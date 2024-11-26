香港海港城商場與日本藝術家田中達也合作設置大型戶外聖誕燈飾及帶來微模型展覽；另外驚喜聯乘日本人氣牛奶妹，帶來「A Milky Christmas」甜蜜聖誕活動

海港城與日本藝術家 田中達也 合作，以大型戶外聖誕裝置及微模型展覽一起迎接聖誕！步入海港城海運大廈露天廣場，大家就如進入「The Big Little Christmas」巨人國世界。28米長的聖誕老人辦公桌放置了田中達也精選的五個微模型場景，會按比例放大呈現，包括由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋和聖誕帽放大而成的10米聖誕樹等。大家可以走入放大版的微型場景合照，成為田中達也幻想世界中的小人物之一。海港城美術館會同期舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展出田中達也的25件全新聖誕系列作品，就如現時極流行的聖誕倒數月曆般，每一件作品就如一個小驚喜，與大家一同倒數聖誕節。

為傳揚聖誕歡樂，海港城破天荒邀請到首位在國際活躍的日本藝人Kōki, 光希擔任活動亮燈嘉賓，與日本藝術家田中達也一同為活動揭開盛大序幕！盛大的煙火效果吸引了觀眾的目光，現場嘩叫聲不絕。

「A Milky Christmas」 — Peko & Poko x 海港城

除了大型戶外聖誕裝置外，今年海港城更驚喜聯乘可愛爆燈的日本不二家牛奶妹與牛奶仔，帶來「A Milky Christmas」聖誕活動。「超巨型牛奶盒糖果屋」為整個活動的焦點打卡位，屋外還有超過4米高的聖誕樹，大家可跟身穿聖誕裝的牛奶妹、牛奶仔及小狗齊齊大合照！不二家牛奶妹期間限定店隆重登陸海港城海運大廈地下中庭，當中近200款更是全球首發。

#harbourcity #hcxmas #hcart @harbourcity

顧客查詢熱線：(852) 2118 8666 | 網址：www.harbourcity.com.hk

SOURCE 海港城置業有限公司