耐世特高置直驅手感模擬器助力軟件定義汽車，釋放座艙設計自由度

緊湊的高置執行器架構，為軟件定義汽車帶來更大的座艙設計靈活性、高品質轉向手感及可擴展的線控轉向集成能力。

美國密歇根州奧本山2026年8月12日 /美通社/ -- 全球領先的先進轉向及運動控制技術供應商耐世特汽車系統，正式推出高置直驅線控轉向手感模擬器（HMDD）。這一緊湊的執行器架構，可助力整車廠重新審視軟件定義汽車的轉向系統佈置與座艙設計。通過將高置電機佈置、直驅響應速度與中心轂設計相結合，HMDD實現了更大的設計自由度、高品質轉向手感，以及跨車型平台的可擴展集成能力。隨著整車廠加速邁向軟件定義、電動化和日益靈活的整車架構，轉向系統正迎來從固定機械佈局向可適應、軟件驅動的運動控制解決方案演進的重要機遇。

輕量、靈活且可擴展的設計

HMDD是耐世特直驅線控轉向手感模擬器產品組合的最新成員。該產品將駕駛者的轉向輸入轉化為數字指令傳遞給車輪，同時向駕駛者提供轉向手感反饋。與耐世特位於儀表盤下方的低置方案相配合，HMDD為整車廠提供了更大的選擇靈活性，可根據車輛佈置、座艙設計和駕駛體驗策略，靈活選用最適配的執行器架構。

通過將緊湊的高置架構、直驅響應速度與中心轂設計相結合，HMDD為整車廠重新構想座艙創造了全新可能，包括：

更大的轉向交互界面設計靈活性 ，包括支持方向盤中心集成控制與顯示、可收納或可重構的轉向交互界面，以及更豐富的方向盤佈置選項。

，包括支持方向盤中心集成控制與顯示、可收納或可重構的轉向交互界面，以及更豐富的方向盤佈置選項。 下一代安全氣囊集成 ，中心轂設計使駕駛員安全氣囊無需再為配合方向盤旋轉而採用對稱式設計，為安全氣囊的創新整合創造了條件。

，中心轂設計使駕駛員安全氣囊無需再為配合方向盤旋轉而採用對稱式設計，為安全氣囊的創新整合創造了條件。 相比傳統管柱式架構，根據具體車輛應用和佈置需求， 可減重高達 23% 。

。 可擴展集成能力，適用於燃油、混動及純電平台，支持12V與48V電氣架構，以及左舵與右舵配置。

釋放軟件定義汽車的運動控制潛力

HMDD進一步強化了耐世特的線控轉向產品組合，該組合植根於公司更廣泛的Motion-by-Wire™線控運動控制底盤戰略，涵蓋轉向、制動、後輪轉向及軟件定義的運動控制。這些技術協同運作時，可實現超越純機械系統的整車運動控制，在安全性、性能和效率方面實現突破。

「耐世特的高置直驅線控轉向手感模擬器為整車廠提供了一種重新構想座艙與駕駛體驗的新方式，同時提升了轉向手感、佈置靈活性及安全關鍵性能，」耐世特汽車系統研發執行總監Michael Hales表示。「隨著車輛日益向軟件定義方向發展，HMDD等技術為打造差異化的轉向體驗和面向未來的整車架構提供了更為靈活的基礎。」

對駕駛者而言，HMDD旨在通過平順、直接的扭矩響應和可調模式，提供高品質的轉向手感，實現真實的路感反饋和駕駛者與車輛的連接。直驅架構搭配靈活的軟件調校，能夠支持未來的功能迭代——比如隨著整車廠軟件戰略逐步落地，通過OTA升級不斷為用戶帶來新體驗。

對於整車廠而言，耐世特的高置直驅手感模擬器為線控轉向硬件的標準化與規模化應用創造了條件，同時可通過軟件定義的轉向手感、座艙體驗和用戶功能實現品牌差異化。這一思路有助於降低零件複雜度、加快開發進程，並為未來軟件定義車輛打造更為靈活的技術底座。

近日，耐世特高置直驅線控轉向手感模擬器入圍了2026年《美國汽車新聞》PACE Pilot獎決賽，這一獎項旨在表彰具有市場應用潛力的預商業化創新技術。

關於耐世特高置直驅線控轉向手感模擬器的更多信息，請訪問耐世特線控轉向官方頁面。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合為底盤的「線控運動控制」（Motion-by-Wire™）提供助力，包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向和後輪轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統、軟件解決方案以及線控制動。2026年恰逢耐世特成立120週年，公司在深厚工程積澱的基礎上持續創新，不斷塑造未來出行新格局。針對電氣化、軟件/網聯、ADAS/自動駕駛及共享出行等關鍵行業變革所帶來的運動控制挑戰，耐世特為全球及本地整車廠提供解決方案，客戶包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯特蘭蒂斯、豐田、大眾，以及比亞迪、小米、長安、理想、奇瑞、長城、吉利、小鵬等中國及印度汽車製造商。www.nexteer.com

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SOURCE 耐世特