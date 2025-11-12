玲瓏輪胎董事長王鋒在COP30發表演講

巴西貝倫 2025年11月12日 /美通社/ -- 11月10日，在巴西貝倫舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會(COP30)中國角「生態文明與美麗中國實踐」邊會上，中國向國際社會生動展示了生態文明建設成就。作為中國工業綠色轉型代表，玲瓏輪胎董事長王鋒應邀發表主題演講，向世界分享玲瓏的生態文明實踐和綠色速度，承諾2030年實現碳達峰，2050年達成碳中和。這一時間表比《巴黎協定》要求的全球碳中和目標提前了整整十年。

玲瓏輪胎已制定了清晰的碳中和實施路徑，從能源利用、可持續輪胎研發創新、供應商管理等方面不斷推進公司雙碳目標的實現，立志到2035年減排52.07%，到2050年實現淨零排放。公司通過「新材料、新技術、新工藝、新裝備、新能源」五大維度整體推進綠色轉型。例如，公司推出全球首條可持續材料佔比達79%輪胎，性能達到歐盟標籤最高等級，並計劃於2028年提升至85%，2040年實現100%可持續材料應用。通過創新使用稻殼灰白炭黑、玉米基衣康酸酯橡膠等生物基材料，替代傳統石油基原料，部分應用可實現35%的碳減排。