江陰「金秋招商月」簽約208個項目 總投資達680億元

「我們的關鍵原材料供應商、特鋼領域龍頭企業中信泰富特鋼集團股份有限公司（Citic Pacific Special Steel Group Co.,Itd.）位於江陰，這為我們生產提供了極高的穩定性和一致性。」江蘇天功精密機械製造有限公司董事長喬大衛（姓名：Giordana Davide 頭銜：President 企業：Jiangsu TianGong Precision Machinery Manufacturing Co., Ltd.）說。

會上，江陰市聯合清華大學等國內高校院所成立「科創江陰」高校技術轉移轉化聯盟（"Sci-tech Innovations in Jiangyin" University Alliance for Technology Transfer and Commercialization），探索科技成果轉移轉化新模式。

依托特色產業園區載體，江陰正重點發展新能源、生物醫藥、人工智能製造等現代產業集群。其中，江陰碳中和技術產業園（Jiangyin Carbon Neutrality Technology Industrial Park）已初步構建起「風光氫儲」四位一體產業集群，擁有港口、綜合保稅區等配套優勢；江陰微電子產業園（Jiangyin Microelectronics Industrial Park）圍繞新興產業設立多只產業基金，規模超65億元，可為企業從初創到上市提供全鏈條資本支持。

SOURCE 江陰市委、市政府