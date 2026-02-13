2026香港國際人才交流大會3月20日將在香港舉辦：匯聚全球精英，誠邀各界參與

活動詳情

日期：2026年3月20日

時間：09:30 - 16:00

地點：香港尖沙咀喜來登酒店

活動官網報名：https://www.hktalents.com/2026hkitc

六大活動亮點

亮點一：主題演講

香港「內聯外通」優勢明顯，交流大會將聚焦香港與內地合作，挖掘協同優勢，攜手招攬人才、服務人才、成就人才，共同服務國家發展大局。主題演講嘉賓將剖析香港與內地合作的價值與機遇，分享對粵港澳大灣區深度融合發展、國際高端人才生態圈建設以及人才跨域合作賦能產業升級等重要議題的真知灼見。

亮點二：圓桌論壇

邀請香港和內地合作城市代表，產、學、研領域專家，就相關議題開展深度研討，如香港作為國際高端人才集聚地和國際人才門戶的優勢與作用；強化區域協同與互補，聯合引才共同服務國家發展；促進人才有效流動，創建開放包容的創新人才生態體系；推動專業人才跨域合作，實現人才驅動的產業升級發展等。

亮點三：展覽引才

交流大會同時舉辦「國際人才機遇主題展」，設立超過30個展位，歡迎來自各地的政府、機構、企業參展，展示城市發展、優勢產業、優惠政策、出海企業、用人需求等，和與會嘉賓及人才深度鏈接。其中，人才服務專區由人才職業發展、創新創業、子女教育、生活服務等專業機構組成，為廣大人才提供全面支援與服務。

亮點四：博士項目

交流大會將篩選一批科技含量高、市場潛力大的博士人才創新創業項目，在現場搭建集重點成果展示、資源對接與合作賦能於一體的專業平台，助力優質項目加速落地轉化，進一步夯實區域創新發展的人才根基與技術支撐。

亮點五：交流考察

交流大會將組織「國際人才灣區行」與「合作夥伴香港行」兩場交流考察活動。「國際人才灣區行」組織國際人才走進粵港澳大灣區「廣深港科技創新腹地」，感受全球領先創科集群的非凡魅力與無限機遇；「合作夥伴香港行」邀請合作城市夥伴深入了解香港創科、教育、人才領域發展，通過深度調研座談，加強香港與內地合作城市的交流，有效促進跨區域多領域的協同與融合發展。

亮點六：簽約儀式

與共同促進海外引才的組織機構簽署合作備忘錄或合作協議，積極促成「香港+內地+海外」人才服務機構，共建國際人才服務生態，並為聯合引才、服務人才搭建平台，建立協作機制，實現可持續發展。

交流大會秉持「開放辦會、共創共用」的理念，誠邀全球英才共赴香江，以智慧交融激發創新動力，以合作共贏擘畫發展新篇，攜手開創國際人才交流與區域協同發展的嶄新未來。

香港人才集團

聯絡諮詢：[email protected]

電話: +852 2468 0858

SOURCE 香港人才集團