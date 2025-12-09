Jiangyin schließt Golden Autumn Investment Month mit 208 Projekten im Gesamtwert von 68 Mrd. RMB ab

JIANGYIN, China, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das 2025 Jiangyin Symposium on Economic and Trade Cooperation fand am 6. Dezember auf Einladung des Gemeindeausschusses und der Regierung von Jiangyin statt. Das Symposium bildete den Höhepunkt des diesjährigen „Golden Autumn Investment Month" mit mehr als 50 Werbeveranstaltungen und führte zur Unterzeichnung von 208 Projekten mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 68 Milliarden RMB. Seit Beginn des 14. Fünfjahresplans hat Jiangyin 321 große Industrieprojekte mit einem Wert von jeweils mehr als 100 Millionen RMB und einem Gesamtinvestitionsvolumen von 262,7 Milliarden RMB gesichert. Diese Projekte umfassen Schlüsselsektoren wie integrierte Schaltungen, Informationstechnologie der nächsten Generation, fortschrittliche Fertigung und saubere Energie.

A view of Jiangyin City

Jung Ui-joon, Chief Representative von Wonik IPS, nahm mit einem Investitionsprojekt mit einem Volumen von 150 Mio. USD teil, das 2026 in Betrieb gehen soll. „Jiangyin bietet mit seiner starken Infrastruktur, seinen qualifizierten Arbeitskräften und seiner unterstützenden Politik überzeugende Vorteile, die es zu einer guten Wahl für Investitionen machen", erklärte er.

Giordana Davide, President der Jiangsu TianGong Precision Machinery Manufacturing Co. Ltd. hob die Stärken der Lieferkette in Jiangyin hervor. „Unser wichtigster Rohstofflieferant, Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd, ein führender Hersteller in der Spezialstahlindustrie, hat seinen Sitz in Jiangyin. Diese räumliche Nähe gewährleistet eine außergewöhnliche Stabilität und Konsistenz unserer Produktionsabläufe", so Davide.

Während des Symposiums schloss sich Jiangyin mit der Tsinghua University und anderen inländischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen zusammen und gründete die Universitätsallianz für Technologietransfer und Kommerzialisierung, die „Sci-tech Innovations in Jiangyin". Ziel der Allianz ist es, neue Modelle für die Umsetzung von Forschung und technologischen Durchbrüchen in kommerzielle Anwendungen zu entwickeln.

Mit seinen spezialisierten Industrieparks, die als strategische Plattformen dienen, kultiviert Jiangyin moderne Industriecluster in den Bereichen saubere Energie, Biopharmazie und KI-gesteuerte Fertigung. Der Industriepark für kohlenstoffneutrale Technologien in Jiangyin hat damit begonnen, ein integriertes Energie-Ökosystem aufzubauen, das Windkraft, Solarenergie, Wasserstoff und Energiespeicherung umfasst und durch Hafenlogistik und eine umfassende Verbundzone unterstützt wird. In der Zwischenzeit hat der Jiangyin Microelectronics Industrial Park mehrere Industriefonds aufgelegt, die sich auf aufstrebende Branchen konzentrieren und deren verwaltetes Gesamtvermögen 6,5 Milliarden RMB übersteigt. Diese Fonds sind so konzipiert, dass sie Unternehmen in ihrer gesamten Entwicklungsphase – von der Gründung bis zum Börsengang – mit Kapital unterstützen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2840507/image.jpg