Acadian Plant Health™ und BASF Agricultural Solutions arbeiten gemeinsam an innovativen, klimaresistenten Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft

DARTMOUTH, NS, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Acadian Plant Health™ und BASF Agricultural Solutions, zwei führende Unternehmen auf dem Gebiet der Biostimulanzien-Technologien und der globalen Landwirtschaft, haben angekündigt, dass sie zusammenarbeiten, um innovative landwirtschaftliche Lösungen zu entwickeln und klimaresistente Produkte zum Schutz von Ernteertrag und -qualität zu vermarkten.

BASF wird die Biostimulanzien-Technologie von Acadian nutzen, um ihr chemisches und biologisches Portfolio zu ergänzen und Lösungen zu entwickeln, mit denen mehr und nachhaltig bessere Pflanzen angebaut werden können.

„Durch die Kombination unserer Kenntnisse und Fähigkeiten entstehen neue landwirtschaftliche Lösungen, die die Produktivität, die Nachhaltigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und den Marktzugang verbessern", sagt Nelson Gibson, Präsident von Acadian Plant Health. „Unser Ziel ist es, den wirtschaftlichen Wohlstand der Landwirte zu steigern und gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten."

Durch die Einbindung der einzigartigen Biostimulanzien von Acadian in die BASF Agricultural Solutions werden die beiden Unternehmen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ergänzen, als Teil des Engagements der BASF, das landwirtschaftliche Nahrungsmittelsystem zu verändern. „Die Landwirte müssen heute mehr denn je nach Produktivität und Nachhaltigkeit streben. Sie sind aufgefordert, intelligentere Methoden und neue Technologien anzuwenden und gleichzeitig den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen, die Welt zu ernähren und dabei die natürlichen Ressourcen zu erhalten sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel und den sich entwickelnden, turbulenten lokalen und globalen Marktwirtschaften zu entwickeln. Indem wir die besten Produkte, Technologien und Dienstleistungen miteinander verbinden, wollen wir die Landwirtschaft positiv verändern, um die Lebensmittelsysteme und letztlich die Gesellschaft zu beeinflussen. Indem wir unser Know-how und unsere Ressourcen bündeln, können wir viel bewirken", sagt Marko Grozdanovic, Senior Vice President Global Marketing bei BASF Agricultural Solutions.

Diese Maßnahme unterstreicht die führende Rolle von Acadian im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft und das kontinuierliche Engagement für die Entwicklung von Lösungen, die dem Bedarf an regenerativer und klimagerechter Landwirtschaft entsprechen. Diese Partnerschaft mit BASF wird das Wirtschaftswachstum in den landwirtschaftlichen Gemeinden fördern und gleichzeitig die Umweltbelastung verringern.

Über Acadian Plant Health

Acadian Plant Health ist eine Abteilung von Acadian Seaplants Limited™ - dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für die Ernte, den Anbau und die Extraktion von Meerespflanzen. Acadian ist ein international führender Anbieter von nachhaltigen, wissenschaftlich fundierten biologischen Lösungen für Sonderkulturen und Großflächenkulturen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, patentierte innovative Technologien auf den Markt zu bringen, deren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und regenerativer Landwirtschaft liegt. Die Produkte von Acadian Plant Health werden bei über 100 Kulturen in mehr als 80 Ländern weltweit eingesetzt.

Über den Unternehmensbereich Agricultural Solutions der BASF

Alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zur Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist von grundlegender Bedeutung, wenn es darum geht, genügend gesunde und erschwingliche Lebensmittel für eine schnell wachsende Bevölkerung bereitzustellen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Deshalb arbeiten wir mit Partnern und Experten zusammen, um Nachhaltigkeitskriterien in alle Geschäftsentscheidungen zu integrieren. Mit 900 Millionen Euro im Jahr 2023 investieren wir weiterhin in eine starke F&E-Pipeline, die innovatives Denken mit praktischem Handeln vor Ort verbindet. Unsere Lösungen sind speziell für verschiedene Anbausysteme konzipiert. Wir verbinden Saatgut und Traits, Pflanzenschutzmittel, digitale Tools und Nachhaltigkeitsansätze, um Landwirten und anderen Interessengruppen entlang der Wertschöpfungskette die bestmöglichen Ergebnisse zu bieten. Mit Teams im Labor, auf dem Feld, im Büro und in der Produktion tun wir alles, was in unserer Macht steht, um eine nachhaltige Zukunft für die Landwirtschaft zu schaffen. Im Jahr 2023 erwirtschaftet unser Geschäftsbereich einen Umsatz von 10,1 Milliarden Euro.

Medienkontakt: Shannon Wentz, Global Director, Kommunikation, Acadian Plant Health, T: (1) 403-973-2716, E: [email protected]