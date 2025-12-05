콩코디아 상하이 유아교육부, 중국 내 2위 선정

상하이 2025년 12월 5일 /PRNewswire/ -- 콩코디아 국제학교 상하이 캠퍼스의 유아교육부가 2025년 킹리드 중국 국제유치원 랭킹 상위 30개 기관 중 2위에 선정되었습니다.

킹리드 리서치가 발표한 이 순위는 현장 조사와 인프라, 교사진, 교육과정 내용, 지속가능성, 사회적 평가 등 5대 핵심 지표를 종합적으로 평가한 결과입니다. 2위라는 성적은 콩코디아의 종합적 역량과 유아교육 분야의 선도적 위상을 반영합니다.

Concordia Shanghai Early Childhood Division Named Top 2 in China

본 부서의 성공 핵심은 교사들이 연구자이자 조력자 역할을 수행하는 학생 중심 접근법입니다. 레지오 에밀리아 교육철학의 '100가지 언어' 개념에서 영감을 받아, 아이들은 그림 그리기, 조립하기부터 음악, 움직임, 이야기 만들기, 역할놀이, 과학 탐구까지 다양한 방식으로 자신을 표현합니다.

탁월함은 콩코디아 교육의 상징이지만, 이는 성취만을 위한 탁월함이 아닌 목적과 인성을 바탕으로 한 탁월함입니다. 학문적 탐구에 참여하는 동시에 어린 학습자들은 의미 있는 놀이를 통해 인성 발달을 이루어갑니다.

유악교육부 교장 섀넌 키언 씨는 "이번 성과는 우리 유아 교육 공동체의 공동 노력의 결과"라며 "콩코디아는 모든 아이가 능력이 있고 호기심이 넘치며 자신의 학습 주체가 될 준비가 되어 있다는 믿음을 소중히 여깁니다. 의도적인 놀이를 통해 우리 학생들은 소속감과 정체성을 형성하고 세상을 이해하는 지적 도구를 개발합니다. 이 비전을 실현해 주신 교사들과 가족들에게 깊이 감사드립니다"라고 말했습니다.

콩코디아는 학생들이 창의적인 문제 해결사이자 글로벌 공동체의 자비로운 구성원이 될 수 있도록 협력적이고 지원적인 학습 환경을 조성합니다. 학교의 전인적 발달에 대한 헌신은 학문적 성취뿐만 아니라 사회적, 정서적, 영적 성장까지 포괄적으로 지원함을 의미합니다.

콩코디아 국제학교 상하이에 관하여

1998년 설립된 콩코디아 국제학교 상하이는 유치원부터 고등학교까지 학생들에게 포괄적인 미국식 교육을 제공하는 남녀공학 주간 학교입니다. 상하이 푸동 신구 진차오의 국제 커뮤니티에 위치한 콩코디아는 학생들의 독특한 재능과 열정을 키우는 데 전념하고 있습니다. 콩코디아의 교육 접근법은 혁신적인 학업 프로그램과 풍부한 방과 후 활동을 통해 개인적•학문적 성장의 여정을 지원하며, 강한 인성과 가치관을 함양하는 데 중점을 둡니다. 본교는 모든 학생이 탁월한 개인적 성취를 바탕으로 밝고 번영하는 미래를 이루도록 돕는 데 전념하고 있습니다.

