神雲科技於第33屆Convergence India展示高效能AI運算解決方案，引領資料中心新格局

G 系列 | 大規模運算的高密度 AI 與 HPC 平台

G8825Z5 支援多達 8 顆AMD Instinct™ MI325X/MI350X GPU與雙AMD EPYC™ 9005系列處理器，為大型語言和AI模型訓練提供卓越的運算效能。

G4520G6 搭載雙Intel® Xeon® 6處理器，支援多達8顆 PCIe Gen5 GPU與 MRDIMM記憶體，為生成式 AI、數據分析及HPC應用提供極大的運行效能。

第三款展示產品基於 NVIDIA MGX™平台架構，採用雙Intel® Xeon® 6700P 處理器並支援8顆GPU；可搭載多達8顆NVIDIA H200 NVL或NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU。該4U平台整合了NVIDIA BlueField‑3 DPU與高頻寬網路，能優化 AI 集群效能，是大規模訓練與推論的理想選擇。

R 系列 | 具備均衡靈活性的企業級運算平台

R2520G6 搭載雙Intel® Xeon® 6處理器，支援多達32條DDR5-6400 RDIMM記憶體，並提供具備高度擴充性的NVMe U.2 儲存支援（最高可配置達 24 顆硬碟）。R2520G6能為資料儲存、大數據分析及AI數據預處理提供可靠的頻寬與長期運行的效能穩定性。

「印度是全球最活躍且發展最迅速的資料中心市場之一，也是神雲科技重點佈局的核心市場。我們非常自豪能將神雲科技的全球創新技術與備受肯定的品質，更近距離地帶給印度的在地客戶。」 —— 神雲科技亞太區業務總監 陳玟錡（Stephanie Chen）

歡迎蒞臨B3-28 攤位（第 3 展館），親身體驗神雲科技最新的伺服器與叢集解決方案。

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關於神雲科技 (MiTAC Computing)

憑藉自 1990 年代以來的深厚產業經驗，提供多元、節能高效的伺服器解決方案。專注於人工智慧、高效能運算、雲端運算及邊緣運算，從單機（Barebone）、系統、機櫃到叢集層級，以嚴謹的流程確保無與倫比的品質，充分發揮卓越效能與系統整合，確保最佳效能與高擴展性。擁有全球布局與端到端的服務能力，涵蓋研發、製造到全球技術支援，提供靈活且高品質的解決方案，以滿足企業的多元化需求。憑藉 AI 及液冷技術的最新發展，並以神雲科技品牌整合 Intel DSG 與 TYAN等伺服器產品線發揮綜效，致力於打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與軟硬體解決方案，助力企業迎接未來挑戰。

官方網站：https://www.mitaccomputing.com/

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation