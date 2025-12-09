玲瓏輪胎舉辦50週年全球合作夥伴會議，發佈綠色科技創新與未來戰略藍圖
新聞提供者山東玲瓏輪胎股份有限公司
09 12月, 2025, 17:06 CST
煙台2025年12月9日 /美通社/ -- 12月7日，玲瓏輪胎在山東招遠召開了以「縱橫五十載，經緯鑄百年」為主題的50週年全球合作夥伴會議。行業領袖、學術專家和全球合作夥伴齊聚一堂，共同回顧了公司半個世紀的發展歷程，並圍繞可持續創新和協同價值創造闡述了前瞻性戰略。
董事長王鋒在其主旨演講中回顧了玲瓏自1975年成立以來的發展歷程。從膠東半島的一家工廠起步，公司歷經多次戰略轉型，已成為產品銷往173個國家的全球化企業。王鋒向學術顧問、高校合作夥伴、金融機構、供應商及客戶表達了感激之情，強調玲瓏的成功建立在互信合作的基礎之上。
展望未來，王鋒表示，玲瓏要完成從「大企業」向「偉大企業」的跨越，必須始終堅持客戶至上的理念。公司將專注於構建開放、包容、協同的全球產業生態，通過技術創新促進價值鏈更深層次的合作。
大會期間還舉行了關於輪胎行業綠色與智能轉型的高端對話。塞爾維亞駐華大使Maja Stefanović、院士張立群等嘉賓讚揚了玲瓏在推動國際合作與技術進步方面的作用。在頒獎環節，玲瓏表彰了貝卡爾特(Bekaert)、VMI等長期合作夥伴的堅定支持。
一系列彰顯玲瓏可持續發展承諾的技術成果在會上發佈：
- 輪胎生物基材料占比79%，提升了資源利用效率；
- 自修復智能輪胎，增強了主動安全性；
- 面向未來出行生態的無氣輪胎技術；
- 智能自修復系統，將輪胎安全提升至新高度。
這些創新成果體現了玲瓏將可持續發展承諾轉化為實際產品的能力。
公司還與多家領先機構簽署了多項戰略協議。這些合作橫跨新材料、綠色能源、數字技術等多個領域，標誌著玲瓏的合作夥伴關係正從傳統的供應鏈協作，向深度融合的價值創造生態演進。
面向新徵程，玲瓏重申了對質量、創新和社會責任的承諾。通過深化全球夥伴關係，擁抱開放的產業生態，玲瓏旨在應對未來挑戰，引領輪胎行業邁向更可持續、更加輝煌的新百年。此次大會不僅展示了玲瓏的歷史成就與創新實力，也為長期協同發展描繪了清晰的路線圖。
SOURCE 山東玲瓏輪胎股份有限公司
分享這篇文章