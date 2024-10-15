Acadian Plant Health™ 和 BASF Agricultural Solutions 合作，為農業的可持續發展創建適應氣候變化的解決方案

新斯科細亞達特茅斯2024年10月15日 /美通社/ -- 生物刺激劑技術和全球農業領域的兩家頂級公司 Acadian Plant Health™ 和 BASF Agricultural Solutions 宣佈他們正在合作開發創新的農業解決方案，以推廣產品， 保證作物產量和質量。

巴斯夫將利用 Acadian 的生物刺激劑技術來補充其化學和生物產品組合，並採用更多的解決方案，讓作物可持續性的增產和增量。

Acadian Plant Health 總裁 Nelson Gibson 表示：「綜合利用我們的知識和技能，創建新的農業解決方案，可提高生產力、可持續性、適應氣候變化的能力和市場準入度。我們的目標是為農民帶來更好的經濟福祉，同時確保環境的可持續性。」

將 Acadian 獨特的生物刺激劑與 BASF 農業解決方案相結合，這兩家公司能在作物養護投入方面形成互補，這也正是 BASF 立誓改變農業食品系統的一大舉措。BASF Agricultural Solutions 全球營銷資深副總裁 Marko Grozdanovic 表示，「現在，農民比以往任何時候都要更加追求生產力和可持續發展。呼籲他們採用更聰明的方法和新技術，不僅能為家庭賺取家用和為全球提供食物，同時還能保護自然資源，提高應對氣候變化的能力，且在本地和全球市場經濟動蕩中立於不敗之地。透過連接最好的產品、技術和服務，我們希望農業能積極轉型，並給食品系統帶來好的影響，最終惠及社會。在採用我們的專業知識和資源後，能產生積極影響」。

這項舉措能提升 Acadian 在可持續性農業領域的領導地位，並持續致力於開發解決方案，以應對再生和氣候智慧農業的需求。與 BASF 建立合作關係將促進農業經濟增長，同時減少環境影響。

關於 Acadian Plant Health

Acadian Plant Health 是 Acadian Seaplants Limited™ 的一個部門 —— 而 Acadian Seaplants Limited™ 是全球最大的獨立海洋植物採集、種植和提取公司。Acadian 是一家全球頂級公司，能為特製品和廣闊作物提供可持續性、基於科學的生物解決方案。該公司致力推出專利創新技術，專注於可持續發展和再生農業。Acadian Plant Health 產品在全球 80 多個國家/地區使用於 100 多種作物中。

關於 BASF 的農業解決方案部門

我們所做的一切都是出於對農業的熱愛。農業是為快速增長的人口提供足夠、健康和經濟實惠的食物，同時減少環境影響的基礎行業。這就是為什麼我們與合作夥伴和專家合作，且在作出運營決定時考慮可持續發展標準的原因。在 2023 年，我們投資了 9 億歐元，我們將繼續投資強大的研發渠道，結合創新思維並採取實際行動。我們的解決方案專為不同的作物系統而設計。在種子、特徵、作物保護產品、數位工具和可持續發展方法等方面作出成績，在整個價值鏈中為農民、種植者和其他利益相關者創造最佳效益。在實驗室、現場、辦公室和生產團隊合作，我們竭盡所能為農業打造可持續的未來。在 2023 年，我們的部門創造了 101 億歐元的銷售額。

傳媒聯絡：Shannon Wentz，全球通訊主管，Acadian Plant Health, T: (1) 403-973-2716, E:[email protected]

SOURCE Acadian Plant Health