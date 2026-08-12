耐世特發佈2026年上半年業績

客戶項目斬獲、技術突破與數字化轉型持續鞏固運動控制領域領導地位

美國密歇根州奧本山2026年8月12日 /美通社/ -- 耐世特汽車系統（HK 1316）今日公佈2026年中期業績，得益於跑贏市場的增長表現、戰略性客戶項目的成功獲取以及下一代運動控制技術的持續突破，公司上半年業績創下歷史新高。公司當期營業收入為23億美元，較2025年上半年增長4%；新增客戶訂單總額達33億美元，其中新客戶或新獲取業務訂單占比43%，中國本土整車廠訂單約10億美元，占比30%，進一步鞏固了耐世特作為全球主要市場整車廠值得信賴的運動控制合作夥伴的地位。2026年恰逢耐世特成立120週年。公司將繼續秉承創新傳統，同時加速數字化轉型，助力整車廠在日趨複雜的出行環境中提升速度、效率、質量與成本競爭力。

「耐世特在2026年上半年繼續展現出強勁的執行力，這得益於客戶需求的持續增長、技術的不斷進步以及穩健的運營管理，」耐世特汽車系統總裁、全球首席運營官兼執行董事Robin Milavec表示。「我們在全球市場提供創新運動控制解決方案的能力，使我們能夠為客戶和股東持續創造長期價值，同時進一步鞏固面向未來的競爭力。」

2026年上半年財務業績

在全球市場持續波動的背景下，耐世特2026年上半年財務表現體現了公司嚴謹的執行力。2026年上半年營收創歷史新高，達23億美元，同比增長4%，跑贏市場180個基點。 盈利能力提升主要得益於運營表現的持續改善。調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2.63億美元，占收入的11.3%，較2025年上半年提升100個基點。歸屬於股權持有人的淨利潤為8600萬美元，同比增長35%。自由現金流為1.09億美元，約為上年同期的三倍，反映出盈利能力的增強、嚴謹的資本配置以及現金轉化效率的改善。

項目投產與訂單亮點

2026年上半年，耐世特在多個產品線、客戶及車型平台成功投產28個新客戶項目。其中，26個項目來自新客戶或新獲取業務，充分體現了耐世特強大的市場競爭力，以及將市場對先進運動控制解決方案的需求轉化為未來收入增長的能力。重要里程碑包括公司首批線控轉向（SbW）項目分別在中國和墨西哥實現量產，以及首個高輸出管柱式電動助力轉向系統（HO CEPS）項目在中國實現量產，進一步鞏固了耐世特在先進轉向技術領域的領導地位。共有17個項目應用於純電動車平台，進一步印證了耐世特產品組合在純電動、燃油及混合動力應用中的廣泛適應性。

2026年上半年，耐世特新增客戶項目訂單總額達33億美元，其中43%為新客戶或新獲取業務。這些成果進一步印證了耐世特全球運動控制產品組合的強大競爭力，並為未來增長奠定了堅實基礎。訂單亮點包括耐世特在歐洲市場首次贏得齒條式電動助力轉向系統（REPS）項目，以及獲得多個來自中國整車廠的線控轉向和管柱式電動助力轉向系統項目。中國本土整車廠訂單總額約達10億美元，體現了耐世特在這一重要市場的持續增長勢頭，同時彰顯了公司在全球關鍵區域獲取戰略項目的能力。

技術與創新領導力

耐世特持續推進其線控底盤控制及運動控制產品組合的發展，涵蓋軟件、轉向、制動及驅動軸系統技術，助力整車廠應對電動化、自動化、效率提升及更優車輛動態性能等行業需求。這些解決方案進一步強化了耐世特作為傳統汽車、電動車及軟件定義汽車全系統運動控制合作夥伴的市場定位。

持續推進電子機械制動（EMB）系統邁向量產準備階段，進一步完善耐世特覆蓋轉向與制動功能的全棧運動控制產品組合。

憑借高置直驅線控轉向手感模擬器（HMDD），入圍2026《美國汽車新聞》PACE Pilot 獎項決賽，彰顯該技術在提升車輛設計自由度、實現靈活轉向佈局、優化轉向體驗以及打造下一代駕乘體驗方面的巨大潛力。

加速推進企業級人工智能（AI）與數字化轉型戰略，提升運營效率、響應速度、規模化能力和組織敏捷性；同時通過先進自動化、數字化製造技術、智能製造以及AI驅動的數據分析能力，持續強化全球製造網絡，進一步提升生產效率、產品質量和運營可視化水平。

全球佈局賦能卓越運營

耐世特持續加強全球製造和技術佈局，以更好地滿足客戶需求、提升運營效率並增強長期競爭力。

今年3月，耐世特位於泰國羅勇的新製造基地正式開業，進一步鞏固公司在高速增長的亞太市場的發展佈局。該工廠於5月啟動首個管柱式電動助力轉向系統項目量產。

持續擴建中國常熟試車場，增強本地研發與驗證能力，實現更高速的整車測試及更先進的動態性能評估，並支持電動助力轉向、線控轉向及EMB系統的開發驗證，同時加快響應區域客戶需求。

持續推進全球供應鏈優化、庫存管理改善以及卓越運營實踐，這些舉措對利潤率提升和長期韌性至關重要。

「我們正專注於通過將技術投入、客戶增長機遇和運營舉措與未來出行趨勢相對齊，來強化耐世特的長期業務發展，」Milavec表示。「在慶祝耐世特120年創新歷程之際，2026年上半年的業績充分印證了公司戰略的有效性、全球團隊的敬業精神，以及我們助力整車廠加速響應、提升運營效率和競爭實力的綜合能力。」

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前瞻性陳述

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關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合為底盤的線控運動控制（Motion-by-Wire™）提供助力，包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向和後輪轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統、軟件解決方案以及線控制動，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60餘家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、小米、長安、理想、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車製造商。

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SOURCE 耐世特