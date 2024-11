Mal Harbour City Hadirkan Instalasi Lampu Hias Ikonis Hong Kong di Area Terbuka, Pameran Seni Miniatur Tatsuya Tanaka, serta Rumah Permen Peko pada Natal Tahun Ini

"The Big Little Christmas" — MINIATURE LIFE by Tatsuya Tanaka x Harbour City

Harbour City berkolaborasi dengan Tatsuya Tanaka dalam perayaan Natal dengan menggelar pameran berskala besar di tempat terbuka dan pameran seni. Pameran ini menampilkan meja kerja Sinterklas sepanjang 28 meter di Ocean Terminal Forecourt. Di area ini, lima karya miniatur Tanaka hadir dalam skala masif, termasuk kabin setinggi lima meter yang terbuat dari susunan buku, serta pohon Natal setinggi 10 meter yang dihiasi topi Sinterklas. Pameran Seni "Countdown to Mini-mas" turut mempersembahkan 25 karya seni Natal Tanaka agar setiap orang dapat menikmati kreasinya dari dekat.

Semakin memeriahkan suasana, Harbour City juga mengundang pesohor asal Jepang Kōki dalam sesi penyalaan instalasi lampu hias bersama Tanaka sebagai tamu undangan yang memimpin sesi tersebut. Permainan kembang api pun akan memukau audiens dengan visual menarik.

" A Milky Christmas" — Peko & Poko x Harbour City

Selain pameran seni bertema Natal, Harbour City membuat kejutan bagi semua orang lewat kolaborasi yang terjalin dengan karakter populer FUJIYA Peko & Poko dari Jepang dalam acara "A Milky Christmas". Sebuah rumah permen raksasa berbentuk kemasan susu tersedia dengan dua karakter yang imut tersebut. Penggemar juga dapat berkunjung ke FUJIYA Peko Pop-Up Store pertama yang menjual sekitar 200 suvenir eksklusif sehingga suasana liburan menjadi kian semarak!

