香港海港城商場與日本藝術家田中達也合作設置大型戶外聖誕燈飾及帶來微模型展覽；另外驚喜聯乘日本人氣牛奶妹，帶來「A Milky Christmas」甜蜜聖誕活動

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海港城置業有限公司

26 11月, 2024, 11:17 CST

香港2024年11月26日 /美通社/ -- 香港最大的商場「海港城」每年都會推出大型聖誕佈置，吸引到大批市民和遊客到訪，成為節日的必訪景點。今年聖誕，由即日起至2025年1月1日，海港城再次推出兩個不同類型的聖誕佈置：包括與人氣日本微型攝影藝術家田中達也合作，帶來他第一個以聖誕為主題的藝術活動「The Big Little Christmas」；及與日本人氣不二家牛奶妹聯手呈獻「A Milky Christmas」甜蜜聖誕活動。

The Big Little Christmas  MINIATURE LIFE by Tatsuya Tanaka x 海港城

「The Big Little Christmas」亮燈儀式吸引數百名嘉賓共同慶祝聖誕節
「The Big Little Christmas」亮燈儀式吸引數百名嘉賓共同慶祝聖誕節
日本藝人Kōki, 光希為「The Big Little Christmas @海港城」擔任亮燈嘉賓，為活動揭開盛大序幕！
日本藝人Kōki, 光希為「The Big Little Christmas @海港城」擔任亮燈嘉賓，為活動揭開盛大序幕！
「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展示25件田中達也的聖誕作品，就如現時極流行的聖誕倒數月曆，為大家帶來一個個小驚喜
「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展示25件田中達也的聖誕作品，就如現時極流行的聖誕倒數月曆，為大家帶來一個個小驚喜
海港城於今個聖誕，驚喜聯乘牛奶妹與牛奶仔，帶來「A Milky Christmas」甜蜜聖誕活動
海港城於今個聖誕，驚喜聯乘牛奶妹與牛奶仔，帶來「A Milky Christmas」甜蜜聖誕活動
「The Big Little Christmas」亮燈儀式吸引數百名嘉賓共同慶祝聖誕節 日本藝人Kōki, 光希為「The Big Little Christmas @海港城」擔任亮燈嘉賓，為活動揭開盛大序幕！ 「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展示25件田中達也的聖誕作品，就如現時極流行的聖誕倒數月曆，為大家帶來一個個小驚喜 海港城於今個聖誕，驚喜聯乘牛奶妹與牛奶仔，帶來「A Milky Christmas」甜蜜聖誕活動

海港城與日本藝術家田中達也合作，以大型戶外聖誕裝置及微模型展覽一起迎接聖誕！步入海港城海運大廈露天廣場，大家就如進入「The Big Little Christmas」巨人國世界。28米長的聖誕老人辦公桌放置了田中達也精選的五個微模型場景，會按比例放大呈現，包括由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋和聖誕帽放大而成的10米聖誕樹等。大家可以走入放大版的微型場景合照，成為田中達也幻想世界中的小人物之一。海港城美術館會同期舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展出田中達也的25件全新聖誕系列作品，就如現時極流行的聖誕倒數月曆般，每一件作品就如一個小驚喜，與大家一同倒數聖誕節。

為傳揚聖誕歡樂，海港城破天荒邀請到首位在國際活躍的日本藝人Kōki, 光希擔任活動亮燈嘉賓，與日本藝術家田中達也一同為活動揭開盛大序幕！盛大的煙火效果吸引了觀眾的目光，現場嘩叫聲不絕。

A Milky Christmas  Peko & Poko x 海港城

除了大型戶外聖誕裝置外，今年海港城更驚喜聯乘可愛爆燈的日本不二家牛奶妹與牛奶仔，帶來「A Milky Christmas」聖誕活動。「超巨型牛奶盒糖果屋」為整個活動的焦點打卡位，屋外還有超過4米高的聖誕樹，大家可跟身穿聖誕裝的牛奶妹、牛奶仔及小狗齊齊大合照！不二家牛奶妹期間限定店隆重登陸海港城海運大廈地下中庭，當中近200款更是全球首發。 

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