- Linglong Tire celebra la Conferencia Global de Socios del 50º Aniversario, presentando innovaciones en tecnología ecológica y su estrategia de futuro

YANTAI, China, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 7 de diciembre, Linglong Tire celebró su Conferencia Global de Socios del 50º Aniversario en Zhaoyuan, Shandong, bajo el lema "Linglong 50, Siempre Adelante". El encuentro reunió a líderes de la industria, expertos académicos y socios globales para reflexionar sobre el medio siglo de crecimiento de la compañía y definir una estrategia de futuro orientada a la innovación sostenible y la creación de valor colaborativo.

En su discurso inaugural, el presidente Wang Feng repasó la evolución de Linglong desde su fundación en 1975. Desde sus orígenes como una sola fábrica en la península de Jiaodong, la compañía ha experimentado múltiples transformaciones estratégicas para convertirse en una empresa global con productos distribuidos en 173 países. Wang expresó su agradecimiento a los asesores académicos, socios universitarios, instituciones financieras, proveedores y clientes, destacando que los logros de Linglong fueron posibles gracias a una base de confianza mutua y colaboración.

De cara al futuro, Wang Feng expresó la ambición de Linglong de pasar de ser una "gran empresa" a una "excelente empresa", basada en una filosofía centrada en el cliente. La compañía se centrará en construir un ecosistema industrial global abierto, inclusivo y sinérgico, fomentando una cooperación más profunda en toda la cadena de valor mediante la innovación tecnológica.

La conferencia incluyó diálogos de alto nivel sobre la transformación ecológica e inteligente en la industria del neumático. Distinguidos invitados, entre ellos la embajadora de Serbia en China, Maja Stefanović, y el académico Zhang Liqun, elogiaron el papel de Linglong en la promoción de la cooperación internacional y el progreso tecnológico. Durante una ceremonia de premios, Linglong honró a socios de largo plazo como Bekaert y VMI por su apoyo inquebrantable.

Se dieron a conocer una serie de logros tecnológicos que destacan el compromiso de Linglong con el desarrollo sostenible:

Neumáticos fabricados con un 79% de materiales de origen biológico , lo que aumenta la eficiencia de los recursos;

, lo que aumenta la eficiencia de los recursos; Neumáticos inteligentes autorreparables que mejoran la seguridad proactiva;

que mejoran la seguridad proactiva; Tecnología de neumáticos sin aire para los ecosistemas de movilidad del futuro;

para los ecosistemas de movilidad del futuro; Un sistema inteligente de autorreparación que eleva la seguridad de los neumáticos a un nuevo nivel.

Estas innovaciones reflejan la capacidad de Linglong para convertir sus compromisos de sostenibilidad en productos tangibles.

La empresa también firmó múltiples acuerdos estratégicos con instituciones líderes. Estas colaboraciones, que abarcan nuevos materiales, energía verde y digitalización, marcan una transición de las relaciones tradicionales en la cadena de suministro a un ecosistema integrado de creación de valor.

Al iniciar su siguiente etapa, Linglong reafirmó su compromiso con la calidad, la innovación y la responsabilidad social. Al fortalecer las alianzas globales y adoptar un ecosistema industrial abierto, Linglong aspira a superar los desafíos futuros y liderar la industria del neumático hacia un siglo más sostenible y brillante. En esta conferencia, Linglong Tire demostró no solo sus logros históricos y su capacidad innovadora, sino también una hoja de ruta clara para el crecimiento colaborativo a largo plazo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841418/Linglong_Tire_Holds_50th_Anniversary_Global_Partners_Conference.jpg