ATxSummit 2026 Dibuka dengan Aspirasi Serantau Bersama untuk Memanfaatkan AI demi Kebaikan Awam

SINGAPURA, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- ATxSummit 2026, yang dianjurkan oleh Infocomm Media Development Authority of Singapore, dibuka secara rasmi malam ini dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam sebagai tetamu kehormat pada Majlis Makan Malam Gala Pembukaan di Gardens by the Bay. ATxSummit tahun ini akan menghimpunkan pemimpin kerajaan dari Asia, Timur Tengah dan Amerika Syarikat; organisasi antarabangsa seperti Bank Dunia, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Telecommunication Union (ITU), serta tokoh industri dan akademik termasuk Denise Dresser, Ketua Pegawai Hasil OpenAI; David Zapolsky, Ketua Pegawai Hal Ehwal Global dan Perundangan Amazon; Jane Sun, Ketua Pegawai Eksekutif Trip.com Group; William Dally, Ketua Saintis NVIDIA; Profesor Yoshua Bengio dari University of Montreal, perintis dalam pembelajaran mendalam; dan Profesor Dawn Song dari University of California, Berkeley, yang terkenal dengan kerja beliau dalam keselamatan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin yang boleh dipercayai.

Belia ASEAN Pamer Penyelesaian Berdaya AI untuk Masyarakat

Sorotan utama Majlis Makan Malam Gala tahun ini ialah pameran 11 projek belia daripada AI Ready ASEAN Youth Challenge yang julung kali diadakan. Dengan penggunaan AI di seluruh rantau ini mencapai 85 peratus pada 2024[1], projek-projek tersebut menunjukkan bagaimana belia ASEAN membentuk penyelesaian AI praktikal untuk kebaikan awam. Disenarai pendek daripada lebih 600 penyertaan di seluruh negara anggota ASEAN, 11 projek itu merangkumi bidang penjagaan kesihatan, pendidikan, keterangkuman sosial dan pertanian, dengan matlamat bersama untuk meningkatkan kehidupan dan memperkukuh komuniti.

Presiden Tharman menyampaikan tiga hadiah utama kepada pasukan dari Brunei, Kemboja dan Myanmar, yang mana aplikasi inovatif mereka sejajar dengan fokus Cabaran tersebut terhadap pengetahuan, kemahiran dan pembelajaran; kemajuan saintifik; serta komuniti yang lebih kukuh. Pemenang keseluruhan dari Brunei, ΣHAI, membangunkan platform penjagaan demensia dikuasakan AI menggunakan analisis pertuturan, bahasa dan video untuk menyokong pengesanan lebih awal, panduan penjaga yang diperibadikan dan penyelarasan penjagaan. Voha.ai dari Kemboja membantu kanak-kanak kurang pendengaran memperbaiki sebutan melalui pengecaman pertuturan masa nyata dan penjejakan mulut secara visual. Future Flux dari Myanmar menyediakan platform pendidikan AI luar talian yang dikuasakan pengkomputeran pinggir bagi membekalkan pelajar luar bandar dengan pembelajaran digital, pelajaran adaptif dan bimbingan AI. Pemenang-pemenang ini masing-masing menerima hadiah tunai USD 5,000, USD 3,000 dan USD 1,000.

Pengarah Talent & Ecosystem di AI Singapore, Koo Sengmeng, berkata, "Inilah jenis impak yang kami harap dapat dilihat daripada usaha AI Ready ASEAN kami – generasi masa depan kita bukan sekadar mengetahui bagaimana AI berfungsi, tetapi mengetahui di mana ia penting, di mana ia patut digunakan dan bagaimana ia boleh meningkatkan kehidupan."

ΣHAI berkata, "Melalui Sahabat-Care, kami mahu menangani cabaran yang semakin meningkat dalam pengesanan demensia dan sokongan penjaga di Asia Tenggara. Platform ini membantu kami meneroka bagaimana AI boleh menyokong penjaga dengan cerapan yang lebih tepat pada masanya, panduan diperibadikan dan pembuatan keputusan yang lebih baik untuk penjagaan warga emas."

AI Ready ASEAN Youth Challenge ialah ideathon serantau yang dianjurkan oleh AI Singapore (AISG) bersama ASEAN Foundation, disokong oleh Google.org dan dengan kerjasama Infocomm Media Development Authority (IMDA). Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif AI Ready ASEAN untuk melengkapkan 5.5 juta orang dengan literasi dan keupayaan asas AI. Bertemakan "AI untuk ASEAN yang Inklusif dan Mampan", Cabaran itu menyeru belia berusia 18 hingga 35 tahun untuk membangunkan penyelesaian berasaskan AI merentasi tiga bidang keutamaan: pengetahuan, kemahiran dan pembelajaran; kemajuan saintifik; serta komuniti yang lebih kukuh. Setiap cadangan perlu menunjukkan aplikasi dunia sebenar, termasuk jangkauan kepada sekurang-kurangnya 1,000 anggota komuniti.

Penyelidikan dan Penyelesaian Penjagaan Kesihatan Dikuasakan AI

Terdahulu pada hari yang sama, dua Memorandum Persefahaman (MoU) dimeterai pada SingHealth AI in Health Symposium yang diadakan di Capella, Singapura, sebagai pra-acara ATxSummit 2026. MoU ini akan memajukan penyelidikan penjagaan kesihatan dikuasakan AI dan mempercepat penyelesaian untuk pesakit dan sistem kesihatan. Ia mencerminkan keperluan terhadap penyelesaian boleh skala ketika populasi menua, beban penyakit kronik meningkat dan akses kepada penjagaan yang tidak sekata memberi tekanan kepada sistem penjagaan kesihatan di seluruh Asia Tenggara. MoU itu juga menunjukkan bagaimana AI memenuhi keperluan ini dengan memperkukuh pembuatan keputusan klinikal, menyokong pekerja penjagaan kesihatan dan memperluas penjagaan berkualiti kepada lebih ramai pesakit:

SingHealth dan Gyalpozhing College of Information Technology (GCIT), Royal University of Bhutan, menandatangani MoU untuk mempromosikan penggunaan AI yang bertanggungjawab dalam penjagaan kesihatan, dengan fokus kepada penyelesaian setempat untuk sistem penjagaan kesihatan baru muncul. Teras kerjasama itu ialah model Chest Radiograph berbantukan AI yang dikuasakan oleh MerMED-FM, model asas pengimejan perubatan multimodal dan pelbagai kepakaran yang dibangunkan oleh SingHealth Duke-NUS Academic Medicine Centre dan Institute of High Performance Computing A*STAR. Diterbitkan dalam The Lancet Digital Health, model itu menunjukkan prestasi baik dalam mengesan pneumonia, tuberkulosis, jisim hepatik dan kanser kolorektum. Dilatih menggunakan data Bhutan dan dijangka dilaksanakan pada 2027 di seluruh Gelephu Mindfulness City Healthcare Hospitals di Bhutan, model itu membawa keupayaan diagnostik tahap pakar kepada komuniti luar bandar, di mana halangan geografi dan kekurangan kepakaran radiologi masih menjadi cabaran mendesak, sekali gus menandakan aspirasi SingHealth untuk mentransformasikan penjagaan diagnostik di peringkat serantau.

Singapore General Hospital (SGH), hospital utama SingHealth yang merupakan kluster penjagaan kesihatan awam terbesar Singapura, menandatangani MoU dengan Diagnostics Development Hub (DxD Hub) di bawah Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) untuk mempercepat diagnostik ketepatan multimodal dan berdaya AI menjadi penyelesaian sedia pasaran. Kerjasama ini akan mempercepat pembangunan alat diagnostik yang boleh diskalakan secara komersial, daripada memerangi jangkitan rintangan antimikrob hingga mengesan kehilangan memori awal dalam kalangan warga emas, dengan aspirasi mewujudkan syarikat-syarikat boleh dilabur yang memberikan impak kesihatan dan ekonomi kepada Singapura dan seterusnya.

[1] 11th ASEAN Economic Community Dialogue survey. asean.org/wp-content/uploads/2024/07/ASEAN-for-Business-Bulletin-Special-Edition.pdf

