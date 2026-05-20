ATxSummit 2026 khai mạc với tham vọng chung của khu vực là khai thác AI vì lợi ích chung

SINGAPORE, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- ATxSummit 2026, do Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm của Singapore tổ chức, đã chính thức khai mạc tối nay với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam là khách mời danh dự trong buổi tiệc Gala Dinner khai mạc tại Gardens by the Bay. ATxSummit năm nay sẽ quy tụ các lãnh đạo chính phủ từ Châu Á, Trung Đông và Hoa Kỳ; Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), cũng như các chuyên gia hàng đầu trong ngành và giới học thuật bao gồm Denise Dresser, Giám đốc Doanh thu của OpenAI, David Zapolsky, Giám đốc Toàn cầu & Giám đốc Pháp lý, Amazon, Jane Sun, Giám đốc điều hành của Trip.com Group, William Dally, Nhà khoa học chính tại NVIDIA, Giáo sư Yoshua Bengio của Đại học Montreal, một nhà tiên phong trong lĩnh vực học sâu, và Giáo sư Dawn Song của Đại học California, Berkeley, nổi tiếng với công trình về bảo mật trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy đáng tin cậy.

Tuổi trẻ ASEAN giới thiệu các giải pháp có tích hợp AI cho xã hội

Điểm nhấn của Gala Dinner năm nay là chương trình giới thiệu 11 dự án thanh thiếu niên từ Cuộc thi Tuổi trẻ ASEAN sẵn sàng cho AI (AI Ready ASEAN Youth Challenge). Với việc áp dụng AI trên toàn khu vực đạt 85% vào năm 2024[1], các dự án này đã chứng minh cách giới trẻ ASEAN đang định hình các giải pháp AI thiết thực vì lợi ích công cộng. Được lựa chọn từ hơn 600 hồ sơ đệ trình từ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, 11 dự án này bao trùm các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hòa nhập xã hội và nông nghiệp, với mục tiêu chung là cải thiện đời sống và củng cố cộng đồng.

Tổng thống Tharman đã trao ba giải thưởng cao nhất cho các đội đến từ Brunei, Campuchia và Myanmar, những đội có các ứng dụng sáng tạo phù hợp với trọng tâm của cuộc thi là kiến thức, kỹ năng và học tập, tiến bộ khoa học, và cộng đồng vững mạnh hơn. Đội chiến thắng chung cuộc ΣHAI của Brunei đã phát triển nền tảng chăm sóc chứng sa sút trí tuệ có AI hỗ trợ bằng cách sử dụng công nghệ phân tích lời nói, ngôn ngữ và video để hỗ trợ phát hiện sớm, hướng dẫn cá nhân hóa cho người chăm sóc và phối hợp chăm sóc. Voha.ai của Campuchia giúp trẻ khiếm thính cải thiện khả năng phát âm thông qua nhận dạng giọng nói theo thời gian thực và theo dõi chuyển động miệng trực quan. Future Flux của Myanmar cung cấp một nền tảng giáo dục AI ngoại tuyến được hỗ trợ bởi điện toán biên để cung cấp cho học sinh nông thôn cơ hội học tập qua công nghệ số, các bài học thích ứng và học tập có AI hỗ trợ. Các dự án thắng cuộc lần lượt nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 5.000 USD, 3.000 USD và 1.000 USD.

Koo Sengmeng, Giám đốc Nhân tài & Hệ sinh thái tại AI Singapore, cho biết: "Đây là loại tác động mà chúng tôi hy vọng sẽ thấy từ sáng kiến AI Ready ASEAN của chúng ta – các thế hệ tương lai không chỉ biết AI hoạt động như thế nào, mà còn biết nó quan trọng ở đâu, nên sử dụng nó ở đâu và làm thế nào nó có thể cải thiện cuộc sống".

ΣHAI, cho biết: "Thông qua Sahabat-Care, chúng tôi muốn giải quyết thách thức ngày càng tăng về phát hiện sa sút trí tuệ và hỗ trợ người chăm sóc ở Đông Nam Á. Nền tảng này đã giúp chúng tôi khám phá cách AI có thể hỗ trợ người chăm sóc với những thông tin phân tích kịp thời hơn, hướng dẫn được cá nhân hóa và ra quyết định tốt hơn cho việc chăm sóc người cao tuổi".

Cuộc thi Tuổi trẻ ASEAN sẵn sàng cho AI là một cuộc thi sáng tạo cấp khu vực do AI Singapore (AISG) đồng tổ chức với Quỹ ASEAN, có sự hỗ trợ từ Google.org và phối hợp với Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA). Đây là một phần của sáng kiến AI Ready ASEAN nhằm trang bị kiến thức và năng lực AI cơ bản cho 5,5 triệu người. Với chủ đề "AI cho một ASEAN hòa nhập và bền vững", cuộc thi kêu gọi thanh niên từ 18 đến 35 tuổi phát triển các giải pháp dựa trên AI cho ba lĩnh vực ưu tiên: kiến thức, kỹ năng và học tập, tiến bộ khoa học và cộng đồng vững mạnh hơn. Mỗi đề xuất phải chứng minh các ứng dụng trong thế giới thực, bao gồm việc tiếp cận ít nhất 1.000 thành viên cộng đồng.

Nghiên cứu và giải pháp y tế dựa trên AI

Trước đó trong ngày, hai Biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết tại Hội nghị chuyên đề về AI trong lĩnh vực y tế của của SingHealth được tổ chức tại Capella, Singapore, một sự kiện diễn ra trước ATxSummit 2026. Các MoU này sẽ thúc đẩy nghiên cứu chăm sóc sức khỏe có AI hỗ trợ và đẩy nhanh các giải pháp cho bệnh nhân và hệ thống y tế. Các MoU này phản ánh nhu cầu đối với các giải pháp có thể mở rộng trong bối cảnh dân số già hóa, gánh nặng bệnh mãn tính gia tăng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc không đồng đều gây áp lực lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp Đông Nam Á. Chúng cũng minh chứng cách AI đáp ứng lời kêu gọi này – nâng cao khả năng ra quyết định lâm sàng, hỗ trợ nhân viên y tế và mở rộng dịch vụ chăm sóc chất lượng cho nhiều bệnh nhân hơn:

SingHealth và Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Gyalpozhing (GCIT), Đại học Hoàng gia Bhutan, đã ký Biên bản ghi nhớ để thúc đẩy việc sử dụng AI có trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe, tập trung vào các giải pháp bản địa hóa cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe mới nổi. Trọng tâm của sự hợp tác này là mô hình Chụp X quang ngực có AI hỗ trợ, dựa trên MerMED-FM, một mô hình nền tảng hình ảnh y tế đa phương thức, đa chuyên khoa được phát triển bởi Trung tâm Y học Học thuật Duke-NUS của SingHealth và Viện Điện toán Hiệu suất cao của A*STAR. Được công bố trên tạp chí The Lancet Digital Health, mô hình đã chứng minh hiệu suất tốt trong việc phát hiện bệnh viêm phổi, bệnh lao, khối u gan và ung thư đại trực tràng. Được huấn luyện bằng dữ liệu của Bhutan và dự kiến sẽ triển khai vào năm 2027 tại các Bệnh viện chăm sóc sức khỏe Gelephu Mindfulness City của Bhutan, mô hình này mang lại khả năng chẩn đoán ở cấp độ chuyên gia cho các cộng đồng nông thôn nơi các rào cản địa lý và sự thiếu hụt chuyên môn về X-quang vẫn là những thách thức cấp bách và báo hiệu tham vọng của SingHealth trong việc chuyển đổi chăm sóc chẩn đoán ở cấp độ khu vực.

Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), bệnh viện hàng đầu của SingHealth, cụm y tế công cộng lớn nhất Singapore, đã ký MoU với Trung tâm Phát triển Chẩn đoán (DxD Hub) của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A*STAR) để tăng tốc chẩn đoán chính xác đa phương thức và có AI hỗ trợ thành các giải pháp sẵn sàng đưa ra thị trường. Sự hợp tác này sẽ đẩy nhanh phát triển các công cụ chẩn đoán có khả năng mở rộng về mặt thương mại, từ việc giải quyết vấn đề nhiễm trùng kháng kháng sinh đến phát hiện mất trí nhớ sớm ở người cao niên, với tham vọng ươm tạo các doanh nghiệp có khả năng thu hút vốn đầu tư để mang lại tác động kinh tế và sức khỏe cho Singapore và hơn thế nữa.

[1] Khảo sát Đối thoại Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 11. asean.org/wp-content/uploads/2024/07/ASEAN-for-Business-Bulletin-Special-Edition.pdf

