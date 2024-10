Acadian Plant Health™ et BASF Agricultural Solutions s'associent pour innover des solutions résistantes au climat pour une agriculture durable.

DARTMOUTH, NS, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Acadian Plant Health™ et BASF Agricultural Solutions, deux leaders des technologies biostimulantes et de l'agriculture mondiale, ont annoncé qu'ils collaboraient pour développer des solutions agricoles innovantes afin de commercialiser des produits résistants au climat pour la protection du rendement et de la qualité des cultures.

BASF s'appuiera sur la technologie biostimulante d'Acadian pour compléter son portefeuille de produits chimiques et biologiques et accroître les solutions qui permettront de produire davantage de récoltes de meilleure qualité et de manière durable.

« La combinaison de nos connaissances et de nos compétences permet de créer de nouvelles solutions agricoles qui améliorent la productivité, la durabilité, la résistance au changement climatique et l'accès au marché », déclare Nelson Gibson, président d'Acadian Plant Health. « Notre objectif est d'améliorer le bien-être économique des agriculteurs tout en garantissant un environnement durable. »

En incorporant les biostimulants uniques d'Acadian aux solutions agricoles de BASF, les deux organisations complèteront les intrants de soins des cultures, dans le cadre de l'engagement de BASF à transformer le système alimentaire agricole. « Aujourd'hui plus que jamais, les agriculteurs doivent rechercher la productivité et la durabilité. Ils sont appelés à adopter des méthodes plus intelligentes et de nouvelles technologies tout en gagnant la vie de leur famille, à nourrir le monde tout en préservant les ressources naturelles, et à développer une résilience face à des phénomènes tels que le changement climatique et l'évolution des économies de marché locales et mondiales turbulentes. En associant les meilleurs produits, technologies et services, nous voulons transformer l'agriculture de manière positive afin d'influencer les systèmes alimentaires et, en fin de compte, la société. En mettant en commun notre expertise et nos ressources, nous pouvons avoir un impact significatif », déclare Marko Grozdanovic, premier vice-président du marketing mondial chez BASF Agricultural Solutions.

Cette action souligne le leadership d'Acadian dans le domaine de l'agriculture durable et son engagement continu à développer des solutions qui répondent au besoin d'une agriculture régénératrice et intelligente sur le plan climatique. Ce partenariat avec BASF stimulera la croissance économique dans les communautés agricoles tout en réduisant l'impact sur l'environnement.

À propos d'Acadian Plant Health

Acadian Plant Health est une division d'Acadian Seaplants Limited™ - la plus grande entreprise indépendante de récolte, de culture et d'extraction de plantes marines au monde. Acadian est un leader international dans le domaine des solutions biologiques durables, fondées sur la science, pour les cultures spécialisées et à grande échelle. L'entreprise s'est engagée à lancer des technologies innovantes brevetées en mettant l'accent sur la durabilité et l'agriculture régénérative. Les produits d'Acadian Plant Health sont utilisés pour plus de 100 cultures dans plus de 80 pays à travers le monde.

À propos de la division Agricultural Solutions de BASF

Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'amour de l'agriculture. L'agriculture est essentielle pour fournir suffisamment d'aliments sains et abordables à une population en croissance rapide, tout en réduisant les incidences sur l'environnement. C'est pourquoi nous travaillons avec des partenaires et des experts pour intégrer des critères de durabilité dans toutes les décisions commerciales. Avec 900 millions d'euros en 2023, nous continuons à investir dans un solide portefeuille de R&D, combinant réflexion innovante et action pratique sur le terrain. Nos solutions sont spécialement conçues pour différents systèmes de culture. En reliant les semences et les caractères, les produits de protection des cultures, les outils numériques et les approches de durabilité, nous contribuons à obtenir les meilleurs résultats possibles pour les agriculteurs, les cultivateurs et nos autres parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur. Avec des équipes en laboratoire, sur le terrain, au bureau et en production, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour construire un avenir durable pour l'agriculture. En 2023, notre division a généré un chiffre d'affaires de 10,1 milliards d'euros.

Contact avec les médias : Shannon Wentz, directrice mondiale des communications, Acadian Plant Health, T : (1) 403-973-2716, E : [email protected]