Le secteur de la gestion d'actifs de l'ADGM a généré une croissance exponentielle au troisième trimestre 2024

ABOU DABI, ÉAU, 1er décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'ADGM, le centre financier international d'Abou Dabi, annonce un nouveau trimestre de croissance sans précédent, avec des performances exceptionnelles des indicateurs clés au T3 2024. Les résultats soulignent le rôle central de l'ADGM dans l'ambition stratégique d'Abou Dabi de diversifier son économie et de consolider sa position en tant que première destination mondiale pour la finance, l'investissement et l'innovation. L'ADGM continue de s'aligner sur la croissance économique d'Abou Dabi, qui a enregistré une croissance de 6,6 % du PIB non pétrolier au deuxième trimestre 2024.

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président du conseil de l'ADGM, fait remarquer : « Nos performances record au troisième trimestre illustrent l'attrait de l'écosystème de classe mondiale de l'ADGM qui réunit un environnement réglementaire stable, un emplacement stratégique et la facilité de faire des affaires. L'afflux continu d'entreprises et d'investisseurs à l'ADGM souligne l'avantage concurrentiel d'Abou Dabi dans le secteur financier mondial et la croissance de la « Falcon Economy ». Alors que nous nous engageons sur la voie de l'avenir, nous voulons continuer à surfer sur cette dynamique pour poursuivre la croissance et l'innovation au bénéfice non seulement d'Abou Dhabi et des Émirats arabes unis, mais aussi de l'ensemble de la communauté financière ».

La gestion d'actifs, moteur de la croissance

L'ADGM a enregistré une augmentation substantielle de 215 % du total des actifs sous gestion au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, démontrant son ascension rapide en tant que pôle de gestion d'actifs de premier plan dans la région MENA. Cette croissance met en évidence la capacité de l'ADGM à attirer des gestionnaires d'actifs, des fonds d'investissement et des sociétés de capital-investissement de haut niveau, devenant ainsi une destination incontournable pour les investisseurs institutionnels du monde entier. Ces performances se reflètent également dans la croissance du nombre total de gestionnaires de fonds et d'actifs, à savoir 128 gestionnaires pour 156 fonds, à la fin du troisième trimestre 2024.

PGIM, Nuveen, Elysium Management, Stonepeak et Gemcorp Capital ont rejoint le centre au cours du troisième trimestre 2024.

Hausse du nombre d'enregistrements de nouvelles entreprises et élargissement de l'écosystème

Au troisième trimestre 2024, l'ADGM a enregistré une hausse de 33 % du nombre de licences d'exploitation nouvellement délivrées par rapport à la même période de l'année précédente. Au total, 759 nouvelles licences ont été délivrées au cours de la période à des entreprises financières, non financières et de détail. Le nombre total d'entités opérationnelles relevant de la compétence de l'ADGM est passé à 2 251, soit une croissance impressionnante de 31 % en glissement annuel. Une telle hausse reflète la forte demande émanant d'un éventail diversifié de secteurs, notamment la gestion d'actifs, la fintech et les services professionnels, au sein de l'écosystème de l'ADGM.

En outre, le personnel dans la juridiction de l'ADGM a augmenté de manière régulière, de plus en plus d'entreprises rejoignant son écosystème dynamique, ce qui se traduit par une augmentation de 35 % de la main-d'œuvre globale.

Des roadshows pour faire connaître Abou Dabi au monde entier

Conformément à sa mission d'améliorer la connectivité mondiale et d'attirer les investissements, l'ADGM a participé à une série de roadshows internationaux au cours du T3 de cette année. L'un des principaux événements a été la tenue de plusieurs réunions de haut niveau en Chine et à Hong Kong pour célébrer les 40 ans de relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la Chine. En outre, les délégations de l'ADGM ont poursuivi leur série d'engagements avec les dirigeants financiers et les autorités du marché international à Singapour, Londres, Washington DC et New York, ce qui porte le nombre total de discussions bilatérales à plus de 150 sur les principaux marchés internationaux.

Prochain événement phare

Alors que la fin de son exercice 2024 se rapproche, l'ADGM organise en décembre la troisième édition de sa série événementielle phare, l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW). L'événement rassemblera plus de 20 000 délégués autour du thème « Bienvenue dans la capitale du capital ».

