습관을 반영하는 창의적인 제형과 예상치 못한 조합이라는 특징을 가지고 있다.

맥시멀리스트 맛(Maximalist Flavour)

감각적 임팩트가 큰 대담하고 복합적인 맛을 원하는 젊은 소비자들에 힘입어 2026년에는 맥시멀리즘이 중심 무대를 차지할 전망이다. 디저트 스타일, 강렬한 신맛, 매운맛이 가미된 제형, 그리고 티라미수 패션프루트나 브라우니 초콜릿과 같은 다층적인 맛의 조합은 기억에 남는 강렬한 맛의 경험을 선사한다. 이 트렌드는 보충제를 기능적인 의무보다는 라이프스타일의 즐거움으로 강화한다.

스포츠 영양 분야도 운동선수를 넘어 맛과 기능의 조화를 기대하는 활동적인 소비자로 계속 확장되고 있다. 단순함의 확대는 상쾌한 시트러스 수분 보충 블렌드 등에서 나타나며, 카테고리 파괴자는 카페 스타일 프로필에서, 맥시멀리스트 맛은 극강의 신맛이나 매운맛의 프리워크아웃 제품 등에서 확인된다.

올리비에 드 살미에크(Olivier De Salmiech) 케리 APMEA 지역 건강 및 치료 부문 부사장은 "APMEA 전역의 소비자들은 임상적으로 입증된 이익뿐만 아니라 즐거움을 주는 맛까지 갖춘 주도적인 건강 제품을 요구하고 있다"며 "제품의 맛이 훌륭하고 과학적 이익도 있고 일상생활에 자연스럽게 녹아들 때, 소비자들이 기대하는 웰빙 일상이 된다"고 말했다.

