Jiangyin conclut le mois de l'automne doré de l'investissement avec 208 projets totalisant 68 milliards de RMB

JIANGYIN, Chine, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Organisé par le comité municipal et le gouvernement de Jiangyin, le symposium de Jiangyin 2025 sur la coopération économique et commerciale s'est tenu le 6 décembre. Marquant le point culminant du mois de l'automne doré de l'investissement de cette année, qui a comporté plus de 50 événements promotionnels, le symposium a abouti à la signature de 208 projets représentant une valeur d'investissement combinée de 68 milliards de RMB. Depuis le début de la période du 14e plan quinquennal, Jiangyin a obtenu 321 projets industriels majeurs, d'une valeur de plus de 100 millions de RMB chacun, représentant un investissement total de 262,7 milliards de RMB. Ces projets couvrent des secteurs clés tels que les circuits intégrés, les technologies de l'information de nouvelle génération, la fabrication de pointe et l'énergie propre.

A view of Jiangyin City

Jung Ui-joon, Représentant en chef de Wonik IPS, était présent avec un projet d'investissement de 150 millions de dollars US dont la production devrait commencer en 2026. « Jiangyin offre des avantages indéniables grâce à ses infrastructures solides, sa main-d'œuvre qualifiée et ses politiques favorables, ce qui en fait un choix fiable pour l'investissement », a-t-il noté.

Giordana Davide, présidente de Jiangsu TianGong Precision Machinery Manufacturing Co. Ltd, a souligné les atouts de la chaîne d'approvisionnement de Jiangyin. « Notre principal fournisseur de matières premières, Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd, un producteur de premier plan dans l'industrie de l'acier specialisé, est basé à Jiangyin. Cette proximité garantit une stabilité et une cohérence exceptionnelles pour nos opérations de fabrication », a déclaré Davide.

Au cours du symposium, Jiangyin s'est associée à l'université de Tsinghua et à d'autres institutions universitaires et de recherche nationales pour former l'alliance universitaire pour le transfert et la commercialisation des technologies « Sci-tech Innovations in Jiangyin » . L'alliance vise à développer de nouveaux modèles pour traduire la recherche et les percées technologiques en applications commerciales.

Avec ses parcs industriels spécialisés servant de plateformes stratégiques, Jiangyin cultive des pôles industriels modernes dans les domaines de l'énergie propre, de la biopharmacie et de la fabrication pilotée par l'IA. Le parc industriel des technologies de neutralité carbone de Jiangyin a commencé à former un écosystème énergétique intégré couvrant l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'hydrogène et le stockage de l'énergie, soutenu par une logistique portuaire et une zone franche complète. Par ailleurs, le parc industriel de la microélectronique de Jiangyin a lancé plusieurs fonds industriels axés sur les industries émergentes, dont les actifs totaux sous gestion dépassent 6,5 milliards de RMB. Ces fonds sont conçus pour fournir un soutien en capital de bout en bout aux entreprises tout au long de leur trajectoire de développement, de la création à l'introduction en bourse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2840507/image.jpg