어망에서 필라멘트로: 쭐라의 혁신, 해양 폐기물을 3D 프린팅 소재로 전환

뉴스 제공처

Chulalongkorn University Communication Center

2026년 04월 06일 11:04 KST

방콕, 태국 2026년 4월 6일 /PRNewswire/ -- 쭐랄롱꼰 대학교 연구진이 버려진 어망을 3D 프린팅용 고부가가치 필라멘트로 변환하는 획기적인 재활용 기술을 개발하며, 순환 경제와 해안 지역 생계를 지원하는 동시에 해양 폐기물에 대한 실용적인 해결책을 제공하고 있다.

이 프로젝트는 석유 및 석유화학 대학의 누타폴 리상우드(Nuttapol Risangud) 박사가 주도하고 있으며, 태국 해안선을 따라 증가하는 플라스틱 폐기물, 특히 버려진 어망인 '유령 그물(ghost net)'에서 영감을 받았다. 이 어망들은 버려진 후에도 오랫동안 해양 생물을 계속 포획하고 결국 먹이 사슬에 유입되는 미세 플라스틱으로 분해되어 생태계와 인체 건강에 위험을 초래한다.

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어망에서 필라멘트로: 쭐라의 혁신, 해양 폐기물을 3D 프린팅 소재로 전환

태국에서 버려진 어망은 재활용되지만 고부가가치 제품으로 전환되는 경우는 드물다. 이 혁신은 어망을 사용 가능한 엔지니어링 소재로 변환한다. 연구팀은 어망에서 나일론을 재활용해 융합 증착 모델링(Fused Deposition Modeling, FDM) 3D 프린팅에 적합한 필라멘트로 만드는 프로젝트를 시작했다.

생산 공정은 어망 수거 및 세척, 조각으로 분쇄, 첨가제와 함께 용융 및 혼합, 마지막으로 표준 직경 1.75mm의 필라멘트로 압출하는 여러 단계를 거친다. 압출 전에 소재를 펠릿으로 변환하면 연구자들이 품질과 일관성을 더 잘 제어할 수 있어 폐기물 원료의 가변성 문제를 해결한다. 완성된 필라멘트는 소비재부터 산업용 프로토타입까지 다양한 애플리케이션에 활용될 수 있다. 팀은 특히 경량성과 내구성이 모두 필요한 오토바이 부품과 같은 자동차 부품에서의 활용을 탐구하고 있다. 기술적 잠재력 외에도, 이 혁신은 환경적 및 사회경제적 이점을 제공한다.

이 혁신은 재활용 어망에 대한 수요를 창출해 어망 수거를 장려하고 해양 오염을 줄이는 동시에, 어업 커뮤니티가 부가가치 가공을 통해 소득을 높일 수 있게 한다. 그러나 일관된 소재 품질 유지, 세척 시 물 수요 감소, 재활용 소재에 대한 신뢰 구축 등 과제도 남아 있다. 팀은 개선된 제형, 더 효율적인 공정, 긴밀한 업계 협력을 통해 이를 해결하고 있다.

현재 초기 단계인 이 이니셔티브는 생산 규모 확대, 시장 테스트, 궁극적으로 지역 사회의 지식 이전을 목표로 한다. 성공한다면 해양 폐기물을 경제적 기회로 전환하고 해양 생태계 복원을 돕는 지속 가능한 혁신의 모델이 될 수 있다.

전체 기사는 https://www.chula.ac.th/en/highlight/291271/에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 
쭐라 커뮤니케이션 센터(Chula Communication Center)
이메일: [email protected]

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center

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