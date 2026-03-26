MiTAC Computing 於 CloudFest 2026 展示 AI-ready、符合 OCP 標準與液冷創新技術

德國魯斯特2026年3月26日 /美通社/ -- 全球高效能與節能伺服器解決方案領導廠商—神達控股股份有限公司（TWSE: 3706）旗下子公司神雲科技股份有限公司（MiTAC Computing Technology Corporation），於 CloudFest 2026（展位：H15 & H16）展示其最新 AI-ready 基礎架構、符合 OCP 標準平台，以及液冷創新技術。神雲科技攜手 AMD與Intel等產業領導廠商，展示從伺服器到機櫃層級的可擴展解決方案，以因應永續資料中心日益成長的需求。

神雲科技亦將與雲端服務供應商 Qarnot 共同於現場發表案例研究，展示其於法國跨產業（涵蓋航太、汽車、能源與金融）推動永續高效能運算的部署成果。