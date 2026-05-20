2026年亞洲科技峰會啟幕：凝聚區域共識 推動AI造福社會

本屆開幕晚宴的核心亮點是首屆「東盟AI就緒青年挑戰賽」(AI Ready ASEAN Youth Challenge)的11個青年項目成果展示。2024年，東盟地區AI普及率已達85%[1]，這些項目充分展現東盟青年如何以AI技術打造務實方案，造福社會。該賽事從所有東盟成員國的600多份參賽作品中篩選出11個入圍項目，覆蓋醫療健康、教育、社會包容、農業等領域，均以改善民生、加強社區建設為核心目標。

新加坡總統尚達曼為文萊、柬埔寨、緬甸三支代表隊頒發冠亞季軍獎項，其創新應用緊扣賽事三大核心方向：知識技能與學習、科學進步、社區建設。獲得總冠軍的文萊團隊ΣHAI開發了一款AI失智症照護平台，通過語音、語言及視頻分析，實現早期篩查、個性化照護指導與護理協同。柬埔寨團隊Voha.ai通過實時語音識別與可視化口型追蹤技術，幫助聽障兒童改善發音。緬甸團隊Future Flux推出邊緣計算驅動的離線AI教育平台，為鄉村學生提供數字化學習、自適應課程與AI輔導。三支隊伍分別獲得5000美元、3000美元、1000美元獎金。

新加坡全國人工智能核心 (AI Singapore)人才與生態系統總監Koo Sengmeng表示：「這正是我們推動'東盟AI就緒'計劃所期望的影響力——年輕一代不僅掌握AI技術原理，更懂得技術的價值所在、應用場景，以及如何用科技改善生活。」

ΣHAI團隊說道：「我們希望通過Sahabat-Care平台，應對東南亞日益嚴峻的失智症篩查與照護者支持難題。該平台幫助我們探索如何借助AI，為照護者提供更及時的洞察、個性化指導，實現更科學的老年護理決策。」

《AI Ready ASEAN》青年創可頌由AI Singapore (AISG)聯合東盟基金會(ASEAN Foundation)主辦，Google.org提供支持，IMDA協辦，是「東盟AI就緒」計劃的重要組成部分。該計劃旨在為550萬人普及AI基礎素養與技能。賽事以「AI賦能包容可持續的東盟」為主題，面向18-35歲青年征集AI解決方案，聚焦知識技能與學習、科學進步、社區建設三大領域，所有方案需落地應用並覆蓋至少1000名社區民眾。

AI驅動醫療研究與解決方案

峰會前夕，新加坡保健服務集團(SingHealth) AI醫療研討會於嘉佩樂酒店(Capella)舉辦，現場簽署兩份合作備忘錄，旨在推動AI醫療研究，加速惠及患者與醫療體系的解決方案落地。東南亞人口老齡化、慢性病負擔加重、醫療資源分布不均等問題正給醫療系統帶來壓力，而AI正通過優化臨床決策、支持醫護人員、讓更多患者享受到優質護理來解決這一挑戰：

SingHealth與不丹皇家大學蓋爾波津信息技術學院(GCIT)簽署備忘錄，推動AI在醫療領域的負責任應用，聚焦新興醫療體系本地化解決方案。雙方合作核心是基於MerMED-FM（SingHealth Duke-NUS學術醫療中心與新加坡科技研究局(A*STAR)高性能計算研究所聯合開發的多模態、多專科醫學影像基礎模型）打造的AI胸部X光輔助診斷模型。該模型成果發表於《柳葉刀-數字醫療》(The Lancet Digital Health)，在肺炎、肺結核、肝髒占位性病變、結直腸癌檢測中表現優異。模型將基於不丹本地數據訓練，預計2027年在不丹「蓋萊普正念城」醫療系統全面落地，為受地理限制、放射科專業人才短缺的鄉村地區提供專家級診斷能力，彰顯SingHealth推動區域診斷醫療變革的願景。

SingHealth旗下的旗艦醫院、新加坡最大的公共醫療集群——新加坡中央醫院(SGH)與A*STAR診斷研發中心(DxD Hub)簽署備忘錄，加速AI多模態精准診斷技術商業化落地。雙方將快速推進可商業化推廣的診斷工具研發，覆蓋抗菌藥物耐藥性感染檢測、老年人早期記憶衰退篩查等領域，計劃孵化具備投資價值的企業，為新加坡乃至全球帶來健康與經濟雙重效益。

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[1] 第11屆東盟經濟共同體對話調查，詳見：asean.org/wp-content/uploads/2024/07/ASEAN-for-Business-Bulletin-Special-Edition.pdf

SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore