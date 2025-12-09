Jiangyin concluye el Mes de Inversión de Otoño Dorado con 208 proyectos de 68.000 millones de RMB

- Jiangyin concluye el Mes de Inversión de Otoño Dorado con 208 proyectos por un total de 68.000 millones de RMB

JIANGYIN, China, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Simposio de Jiangyin sobre Cooperación Económica y Comercial 2025 se celebró el 6 de diciembre, organizado por el Comité Municipal y el Gobierno de Jiangyin. Como culminación del Mes de la Inversión de Otoño Dorado de este año, que incluyó más de 50 eventos promocionales, el simposio culminó con la firma de 208 proyectos con una inversión total de 68.000 millones de RMB. Desde el inicio del XIV Plan Quinquenal, Jiangyin ha firmado 321 importantes proyectos industriales, cada uno con un valor superior a los 100 millones de RMB, lo que representa una inversión total de 262.700 millones de RMB. Estos proyectos abarcan sectores clave como circuitos integrados, tecnología de la información de última generación, fabricación avanzada y energía limpia.

A view of Jiangyin City

Jung Ui-joon, representante principal de Wonik IPS, asistió con un proyecto de inversión de 150 millones de dólares, cuya producción está programada para comenzar en 2026. "Jiangyin ofrece ventajas atractivas gracias a su sólida infraestructura, mano de obra cualificada y políticas favorables, lo que la convierte en una opción fiable para invertir", señaló.

Giordana Davide, presidenta de Jiangsu TianGong Precision Machinery Manufacturing Co., Ltd., destacó las fortalezas de la cadena de suministro de Jiangyin. "Nuestro principal proveedor de materias primas, Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd., productor líder en la industria del acero especial, tiene su sede en Jiangyin. Esta proximidad garantiza una estabilidad y consistencia excepcionales para nuestras operaciones de fabricación", afirmó Davide.

Durante el simposio, Jiangyin se unió a la Universidad de Tsinghua y otras instituciones académicas y de investigación nacionales para formar la Alianza Universitaria "Innovaciones Científico-Tecnológicas en Jiangyin" para la Transferencia y Comercialización de Tecnología. Esta alianza busca desarrollar nuevos modelos para traducir la investigación y los avances tecnológicos en aplicaciones comerciales.

Con sus parques industriales especializados como plataformas estratégicas, Jiangyin está impulsando clústeres industriales modernos en energías limpias, biofarmacéuticos y fabricación impulsada por IA. El Parque Industrial Tecnológico de Neutralidad de Carbono de Jiangyin ha comenzado a formar un ecosistema energético integrado que abarca la energía eólica, solar, hidrógeno y almacenamiento de energía, con el apoyo de logística portuaria y una zona franca integral. Por otro lado, el Parque Industrial de Microelectrónica de Jiangyin ha lanzado múltiples fondos sectoriales centrados en industrias emergentes, con activos totales bajo gestión que superan los 6.500 millones de RMB. Estos fondos están diseñados para proporcionar apoyo integral de capital a las empresas a lo largo de toda su trayectoria de desarrollo, desde su puesta en marcha hasta su salida a bolsa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840507/image.jpg