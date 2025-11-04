BRI 순이익 41조2천억 루피아 기록, 국민 경제 대들보로 우뚝

자카르타, 인도네시아 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk(IDX: BBRI)이 2025년 3분기 순이익 41조 2천억 루피아를 기록했다. 헤리 구나르디(Hery Gunardi) 대표이사가 10월 30일 자카르타에서 열린 3분기 실적 발표 기자회견장에서 밝힌 내용이다.

헤리 대표는 BRI의 실적을 안정적인 거시 경제 상황 덕으로 돌렸다. 그러면서 "BRI는 자금 조달 비용 절감, 유동성 개선, 대출 수요 증가에 힘입어 성장 잠재력이 높아지고 있다"고 덧붙였다.

(PRNewsfoto/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI))

BRI의 총자산은 전년 대비 8,2% 증가한 2,123조 4천억 루피아, 대출은 전년 대비 6.3% 증가한 1,438조 1천억 루피아, 외부 자금은 전년 대비 8,2% 증가한 1,474조 8천억 루피아였다. 당좌예금과 저축예금의 비는 67.6%로 개선되었으며 자본과 자산 건전성(자본적정성 비율 25.4%, 부실채권비율 3.08%)은 여전히 견조한 수준을 유지했다.

디지털 뱅킹은 전년 대비 19.4% 증가한 4,440만 명, 금액은 25.6% 증가한 5,067조 루피아를 기록하는 등 성장세를 이어갔다. Qlola는 전년 대비 35.4% 성장했고, 가맹점과 QRIS 거래는 각각 전년 대비 20.8%, 133.1% 증가했다.

BRI는 포용적 경제 성장과 중소기업 역량 강화를 강조하는 정부 정책에 동참하여 지역사회 복지와 경제 회복력 강화에도 기여하고 있다. 국민 비즈니스 신용(KUR) 프로그램을 통해 280만 명에게 130조 2천억 루피아를 대출하였다. 또 지역사회 주방 3,854곳에 1,044억 루피아를 지원하여 무료 영양식 프로그램도 후원하였다.

이와 함께 저소득층 11만 가구에 15조 7천억 루피아를 주택 대출로 지원하는 3백만 주택 프로그램을 통해 사회 복지와 금융 접근성 향상에도 기여하였다. 아울러 370만 명에게는 임금 보조금 지원금(BLT)으로 2조 2,500억 루피아를 지급하고 메라 푸티(Merah Putih) 마을 협동조합 프로그램도 지원하였다.

BRI의 역량 강화 프로그램은 정부 사업과 함께 지역 경제 발전에 꾸준히 기여하고 있다. 이 생태계는 울트라 마이크로 홀딩(Ultra Micro Holding)을 통해 대출자 3,450만 명과 저축 계좌 1억8천5백만 개를 지원하고 있다. BRILink 에이전트 네트워크는 마을 66,000곳에서 120만 에이전트로 확대되었으며 거래 규모 1293조5천억 루피아로 원격지 금융 접근성을 개선하고 있다. 한편, BRILian 빌리지 프로그램은 4909개 마을로 성장하여 지역사회 발전을 뒷받침하고 있으며, 클라스터쿠히둡쿠(KlasterkuHidupku)는 기업 클러스터 41,715곳을 꾸준히 지원하고 있다. LinkUMKM은 중소기업 1360곳에 디지털 서비스를 제공하고 있다. BANK BRI에 관해 자세한 사항은 www.bri.co.id 에서 확인할 수 있다.

