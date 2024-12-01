阿布達比全球市場（ADGM）的資產管理行業於2024年第三季度實現指數級增長

阿聯酋阿布達比2024年12月1日 /美通社/ -- 阿布達比全球市場（ADGM）——作為阿布達比的國際金融樞紐——宣佈在2024年第三季度再次錄得前所未有的增長，並於多項關鍵指標上取得卓越成就。這些成果突顯了阿布達比全球市場（ADGM）在阿布達比策略性經濟多元化目標中的關鍵角色，以及其鞏固全球金融、投資和創新首選目的地地位的重要性。阿布達比全球市場（ADGM）繼續與阿布達比經濟增長保持一致，該地區在2024年第二季度錄得6.6%的非石油GDP增長。

阿布達比全球市場（ADGM）主席Ahmed Jasim Al Zaabi閣下表示：「我們在2024年第三季度創下的歷史性成就，彰顯了阿布達比全球市場（ADGM）世界級生態系統的吸引力，這個生態系統匯聚了穩定的監管環境、策略性地理位置和便捷的營商條件。阿布達比全球市場（ADGM）不斷湧入的企業和投資者進一步凸顯了阿布達比在全球金融業中的競爭優勢，以及其『獵鷹經濟』（Falcon Economy）的增長潛力。在我們開創『邁向未來之路』（Path to Forward）的同時，我們旨在繼續延續這股勢頭，推動進一步的增長與創新，不僅造福阿布達比和阿聯酋，亦惠及更廣泛的金融社群。」

資產管理引領增長

與2023年第三季度相比，阿布達比全球市場（ADGM）於2024年第三季度的總資產管理規模（AUM）增長了215%，顯示其迅速崛起為中東和北非地區的頂尖資產管理中心。這一增長凸顯了阿布達比全球市場（ADGM）吸引高水準資產管理人、投資基金及私募股權公司之能力，使其成為全球機構投資者首選的地點。這一增長亦體現在資產管理公司和基金總數的上升，截至2024年第三季度末，資產管理公司數量已達128家，管理156支基金。

2024年第三季度加入的公司包括PGIM、Nuveen、Elysium Management、Stonepeak和Gemcorp Capital。

新業務註冊激增與生態系統擴展

2024年第三季度，阿布達比全球市場（ADGM）的新業務註冊許可證數量較去年同期增長了33%。在此期間，當局一共發放了759張新牌照，涵蓋金融、非金融及零售業公司。阿布達比全球市場（ADGM）管轄範圍內的營運實體總數激增至2,251家，實現了31%的年度增長，成績卓越。這一增長反映了來自多個行業的強勁需求，包括資產管理、金融科技和專業服務，顯示出阿布達比全球市場（ADGM）生態系統的多元吸引力。

此外，阿布達比全球市場（ADGM）司法管轄區內的勞動力持續增長，越來越多企業加入其充滿活力的生態系統，整體勞動力增長了35%。

路演將阿布達比推向全球

為了促進全球連接性並吸引投資，阿布達比全球市場（ADGM）於今年第三季度參與了一系列國際路演活動。其中一項重要活動是在中國內地和香港舉行的多場高層交流，旨在慶祝阿聯酋與中國建交40周年。此外，阿布達比全球市場（ADGM）代表團繼續與國際市場上的金融領袖和當局進行一系列交流，涵蓋新加坡、倫敦、美國首都華盛頓和紐約，將雙邊討論的總次數提升至150場以上，遍及主要國際市場。

即將舉行的旗艦活動

展望未來，隨著阿布達比全球市場（ADGM）即將迎來2024財政年度的結束，當局將於12月舉辦第三屆旗艦活動系列——阿布達比金融週（ADFW）。預計此次活動將吸引超過20,000名代表參與，共同探索主題「歡迎來到資本之都」。

SOURCE ADGM