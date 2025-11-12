玲瓏輪胎董事長王鋒在COP30發表演講

新聞提供者山東玲瓏輪胎股份有限公司
12 11月, 2025, 23:10 CST
巴西貝倫 2025年11月12日 /美通社/ -- 11月10日，在巴西貝倫舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會(COP30)中國角「生態文明與美麗中國實踐」邊會上，中國向國際社會生動展示了生態文明建設成就。作為中國工業綠色轉型代表，玲瓏輪胎董事長王鋒應邀發表主題演講，向世界分享玲瓏的生態文明實踐和綠色速度，承諾2030年實現碳達峰，2050年達成碳中和。這一時間表比《巴黎協定》要求的全球碳中和目標提前了整整十年。
玲瓏輪胎已制定了清晰的碳中和實施路徑，從能源利用、可持續輪胎研發創新、供應商管理等方面不斷推進公司雙碳目標的實現，立志到2035年減排52.07%，到2050年實現淨零排放。公司通過「新材料、新技術、新工藝、新裝備、新能源」五大維度整體推進綠色轉型。例如，公司推出全球首條可持續材料佔比達79%輪胎，性能達到歐盟標籤最高等級，並計劃於2028年提升至85%，2040年實現100%可持續材料應用。通過創新使用稻殼灰白炭黑、玉米基衣康酸酯橡膠等生物基材料，替代傳統石油基原料，部分應用可實現35%的碳減排。
技術方面，玲瓏新能源輪胎SPORT MASTER e，通過BPT穩態壓力等獲獎的核心技術，顯著優化接地壓力。
玲瓏輪胎還致力於構建全產業鏈綠色生態系統。公司是中國大陸首家加入全球可持續天然橡膠平台(GPSNR)的輪胎企業，積極推動供應鏈的合規性與透明化。通過開展FSC認證的可持續天然橡膠項目，玲瓏將環保責任延伸至原料端，保障了從森林到輪胎的全鏈條可持續管理。在資源循環利用方面，公司建設再生膠車間，推廣使用液體再生膠、熱裂解炭黑等，有效化解廢舊輪胎帶來的環境壓力，形成了資源-產品-再生資源的良性循環。
王鋒董事長強調，玲瓏的「雙碳」路線圖，既是對生態環境的鄭重承諾，更是一場關乎效率的價值革命。公司將持續推動創新，為全球用戶提供綠色環保的「玲瓏方案」。玲瓏願與各方一道，以實際行動共建清潔美麗世界。
SOURCE 山東玲瓏輪胎股份有限公司
分享這篇文章