耐世特全球首個線控轉向系統量產

北京2026年4月26日 /美通社/ -- 耐世特助力頭部新能源車企，實現全球首款 「完全體」 全線控底盤量產乘用車落地，其線控轉向系統由耐世特提供全套配套方案。

該車型搭載的線控轉向系統，為耐世特全球首個實現量產交付的線控轉向項目，標志著線控轉向技術正式從研發驗證階段邁入規模化量產應用。該系統於 2025 年底獲得德國國家認可委員會（DAkkS）頒發的全球首個 ASIL D 級別功能安全認證，是雙方深度協同、聯合開發的技術成果，代表系統在故障診斷、容錯機制、安全監控等維度達到全球頂尖安全標准。該系統核心特性如下：

多重冗余設計 ：雙控制器、雙電源、多重通信鏈路、雙執行路徑，從系統、硬件到軟件實現多層冗余，確保單一故障時備份鏈路毫秒級接管，無轉向功能喪失；





：雙控制器、雙電源、多重通信鏈路、雙執行路徑，從系統、硬件到軟件實現多層冗余，確保單一故障時備份鏈路毫秒級接管，無轉向功能喪失； 全場景功能安全機制 ：覆蓋傳感器、控制器、執行器及通信鏈路的多層監控與故障處理策略；





：覆蓋傳感器、控制器、執行器及通信鏈路的多層監控與故障處理策略； 轉向比可調 ：根據車速和駕駛模式自動調整轉向角度與力度，兼顧操控性與舒適性；





：根據車速和駕駛模式自動調整轉向角度與力度，兼顧操控性與舒適性； 智能手感模擬技術 ：通過軟件定義路感反饋，提供更靈敏、精準的駕駛體驗，適配多樣駕駛場景；





：通過軟件定義路感反饋，提供更靈敏、精準的駕駛體驗，適配多樣駕駛場景； 面向自動駕駛的開放接口：作為高級駕駛輔助及自動駕駛系統的關鍵執行層，提供實時精確的控制能力，助力智能交通系統發展。

線控轉向：電子信號替代機械連接，靈活組合滿足多元需求

線控轉向通過解耦方向盤與車輪之間的機械連接，以電信號和執行器替代傳統結構，正成為下一代智能底盤與自動駕駛平台的關鍵基礎技術。作為擁有120余年工程積澱的運動控制技術公司，耐世特提供多種手感模擬器與輪端執行器的靈活搭配方案，形成「貨架式」產品組合，充分滿足不同車型與駕駛場景的差異化需求。

從轉向到制動：全棧式運動控制能力持續拓展

基於在轉向系統領域的深厚積累，耐世特已將技術能力自然延伸至制動領域。電子機械制動（EMB）產品已完成全系列開發與嚴苛驗證，具備量產條件。EMB與線控轉向（SbW）、後輪轉向（RWS）及MotionIQ™軟件套件，共同構建了耐世特全面、開放的Motion-by-Wire™線控運動控制產品生態。

選擇耐世特，整車廠得到的不僅是線控轉向與線控制動部件，更是一套完整、成熟、可量產且高性價比的線控底盤運動控制解決方案。該方案正助力塑造軟件定義底盤的未來，賦能整車廠實現更快的開發節奏、更低的成本，並最終為終端用戶帶來更安全、更智能、更激動人心的駕駛體驗。

北京車展期間，誠邀您蒞臨中國國際展覽中心（順義館）W1館W1B03耐世特展台，親身體驗線控轉向及Motion-by-Wire™線控運動控制等前沿技術帶來的突破性創新成果。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合為底盤的「線控運動控制」（Motion-by-Wire™）提供助力，包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向和後輪轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統、軟件解決方案以及線控制動，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60余家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、小米、長安、理想、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車製造商。www.nexteer.com

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SOURCE 耐世特